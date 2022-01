WINNIPEG, MB, le 20 janv. 2022 /CNW/ - Skip, le réseau de livraison de nourriture le plus important et populaire au Canada et l'appli officielle de livraison de nourriture du Comité olympique canadien (COC), annonce son partenariat avec cinq athlètes canadiens emblématiques sur la scène sportive nationale, à l'approche des Jeux olympiques d'hiver à Beijing. À titre de marque bien de chez nous, Skip s'engage à livrer de délicieux repas provenant de restaurants locaux pour que le public ne manque pas une seconde de l'action.

La liste d'athlètes de Skip comprend :

Marie-Philip Poulin : capitaine de l'équipe de hockey olympique pour Équipe Canada aux Jeux de Beijing 2022. Athlète olympique à trois reprises et double championne olympique.

: capitaine de l'équipe de hockey olympique pour Équipe aux Jeux de 2022. Athlète olympique à trois reprises et double championne olympique. Mark McMorris : athlète olympique en surf des neiges à deux reprises, double médaillé olympique et 20 fois médaillé aux X Games .

: athlète olympique en surf des neiges à deux reprises, double médaillé olympique et 20 fois médaillé aux . Vanessa James et Eric Radford : Équipe Canada , patinage artistique en couple. Un duo formé récemment - Eric Radford est triple médaillé olympique et double champion du monde; Vanessa James est triple athlète olympique, médaillée aux Championnats du monde et double médaillée aux Championnats d' Europe .

: Équipe , patinage artistique en couple. Un duo formé récemment - est triple médaillé olympique et double champion du monde; est triple athlète olympique, médaillée aux Championnats du monde et double médaillée aux Championnats d' . Alex Massie : parasurf des neiges. Double médaillé aux X Games.

La liste d'athlètes de Skip fait partie d'une nouvelle campagne publicitaire intitulée « Ne manque pas une seconde », qui invite toutes les personnes au Canada à laisser faire la popote pour plutôt encourager Équipe Canada. Skip donne vie à sa marque avec trois nouvelles pubs créatives qui mettent en valeur les athlètes d'Équipe Canada et leurs prochains grands moments olympiques, en s'appuyant sur diverses mésaventures dans la cuisine avec humour.

« Mon horaire de voyage est tellement chargé et je suis sur la route toute l'année. Alors, j'adore pouvoir me tourner vers Skip pour un repas rapide, déclare Mark McMorris. Qu'il s'agisse de commander mes plats favoris à Vancouver avant de me lancer vers Whistler ou d'avoir une fringale pendant que je suis en déplacement, j'adore commander ma nourriture et soutenir mes restos locaux préférés. »

Des patinoires aux cimes des montagnes, les athlètes partenaires de Skip de partout au pays font preuve de talents extraordinaires dans les sports d'hiver les plus populaires aux Jeux, allant du hockey au surf des neiges, en passant par le patinage artistique. Il y a toutefois une constante : le thème de chaque nouvelle pub créative est centré sur des personnes canadiennes qui regardent les Jeux de Beijing 2022 dans le confort de leur foyer et on les encourage à appuyer leurs restaurants locaux en commandant leur nourriture pour ne pas manquer une seconde. La campagne sera diffusée à l'échelle nationale à la télévision, sur les chaînes numériques et dans les réseaux sociaux, à compter du 31 janvier.

« Chaque seconde des Jeux pourrait être décisive et nous sommes tellement chanceux d'avoir un partenaire aussi remarquable que Skip, qui va aider les gens au Canada à ne pas manquer une seconde de l'action, a déclaré Jacquie Ryan, la chef de marque et des affaires commerciales du COC. Skip veillera à ce que les Canadiens et les Canadiennes soient prêts à encourager Équipe Canada, en leur livrant des repas délicieux à la maison provenant de restaurants locaux pendant les Jeux olympiques d'hiver. »

Skip s'engage à tisser des liens avec les gens partout au pays en partageant leur amour du sport et de la nourriture, et cette nouvelle initiative fait suite aux partenariats pluriannuels que l'entreprise entretient avec six équipes canadiennes de la LNH à titre de partenaire officiel et d'appli officielle de livraison de nourriture de la LNHMD.

« À l'occasion de nos deuxièmes Jeux olympiques à titre de partenaire officiel d'Équipe Canada, nous sommes ravis de pouvoir nourrir les fans partout au pays, et de préparer la population canadienne aux Jeux, indique Cheryl Radisa, vice-présidente, marketing chez Skip. Pour nous, les Jeux olympiques d'hiver 2022 sont une chance d'appuyer les entreprises locales, tout en démontrant notre fierté canadienne et notre soutien envers ces héros bien de chez nous. »

Skip relie des millions de clients à plus de 47 000 partenaires restaurateurs au Canada, soutenant les entreprises locales et offrant à sa clientèle une livraison de nourriture abordable, rapide et fiable.

À propos de Skip

Skip fait partie de Just Eat Takeaway.com, un chef de file mondial des services en ligne de livraison de nourriture. Skip relie des millions de clients à plus de 47 000 partenaires restaurateurs au Canada. Depuis le début de la pandémie, Skip travaille avec ses partenaires restaurateurs afin de les aider à faire face aux effets de la COVID-19. À ce jour, Skip a donné plus de 93 millions de dollars en remises sur les commissions et en soutien marketing à ses partenaires restaurateurs, tout en demeurant le moyen le plus abordable pour les clients de se faire livrer des plats au Canada.

À propos du Comité olympique canadien

Le Comité olympique canadien veille au succès de l'équipe olympique canadienne et à l'avancement des valeurs olympiques au Canada. Organisme indépendant financé principalement par des fonds privés, le Comité olympique canadien fournit aux athlètes d'élite canadiens les ressources dont ils ont besoin pour être tous les jours au sommet de leur forme afin de tout donner. En racontant l'histoire de nos athlètes, nous inspirons les Canadiens par le pouvoir du sport, et ce, 24 heures sur 24, 365 jours par année.

SOURCE SkipTheDishes

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Skip, Courriel : [email protected]