Skip présente le tout premier Prix de l'industrie alimentaire visant à célébrer les femmes pionnières du secteur alimentaire au Canada

En partenariat avec le Réseau des femmes exécutives (WXN), Skip crée une nouvelle catégorie pour les prestigieux prix Top 100 des femmes les plus influentes au Canada afin d'honorer les femmes de l'industrie alimentaire.

TORONTO, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Skip, la seule plateforme de livraison de nourriture bien d'ici, est déterminée à soutenir et à accroître la représentation des femmes dans les postes de direction au sein de l'industrie alimentaire canadienne. Selon l'État des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Canada, il y a eu une baisse marquée du nombre d'entreprises détenues par des femmes depuis 2018, avec les restaurants et autres entreprises appartenant à des femmes représentant seulement 7 pour cent de l'industrie en 2020. En réponse à ces données, Skip a fait équipe avec le WXN afin d'ajouter une nouvelle catégorie aux prestigieux prix Top 100 des femmes les plus influentes au Canada.

Pour la première année, le Prix de l'industrie alimentaire SkipTheDishes honorera des femmes qui se distinguent dans un large éventail de carrières au sein de l'industrie alimentaire, y compris celles de cheffes, restauratrices et entrepreneuses. Avec cette initiative, Skip vise à saluer les femmes remarquables exerçant des fonctions de direction dans le secteur et à en inspirer d'autres à suivre des cheminements de carrière semblables.

« Chez Skip, nous avons la chance de côtoyer et de compter parmi nos partenaires des femmes travaillantes, d'un talent exceptionnel, qui détiennent et gèrent certains des restaurants et franchises les plus adorés au Canada, ou les dirige en arrière-scène en tant que cheffe de cuisine. Nous avons témoigné de la passion, des compétences et de l'impact de ces femmes, et nous sommes enthousiastes à l'idée de célébrer leurs réalisations avec le reste des Canadiennes et Canadiens, affirme Melanie Fatouros-Richardson, vice-présidente, communications et relations gouvernementales chez Skip. Je suis fière de la différence que nous apportons avec ce prix pour montrer aux jeunes femmes tout ce qu'elles peuvent accomplir tout en aidant à paver la voie pour un avenir où il existe de meilleures opportunités pour les femmes dans des rôles de direction au sein de l'industrie alimentaire. »

Les candidates au Prix de l'industrie alimentaire SkipTheDishes seront jugées selon les critères suivants :

Réalisations professionnelles : De quelle façon la candidate a-t-elle fait preuve d'excellence dans son domaine d'activité? De quelles réalisations professionnelles la candidate est-elle la plus fière?

De quelle façon la candidate a-t-elle fait preuve d'excellence dans son domaine d'activité? De quelles réalisations professionnelles la candidate est-elle la plus fière? Vision et leadership : De quelle façon la candidate a-t-elle fait preuve de vision stratégique et de leadership dans son rôle et tout au long de sa carrière?

De quelle façon la candidate a-t-elle fait preuve de vision stratégique et de leadership dans son rôle et tout au long de sa carrière? Influence et impact : De quelle façon la candidate a-t-elle démontré sa volonté d'influencer positivement sa communauté et l'industrie?

De quelle façon la candidate a-t-elle démontré sa volonté d'influencer positivement sa communauté et l'industrie? Agente de changement : De quelle façon la candidate représente-t-elle un modèle pour les femmes exerçant des fonctions de direction dans l'industrie alimentaire et au-delà?

« WXN est ravi de faire équipe avec une organisation fièrement canadienne comme Skip, alors que nous favorisons des changements positifs afin de garantir l'égalité des chances pour les femmes de l'industrie alimentaire et de créer plus d'opportunités pour les femmes dans des rôles de direction, annonce Sherri Stevens, propriétaire et cheffe de la direction de WXN. Nous sommes enchantées d'ouvrir les prix Top 100 des femmes les plus influentes au Canada à une toute nouvelle catégorie de femmes en leadership, et de voir les incroyables femmes du secteur de l'alimentation recevoir la reconnaissance qu'elles méritent grâce au Prix de l'industrie alimentaire SkipTheDishes. »

Jusqu'au 14 mai 2024, les personnes et les organisations qu'elles représentent peuvent soumettre, en ligne sur le portail de l'événement, une trousse de mise en candidature qui démontre leur impact et leurs accomplissements notables. Pour être admissible, une candidate doit travailler activement dans l'industrie alimentaire au Canada en tant que cheffe cuisinière, propriétaire de restaurant, franchisée, détaillante en alimentation, entrepreneuse en alimentation, ou encore elle peut être propriétaire d'une petite entreprise ou une entrepreneuse fournissant un service destiné exclusivement à l'industrie alimentaire.

Le gala des prix Top 100 du WXN reconnaîtra les femmes de partout au Canada et de tous les horizons qui ont un impact significatif sur leurs entreprises et communautés, y compris celles qui seront honorées par le Prix de l'industrie alimentaire SkipTheDishes. De plus, les lauréates des prix Top 100 du WXN seront invitées à une réception exclusive, un brunch au champagne et le gala du Top 100, où elles auront la chance de rencontrer d'autres lauréates des prix Top 100, d'apprendre d'elles, de discuter et de tisser des liens avec elles.

Les mises en candidature sont maintenant acceptées sur le portail des prix WXN, et les candidates intéressées peuvent en apprendre davantage ici (en anglais seulement).

À PROPOS DE SKIP

Skip fait partie de Just Eat Takeaway.com , un chef de file mondial des services en ligne de livraison de nourriture. Skip relie des millions de personnes à plus de 50 000 partenaires au Canada, dont une liste toujours grandissante d'épiceries, de détaillants, de dépanneurs et de détaillants d'alcool.

À PROPOS DU WXN

Le Réseau des femmes exécutives (Women's Executive Network ou WXN) est une communauté unique qui façonne l'avenir du leadership des femmes en Amérique du Nord. Nous rassemblons des milliers de femmes audacieuses, des allié•es et des sociétés membres dans une ambiance riche et diversifiée de développement professionnel, de réseautage, de leadership intellectuel, d'appartenance et de célébration qui propulse l'avancement des femmes professionnelles.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez https://wxnetwork.com/ .

