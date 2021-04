Elliot Ehrich, MD apporte à l'entreprise plus de 25 ans d'expérience à la direction de la recherche et du développement, ainsi que de la mise au point clinique; Graeme Smith, Ph. D., DABT apporte à l'entreprise plus de 15 ans d'expérience à la direction de la mise au point préclinique de médicaments.

WALTHAM, Mass., 13 avril 2021 /CNW/ - Skyhawk Therapeutics a annoncé aujourd'hui la nomination du Dr Elliot Ehrich au poste de président et du Dr Graeme Smith au poste de premier vice-président à la mise au point préclinique. Skyhawk crée de nouveaux candidats-médicaments à petites molécules ciblant l'ARN en vue d'un déploiement pour une vaste gamme de maladies oncologiques, neurologiques et auto-immunes.

« Je suis ravi qu'Elliot ait accepté ce rôle élargi à Skyhawk et que Graeme se soit joint à nous pour assumer des responsabilités aussi importantes, a déclaré Bill Haney, chef de la direction de l'entreprise. Elliot possède une grande expérience de tous les aspects de la mise au point de médicaments, depuis leur découverte jusqu'à leur approbation clinique et par la FDA. Son leadership bénéficiera grandement tant à l'entreprise qu'aux patients. Quant à Graeme, sa perspicacité et son expérience de chef de file à l'avant-garde de la mise au point préclinique en font un formidable atout pour l'équipe de Skyhawk. Tout au long de leur impressionnante carrière, ils ont tous deux fait preuve d'un profond engagement envers les patients. Leur expertise et leur expérience constitueront des avantages inestimables pour continuer à réaliser des progrès scientifiques dans la médication ciblant l'ARN et pour poursuivre notre importante mission. »

Le Dr Ehrich a passé 17 ans à Alkermes, où il a dirigé la mise au point et l'homologation par la FDA de sept nouveaux médicaments pour les patients à titre de vice-président directeur de la recherche et du développement et de médecin en chef. Il a également œuvré pendant sept ans dans les secteurs de la pharmacologie clinique et de la recherche clinique chez Merck. Titulaire d'un baccalauréat en biochimie de l'Université Princeton et d'un doctorat en médecine de l'Université Columbia, il a fait sa résidence en médecine interne et a obtenu une bourse de recherche en immunologie et rhumatologie à la faculté de médecine de l'Université de Stanford avant de suivre une formation postdoctorale au département de microbiologie et d'immunologie.

Le Dr Graeme Smith était auparavant chef mondial de l'évaluation préclinique de l'innocuité, de la bioanalyse et de la médecine comparative à Vertex Pharmaceuticals. Là-bas, il a dirigé une équipe de plus de 50 personnes responsables de l'innocuité préclinique, de la bioanalyse réglementée préclinique et clinique, ainsi que des soins et de l'utilisation des animaux dans l'ensemble du portefeuille de Vertex. Le Dr Smith a fait partie de l'équipe de direction principale de la sécurité et a grandement contribué à l'évaluation de l'innocuité de tous les médicaments commercialisés par Vertex, ainsi qu'à l'élaboration de nombreuses nouvelles modalités thérapeutiques dans de multiples domaines. Il a également travaillé en toxicologie, à titre de directeur de BioReliance Corporation. Titulaire d'un baccalauréat en sciences de la vie et d'un doctorat en pharmacologie et toxicologie de l'université Queen's, il est diplômé de l'American Board of Toxicology (DABT).

Skyhawk Therapeutics est déterminée à découvrir, à développer et à commercialiser des traitements qui font appel à sa nouvelle plateforme SkySTARTM (« Skyhawk Small molecule Therapeutics for Alternative splicing of RNA ») pour développer des médicaments à petites molécules et offrir des traitements révolutionnaires aux patients.

Pour plus d'informations, consultez www.skyhawktx.com, https://twitter.com/Skyhawk_Tx ou https://www.linkedin.com/company/skyhawk-therapeutics/.

Anne Deconinck

[email protected]

