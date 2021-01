Skyservice élargit son offre de solutions de sécurité aérienne de premier ordre sur le marché canadien de l'aviation

MISSISSAUGA ON, le 26 janv. 2021 /CNW/ - Skyservice Aviation d'affaires, chef de file de l'aviation d'affaires au Canada, annonce qu'elle a accepté d'être le distributeur et revendeur exclusif du système EVASMD (Emergency Vision Assurance System) de VisionSafe au Canada. De plus, Skyservice dispose des capacités d'installation de cette solution dans les avions partout au Canada. Le système EVAS est le seul système de protection antifumée du poste de pilotage certifié pour protéger efficacement contre les urgences de fumée dense et continue dans le poste de pilotage. Le système EVAS est certifié pour utilisation dans plusieurs types d'avions par Transports Canada, la Federal Aviation Administration des États-Unis, l'Agence de sécurité aérienne de l'Union européenne et d'autres.

« Environ un incident d'avion commercial ou d'affaires sur 10 signalés au Canada est occasionné par un incendie ou de la fumée, selon les statistiques du Bureau de la sécurité des transports du Canada sur les événements de transport aérien en 2019, qui montre que les incendies ou la fumée ont entraîné 91 incidents sur un total de 911 en 2019 », a indiqué Chris Skurat, directeur des ventes à l'aviation d'affaires de VisionSafe. « Lorsqu'une fumée continue et dense remplit le poste de pilotage, le système EVAS permet aux pilotes de voir la trajectoire du vol et les instruments essentiels, d'atteindre les plateaux d'approche et d'effectuer les procédures d'urgence pour un atterrissage en toute sécurité. »

« Skyservice est enchantée d'être le revendeur et l'installateur exclusif de la solution EVAS de VisionSafe au Canada », affirme Paul Weeks, vice-président de la maintenance de Skyservice. « La sécurité est notre priorité absolue chez Skyservice et l'aptitude à distribuer et à installer l'une des meilleures solutions de sécurité du monde pour nos clients renforce notre engagement en matière d'excellence en matière de sécurité et de service en aviation. »

À propos de VisionSafe

VisionSafe Corporation est l'inventeur, le fabricant et le distributeur du système EVAS (Emergency Vision Assurance System). Ce système est le seul système de déplacement de fumée dans le poste de pilotage certifié par la FAA disponible dans le secteur de l'aviation. Le système EVAS dégage un espace visuel par lequel le pilote peut voir ses instruments de vol et à travers le parebrise pour l'aider à faire atterrir son avion en toute sécurité en cas de situation d'urgence de fumée dans le poste de pilotage. Avec plus de 8 000 systèmes EVAS installés dans le monde entier, VisionSafe est fière de faire de la sécurité une priorité dans le secteur de l'aviation.

À propos de SkyserviceMC

Skyservice est le chef de file canadien de l'aviation d'affaires et vise l'excellence en matière de sécurité et de service. Avec plus de 30 ans d'expérience, Skyservice est un meneur du secteur de l'aviation d'affaires au Canada, avec des établissements de premier ordre à Toronto, Calgary, Ottawa, Montréal et Muskoka. Nos équipes d'entretien qualifiées, nos installations exceptionnelles de services aéronautiques à l'aéroport, notre gestion d'avions de premier ordre, nos services de nolisement, de vente et d'acquisition d'avions procurent à nos clients une expérience véritablement supérieure. Pour en savoir plus, visitez le site https://skyservice.com/fr/.

SOURCE Skyservice Business Aviation Inc. - Mississauga, ON

Renseignements: Marketing et Communications // Skyservice Aviation d'affaires// +1 416.523.1089 // [email protected]

