Lors de l'événement « Lead the Future », SKYWORTH a officiellement lancé cinq nouvelles séries de téléviseurs offertes sur le marché américain en 2021, du UC6200, un téléviseur 4K UHD, au XC9300, un téléviseur DELO ultramince avec imagerie HDR Dolby Vision ® , un son immersif Dolby Atmos ® et sa technologie exclusive Chameleon Extreme. SKYWORTH a également communiqué des informations sur ses partenaires technologiques, soulignant sa position de chef de file parmi les marques liées à la domotique, alors que les consommateurs investissent dans les téléviseurs et la technologie intelligente. La société a également fait part de sa vision pour ce qui est d'offrir aux clients du marché nord-américain un design haut de gamme et une image de qualité supérieure, ainsi que de la connectivité.

Tony Wang, chef de la direction et président de SKYWORTH TV, a déclaré : « En tant que chef de file du secteur des téléviseurs et de la maison intelligente, SKYWORTH offre maintenant ses produits de premier ordre sur le marché américain. Nos équipes mondiales de recherche et développement et d'innovation nous ont aidés à offrir des téléviseurs ACL et DELO qui tirent parti de la meilleure technologie d'affichage, de son et d'image sur le marché. Nous avons hâte de proposer à nos clients nord-américains cette excellente expérience de divertissement différenciée. Les séries phares que nous lançons aujourd'hui répondront aux demandes des consommateurs qui investissent dans leur maison et se tournent vers des modèles de téléviseurs de qualité et abordables. »

Gamme de produits SKYWORTH en 2021 : Diriger l'avenir

En tant que premier fabricant chinois de modules de base DELO (gestion hors bande) et chef de file mondial en matière de téléviseur, SKYWORTH poursuit son histoire de fabrication de produits de qualité et de technologie définissant les normes de l'industrie avec sa série phare de 2021. Les cinq séries à venir, TC6200, UC6200, UC7500, UC8500 et XC9300, proposent une conception et une expérience de visionnement supérieures grâce au système d'exploitation Android TV. Cette plateforme intelligente fait du téléviseur le centre d'une maison connectée.

Android TV vous permet de tirer plus facilement le maximum de votre téléviseur. Choisissez parmi plus de 700 000 films et spectacles parmi les services de diffusion en continu. Avec la voix, demandez à Google de contrôler votre téléviseur, obtenez des recommandations de contenus à visionner, tamisez les lumières, et encore davantage. Envoyez des photos, des vidéos et de la musique à partir d'appareils intelligents jusqu'à votre téléviseur grâce à Chromecast intégré. La conception de toutes les séries à venir est élégante et moderne. Les modèles de la série UC6200 sont dotés d'un cadre ultra mince d'un demi-pouce pour un design minimaliste et pratique. Les modèles des séries UC7500, UC8500 et XC9300 sont quant à eux équipés du nouveau design sans cadre Boundless Vision et d'un écran mince qui crée une image bord à bord, pour ainsi dire flottante, et qui s'intègre parfaitement au mur.

SKYWORTH a fait progresser le partenariat avec LG et ses technologies de panneaux exclusifs pour créer une image claire et au contraste élevé. La série UC7500 et les séries subséquentes présentent également un affichage couleur 10 bits, ce qui leur permet d'afficher plus d'un milliard de nuances de couleur. De son côté, les modèles de la série C8500 offrent un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux de rafraîchissement variable, idéal pour ceux qui jouent à des jeux rapides. Ces derniers peuvent ainsi jouer sans interruption et avoir un avantage sur leurs adversaires. La série DELO haut de gamme de SKYWORTH, le XC9300, intègre toutes les caractéristiques avancées, possède la meilleure technologie pour le contraste des couleurs et offre une qualité cinématographique inégalée.

La prochaine expérience intelligente de téléviseurs SKYWORTH est alimentée par le plus récent système d'exploitation Android TV. Tous les modèles UHD sont dotés de la technologie Bluetooth 5.0 bidirectionnelle pour une commande à distance ininterrompue et une interaction avec d'autres dispositifs BT.

Avec les modèles des séries UC6200, UC7500, UC8500 et XC9300, dotés d'un grand angle de visionnement, d'une image de pointe et d'un design unique, en particulier avec les modèles des séries UC8500 et XC9300 disposant de l'image ultra-vive de Dolby Vision, du son immersif Dolby Atmos, de l'interface vocale Far Field, et plus encore, la série à venir offre une expérience de divertissement de calibre mondial dans le confort de votre maison.

« SKYWORTH est un partenaire de longue date de Dolby et un pionnier dans l'adoption des dernières innovations de la marque, dont Dolby Vision et Dolby Atmos », a déclaré Taeho Oh, vice-président, Imaging Business, Dolby Laboratories. Nous avons hâte de continuer à innover avec SKYWORTH pour offrir des expériences Dolby spectaculaires à un plus grand nombre de leurs clients. »

Les prix et la disponibilité de toutes les séries seront annoncés à une date ultérieure.

20 ans d'expansion outre-mer : Stratégie américaine de SKYWORTH

Le lancement de la série de produits à venir au CES 2021 marque un moment charnière dans l'histoire de SKYWORTH. Depuis 1988, l'entreprise crée des produits de qualité et met au point des technologies novatrices pour les consommateurs. La constance des produits haut de gamme et une technologie tournée vers l'avenir ont permis à l'entreprise de s'établir comme l'un des cinq principaux fabricants de téléviseurs au monde. SKYWORTH a 20 ans de présence outre-mer, depuis ses débuts comme fabricant d'équipement d'origine (FEO). Aujourd'hui présente sur de nombreux marchés internationaux, dont l'Allemagne et l'Asie du Sud-Est, SKYWORTH tire parti de son succès sur la scène internationale pour réaffirmer son engagement envers le marché nord-américain et offrir sa prochaine gamme de produits de premier ordre aux consommateurs des États-Unis.

« Nous avons été très méthodiques quant à notre entrée sur le marché américain. Notre mission est d'offrir aux consommateurs le meilleur produit, la meilleure technologie et la plus grande valeur à un niveau de rendement élevé », a déclaré John Homlish, vice-président nord-américain des ventes et du marketing à SKYWORTH. L'objectif de SKYWORTH est de continuer à être un chef de file grâce à des produits haut de gamme et une innovation technologique constante, alors que nous continuons de progresser sur ce marché et de travailler avec nos partenaires de la vente au détail et de la distribution pour atteindre les consommateurs là où ils se trouvent. »

Leo Tang, directeur de la marque de SKYWORTH TV, a ajouté : « Nous avons fait des percées sur de nombreux nouveaux marchés et accru notre présence internationale en créant et en livrant des produits de qualité supérieure et des technologies novatrices à nos clients. Nous sommes fiers d'avoir rejoint plusieurs clients à l'échelle internationale et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à offrir les produits de première qualité auxquels nos clients s'attendent, établissant ainsi la norme de l'industrie en définissant les téléviseurs de demain. »

Technologie exclusive : Chameleon Extreme

La technologie brevetée avancée de SKYWORTH soutient les nouveaux produits SKYWORTH qui seront lancés en 2021. La technologie Chameleon Extreme de SKYWORTH rehausse l'expérience et la qualité de l'image sur les écrans DELO de SKYWORTH, créant des réglages en temps réel de la couleur, du ton et de l'image pour optimiser l'expérience et présenter l'image la plus réaliste.

Aux participants du CES 2021, SKYWORTH présentera ces nouveaux produits sur sa page Web et dans son kiosque virtuel. SKYWORTH invite tous les participants du CES à « diriger l'avenir » ensemble.

À propos de SKYWORTH

GROUPE SKYWORTH LIMITED (HKG : 00751) est un fournisseur de premier plan de solutions technologiques uniques et abordables. La société est évaluée à plus de 19 milliards de dollars américains et emploie plus de 40 000 personnes dans le monde entier (au 1er mars 2019). Établie à Shenzhen, dans la « Silicon Valley » chinoise, SKYWORTH offre des appareils électroniques grand public, des dispositifs d'affichage, des décodeurs numériques, des moniteurs de sécurité, des dispositifs de communication réseau, des semi-conducteurs, des réfrigérateurs, des machines à laver, des téléphones cellulaires et de l'éclairage à DEL. Fondée en 1988, elle est maintenant l'une des cinq premières marques de téléviseur en couleur au monde et l'une des principales marques sur le marché chinois du secteur de l'affichage. Il s'agit également d'un des trois principaux fournisseurs mondiaux de la plateforme Android TV.

Vous trouverez ici de plus amples renseignements : Site Web mondial - www.SKYWORTH.net/global|

Site Web américain - www.SKYWORTH.net/us

Photo- https://mma.prnewswire.com/media/1417689/1.jpg

Logo- https://mma.prnewswire.com/media/1218112/RGB_Logo.jpg

SOURCE SKYWORTH TV

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : SKYWORTH, Kaven Lai, +86 189 2873 5549, [email protected]; Lydia Xie, +86 185 2036 0310, [email protected]; BCW HK pour SKYWORTH, Vivien Law, +852 2963 6715, [email protected]; BCW USA pour SKYWORTH, Mitch Polikoff, [email protected], http://www.skyworth.net/us

Liens connexes

http://www.skyworth.net/us