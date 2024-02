Skip rehausse l'expérience de livraison avec le lancement de l'appli Coursier•ère revue et améliorée

Refonte visuelle de l'appli de Skip destinée aux coursières et coursiers afin de favoriser l'efficacité.

TORONTO, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Skip, la plateforme de livraison bien d'ici, a reconçu et revampé son appli destinée aux coursières et coursiers. Comprenant trois applis distinctes pour la clientèle, pour les coursières et coursiers et pour les partenaires, la technologie de Skip est développée ici au Canada et utilisée partout dans le monde. Sa plus récente innovation transformera l'expérience des personnes qui livrent sur le réseau, en leur permettant d'économiser du temps et d'améliorer leur rendement.

La reconception amène une refonte visuelle du processus de livraison, le système qui permet de gérer et de communiquer la logistique de ramassage des commandes auprès des partenaires et de leur livraison à la clientèle. L'expérience d'utilisation sera donc encore plus fluide pour les coursières et coursiers qui livrent avec Skip.

En plus d'une nouvelle identité visuelle, on peut constater les changements suivants :

Révision de l'interface et de l'affichage : La hiérarchie de l'information est simplifiée afin de pouvoir mieux se concentrer sur les livraisons en cours.

La hiérarchie de l'information est simplifiée afin de pouvoir mieux se concentrer sur les livraisons en cours. Représentation visuelle améliorée avec l'introduction d'un aperçu de la carte : L'aperçu précis permet de savoir où on s'en va avant d'accepter une nouvelle livraison. C'est particulièrement utile pour visualiser le trajet dans le cas de commandes multiples ou de commandes ajoutées en transit.

L'aperçu précis permet de savoir où on s'en va avant d'accepter une nouvelle livraison. C'est particulièrement utile pour visualiser le trajet dans le cas de commandes multiples ou de commandes ajoutées en transit. Utilisabilité optimisée selon la façon dont les gens interagissent avec leurs appareils : Les boutons à longue pression (plutôt que les boutons à glisser) apportent une meilleure accessibilité et une interaction plus facile avec l'appli au moment d'accepter les livraisons ou de soumettre les renseignements, que l'appareil se trouve dans la main ou sur un support.

Développée à partir des commentaires constructifs des coursières et coursiers, cette reconception de l'appli transformera tous les aspects du processus de livraison, que ce soit lors de la livraison d'une seule commande, de commandes multiples ou de commandes autres que de nourriture, comme de l'alcool.

« Nos coursières et coursiers, nos partenaires et notre clientèle sont au cœur de tout ce que nous faisons chez Skip, affirme James Astor, directeur du produit logistique de Skip. En tant que plateforme de livraison fièrement canadienne, l'innovation est dans notre ADN. Nous trouvons constamment des solutions novatrices visant à créer des expériences fluides. C'est avec enthousiasme que nous partageons notre appli reconçue avec les milliers de personnes qui livrent avec Skip chaque jour. Nous avons hâte de constater le rendement amélioré que cela offrira à notre clientèle. »

Si vous souhaitez vous inscrire pour livrer avec Skip, visitez le couriers.skipthedishes.com.

À propos de Skip

Skip fait partie de Just Eat Takeaway.com , un chef de file mondial des services en ligne de livraison de nourriture. Skip relie des millions de personnes à plus de 50 000 partenaires au Canada, dont une liste toujours grandissante d'épiceries, de détaillants, de dépanneurs et de détaillants d'alcool.

SOURCE SkipTheDishes

