Skip prolonge ses partenariats avec six équipes canadiennes de la LNH

En tant que partenaire officiel de la LNH, des Canucks de Vancouver, des Oilers d'Edmonton, des Flames de Calgary, des Jets de Winnipeg, des Canadiens de Montréal et des Sénateurs d'Ottawa, Skip mènera une campagne à grande échelle dans les médias (TSN/Sportsnet et RDS/TVA), soutenue par des ressources numériques et en arénas, tout au long de la saison régulière et des séries éliminatoires de la Coupe Stanley MD , et agira à titre de partenaire lors de la Classique Héritage Tim Hortons 2022 de la LNH.

« L'intégration de Skip avec la LNH partout au Canada est devenue un partenariat très attendu des fans, et nous sommes ravis de travailler ensemble pour bâtir des programmes significatifs pour nos amateurs lors de la saison 2021-2022 », affirme Kyle McMann, vice-président principal, Développement des affaires en Amérique du Nord et Partenariats mondiaux, LNH. « Cette collaboration aidera à faire en sorte que nos deux organisations restent à l'avant-garde et continuent de relier des millions de Canadiens passionnés à travers cet heureux mariage du sport et de la nourriture. »

Skip a fait appel à l'humoriste bien-aimé Patrick Groulx pour donner vie à sa marque avec de toutes nouvelles pubs créatives. Lancées dès le début de la saison 2021-2022 le 12 octobre, elles exploreront les rituels d'avant-match qui mènent à la mise au jeu. En plus d'un renouvellement complet des messages sur Sportsnet, le code QR de Skip, qui a fait ses débuts lors des séries éliminatoires de la Coupe StanleyMD de 2021, refera son apparition en ondes afin de simplifier davantage la commande pendant les matchs, veillant ainsi à ce que les Canadiens qui les visionnent de la maison ne ratent pas une seule seconde de l'action lorsque la faim les prend.

« Le hockey continue d'être une occasion pour Skip, marque fièrement canadienne, de créer des moments magiques pour les Canadiens », indique Cheryl Radisa, vice-présidente, Marketing, Skip. « Alors que nous entamons notre première saison complète en tant qu'appli officielle de livraison de nourriture de la LNHMD, nous avons hâte de tisser des liens encore plus étroits avec les partisans partout au pays; d'être là pour accompagner toutes leurs expériences de jour de match, que ce soit de la maison ou en personne. »

Skip a travaillé avec Wasserman Media Group, McCann Canada, Pomp & Circumstance et UM Canada pour donner vie aux rituels de jour de match.

À propos de Skip

Skip fait partie du groupe Just Eat Takeaway.com, un chef de file mondial des services en ligne de livraison de nourriture. Skip relie des millions de clients à plus de 40 000 partenaires restaurateurs au Canada.

À propos de la LNH

Fondée en 1917, la Ligue nationale de hockey (LNHMD) est composée de 32 clubs membres. La formation de chaque équipe est le reflet de la composition internationale de la Ligue avec des joueurs provenant de plus de 20 pays, tous luttant pour la Coupe StanleyMC, le trophée le plus précieux et le plus historique du sport professionnel. Chaque année, la LNH offre un divertissement à plus de 670 millions de partisans dans les arénas et grâce à ses partenaires nationaux télévision et de radio; plus de 191 millions d'abonnés sur les comptes de la ligue, des équipes et des joueurs sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube et plus de 100 millions de partisans en ligne sur NHL.com. La Ligue diffuse ses matchs dans plus de 160 pays et territoires grâce à ses détenteurs de droits, notamment ESPN, Turner Sports et NHL NetworkMC aux États-Unis, Sportsnet et TVA Sports au Canada, Viasat dans les régions nordiques, Yandex en Russie, puis CCTV et Tencent en Chine. La LNH rejoint des partisans dans le monde entier avec des matchs disponibles en ligne dans chaque pays. Les partisans sont rejoints par les actifs numériques de la Ligue par l'entremise de l'application gratuite NHLMD App; sur neuf plateformes de médias sociaux; sur NHL Network RadioMC sur Sirius XM ; et sur NHL.com, disponible dans neuf langues et offrant un accès sans précédent aux statistiques individuelles et d'équipes ainsi qu'à chaque sommaire de match de saison régulière et de séries éliminatoires depuis la création du circuit, activé par SAP. NHL Original Productions et NHL Studios produisent un contenu original attrayant mettant en valeur un accès sans précédent aux joueurs, aux entraîneurs et à la ligue ainsi qu'au personnel d'équipe pour une distribution sur l'ensemble des plateformes sociales et numériques de la LNH.

La LNH est engagée à bâtir des communautés saines et dynamiques utilisant le sport du hockey pour célébrer les partisans de chaque race, couleur de peau, religion, nationalité, identité de genre, âge, orientation sexuelle et statut socioéconomique. Le programme « Le Hockey est pour tout le monde » renforce que la politique officielle du sport est axée sur l'inclusion sur la patinoire, dans les vestiaires, dans les salles de réunion et dans les estrades. La LNH accroît l'accès et les possibilités pour les personnes de tous les milieux et de tous les niveaux d'habileté afin de pratiquer le hockey, favoriser des environnements plus inclusifs et faire croître le sport auprès d'une plus grande diversité de participants. À ce jour, la LNH a investi plus de 100 millions de dollars dans le hockey chez les jeunes et dans des programmes locaux, avec un engagement d'investir 5 millions $ de plus dans les programmes de diversité et d'inclusion au cours de la prochaine année.

