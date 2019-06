Skittles(MD) Canada célèbre la Fierté 2019 en s'associant à l'actrice et artiste de spectacle Shangela pour accueillir la cérémonie de mariage de couples LGBTQ2+ au Temple des Arcs-en-ciel de Skittles(MD)

Pour poursuivre les festivités, Skittles Canada célébrera, en présence de l'actrice et artiste de spectacle Shangela , quatre mariages au centre-ville de Toronto pendant la fin de semaine de la Fierté. Shangela, surtout connue pour être la seule candidate à avoir concouru dans trois saisons de RuPaul's Drag Race et pour son rôle dans Une étoile est née (A Star is Born) , prêtera sa personnalité flamboyante et son énergie pétillante aux célébrations, jouant le rôle d'hôtesse et de maîtresse de cérémonie lors de cette journée spéciale. Pour en savoir plus sur sa participation, regardez son compte Instagram .

« Nous pensons que notre monde se porte mieux lorsque le sourire est au rendez-vous et que chacun peut jouir de son droit humain le plus fondamental au bonheur, » affirme Jaclyn Sutton, directrice de la stratégie et du marketing chez Mars Wrigley. « Le Temple des Arcs-en-ciel de Skittles est notre façon de témoigner notre soutien à la communauté LGBTQ2+ du Canada et d'y répandre le bonheur. Nous ne pouvions penser à une meilleure hôtesse que Shangela, une personne qui soutient la communauté d'une manière très positive. »

« Je suis emballée à l'idée de participer à cette journée spéciale qui célèbre l'amour et l'union de ces beaux couples », lance Shangela. « Le Temple des Arcs-en-ciel célèbre la joie et le bonheur pour tous et à ça, je dis ALLÉLU ! »

Cet événement privé, qui se déroulera au cœur du quartier LGBTQ2+ de Toronto, sera réservé aux couples et à leurs proches. Le public pourra suivre une partie des célébrations sur le compte Instagram de Shangela. Des photos et des vidéos de l'événement seront partagées par la suite.

Des chants autour d'un feu de camp et un spectacle d'homme-canon concluront cette journée mémorable, tel un trésor au bout de cet arc-en-ciel sans couleur. Afin de manifester son soutien à la communauté LGBTQ2+ dans tout le pays, Skittles s'associera également cette année à trois camps d'été LGBTQ2+. Ainsi, plus de 150 jeunes pourront se réunir à un endroit où ils seront acceptés comme ils sont et où ils pourront vivre un été inoubliable. Skittles offrira son soutien à Camp Rainbow Phoenix en Ontario, à CampOUT en Colombie-Britannique et à Youth Project en Nouvelle-Écosse.

Les Skittles édition Fierté sont offerts dès maintenant en série limitée chez des détaillants du Canada jusqu'à épuisement des stocks. Skittles a certes perdu ses couleurs, mais déborde toujours du même bon goût dont tout le monde raffole. Les Skittles édition Fierté restent les mêmes !

Visitez le skittlespride.ca pour ne rien manquer des nouvelles concernant le Temple des Arcs-en-ciel de Skittles et suivez les célébrations de la Fierté de Skittles en utilisant le mot-clic #unarcenciel.

Le 4 août prochain, Skittles proposera une expérience interactive au cours de la Fierté de Vancouver en soutien à la communauté LGBTQ2 +. L'obélisque emblématique de la Fierté de Skittles est une tour qui s'illumine avec des couleurs par activation vocale simultanée lorsque les festivaliers utilisent leur voix pour «libérer l'arc-en-ciel».

