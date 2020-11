Plus grande flexibilité des voyages internationaux pour les Canadiens à bord de vols nolisés privés

MISSISSAUGA, ON, le 9 nov. 2020 /CNW/ - Communiqué de presse/ - Chef de file de l'aviation d'affaires au Canada, Skyservice Aviation d'affaires annonce qu'elle participera au dépistage rapide de la COVID présentement offert à l'aéroport international de Calgary (C-YYC). Cette semaine l'Association canadienne de l'aviation d'affaires (CBAA) annonçait que l'aviation d'affaires peut également participer au projet pilote de dépistage de la COVID à la frontière internationale mis sur pied le 2 novembre par la province de l'Alberta, le gouvernement du Canada et l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

Anthony Norejko, président et chef de la direction de l'Association canadienne de l'aviation d'affaires remercie la province de l'Alberta et le gouvernement fédéral de leur leadership dans la mise en œuvre du projet pilote de dépistage à la frontière internationale, ainsi que l'équipe des autorités aéroportuaires de Calgary de leur soutien et de leur participation au projet. « C'est une excellente occasion pour permettra aux Canadiens de recommencer à se déplacer en toute sécurité. Nous sommes impatients de participer à l'amélioration de ce programme afin de répondre aux besoins des Albertains et de nos exploitants. »

« L'aviation est l'un des nombreux secteurs qui ont subi les contrecoups de la pandémie. La capacité de dépistage rapide des voyageurs admissibles qui reviennent à Calgary de destinations internationales est un pas dans la bonne direction », a déclaré Emlyn David, chef de la direction. « La période de quarantaine de 14 jours a dissuadé bien des gens, y compris les voyageurs par avion privé, de voyager à l'étranger. La possibilité de réduire la période de quarantaine grâce à des résultats négatifs des tests de dépistage devrait aider à encourager plus d'activité dans le secteur des voyages et du tourisme, tout en assurant toujours la sécurité et la santé des Canadiens. »

« Les services par avion privé ou par vol nolisé réduisent grandement le nombre d'interactions humaines à l'aéroport et pendant toute l'expérience de voyage », a poursuivi M. David. « Ces tests de dépistage, avec la norme d'exploitation Safety 1st Clean de la National Air Transportation Association (NATA) appliquée par Skyservice, nos procédures intensifiées de désinfection et de nettoyage par nébulisation à l'acide hypochlorique et notre système de purification de l'air et de désinfection d' Aviation Clean Air aident à restaurent la confiance dans la sécurité des voyages en cette période de pandémie.

Pour en savoir plus sur le plan d'intervention de sécurité COVID-19 de Skyservice, visitez la page https://skyservice.com/fr/nouvelles/plan-dintervention-de-securite-covid-19/.

Pour en savoir plus sur le projet pilote et sur les critères d'admissibilité, visitez le site alberta.ca.

À propos de Skyservice™

Skyservice est le chef de file canadien de l'aviation d'affaires et vise l'excellence en matière de sécurité et de service. Avec plus de 30 ans d'expérience, Skyservice est un meneur du secteur de l'aviation d'affaires au Canada, avec des établissements de premier ordre à Toronto, Calgary, Ottawa, Montréal et Muskoka. Nos équipes d'entretien qualifiées, nos installations exceptionnelles de services aéronautiques à l'aéroport, notre gestion d'avions de premier ordre, nos services de nolisement, de vente et d'acquisition d'avions procurent à nos clients une expérience véritablement supérieure. Pour en savoir plus, visitez le site skyservice.com.

