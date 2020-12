Skyservice Aviation d'affaires reçoit d'autres certificats de type supplémentaires de Transports Canada pour l'installation de systèmes de désinfection d'Aviation Clean Air

La demande accrue de solutions de purification d'air et de désinfection en cabine alimente d'autres demandes de certificats de type supplémentaires pour les avions canadiens

MISSISSAUGA, ON, le 8 déc. 2020 /CNW/ - Skyservice Aviation d'affaires , chef de file de l'aviation d'affaires au Canada, a annoncé aujourd'hui que sa division de maintenance, de réparation et de révision vient de recevoir d'autres certificats de type supplémentaires de Transports Canada pour l'installation des systèmes de désinfection d' Aviation Clean Air (ACA) à bord des avions King Air 300/350 de Beechcraft, Falcon 2000/2000ex de Dassault et 737-300, 737-400 et 737-500 de Boeing.

Ces autorisations s'ajoutent aux autres certificats de type supplémentaires reçus par Skyservice plus tôt cette année pour l'installation des solutions d'ACA au Canada pour les avions Challenger 300/350, Global 5000/5500/6000/6500 de Bombardier et Falcon 7X de Dassault.

Les systèmes brevetés Needlepoint Bi-Polar Ionization® d'ACA neutralisent proactivement les agents pathogènes dans l'air et sur les surfaces dans toute la cabine durant tout le vol. Les systèmes d'Aviation Clean Air nettoient et purifient de façon scientifiquement reconnue l'air en inondant l'environnement d'ions chargés positifs et négatifs, rendant des virus comme celui de la COVID-19 inoffensifs.

« Tous les propriétaires d'avion cherchent à rassurer leurs passagers quant à la qualité de l'air et à la sécurité en cabine, a commenté Benjamin Murray, président et chef de l'exploitation de Skyservice. Le système embarqué de désinfection de l'air et des surfaces d'ACA fournit la réponse en offrant des solutions de désinfection rentables, faciles à installer, respectueuses de l'environnement et sécuritaires à nos clients. »

Pour vous renseigner sur les solutions de purification de l'air d'ACA, communiquez avec Skyservice, à l'adresse [email protected].

À propos de SkyserviceMC

Skyservice est le chef de file canadien de l'aviation d'affaires et vise l'excellence en matière de sécurité et de service. Avec plus de 30 ans d'expérience, Skyservice est un meneur du secteur de l'aviation d'affaires au Canada, avec des établissements de premier ordre à Toronto, Calgary, Ottawa, Montréal et Muskoka. Nos équipes d'entretien qualifiées, nos installations exceptionnelles de services aéronautiques à l'aéroport, notre gestion d'avions de premier ordre, nos services de nolisement, de vente et d'acquisition d'avions procurent à nos clients une expérience véritablement supérieure. Pour en savoir plus, visitez le site https://skyservice.com/fr/.

SOURCE Skyservice Business Aviation Inc. - Mississauga, ON

Renseignements: Marketing et Communications // Skyservice Aviation d'affaires // +1 416.523.1089 // [email protected]

Liens connexes

https://skyservice.com/