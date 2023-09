Skip lance son programme de récompenses revu et amélioré qui offre des frais de livraison à 0 $, des rabais, ainsi des offres personnalisées pour toutes et tous.

Les Récompenses Skip donnent la chance à la clientèle d'accumuler plus de Points Skip que jamais quand elle commande auprès des partenaires qu'elle adore.

WINNIPEG, MB, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Le seul réseau de livraison de nourriture bien d'ici offre désormais des frais de livraison à 0 $ à sa clientèle. Oui, oui, vous avez bien lu. Skip a repensé son programme de récompenses afin de livrer plus de valeur aux gens partout au pays. Avec le nouveau programme, accumuler des milliers de Points Skip tous les mois sera plus facile que jamais. Et en plus, les clientes et clients qui commandent deux fois ou plus chaque mois auront droit à des frais de livraison à 0 $.

Avec pour objectif d'aider la clientèle à réaliser encore plus d'économies, Récompenses Skip est le premier programme de récompenses en son genre, sans abonnement ni frais mensuels, et absolument aucun coût additionnel. Cette offre de Points améliorée s'éloigne de l'ancien modèle « points par dollar », et donne plutôt aux gens plus de moyens d'accumuler au-delà de 10 000 Points chaque mois en commandant auprès des endroits qu'ils aiment. Les Points Skip sont échangeables contre des rabais sur des commandes futures auprès de plus de 50 000 restaurants et commerces sur le réseau Skip.

« En tant que marque fièrement canadienne, nous sommes ravis de récompenser notre fidèle clientèle en lui livrant encore plus de valeur sur Skip, affirme Steve Puchala, chef de la direction par intérim de Skip. C'est avec grand plaisir que nous offrons la livraison à 0 $ à nos clientes et clients qui commandent au moins deux fois chaque mois, sans abonnement ni frais supplémentaires! Avec les Récompenses Skip, il est encore plus facile d'accumuler de grosses économies et d'en avoir plus pour son argent. »

La clientèle aura accès à des offres personnalisées et des Défis qui accéléreront son accumulation de Points lorsqu'elle commandera auprès de ses commerces préférés sur Skip. Que ce soit deux sous-marins pour le prix d'un ou des Points Skip accordés à l'achat d'une pizza au fromage, les clientes et clients pourront profiter de savoureuses économies, peu importe leurs goûts.



En plus d'offres personnalisées, la clientèle qui commande sur Skip deux fois ou plus par mois débloquera automatiquement le niveau Or, lui donnant ainsi droit à ce qui suit :

Des frais de livraison à 0 $

Des avantages supplémentaires

Des rabais

Le programme de récompenses le plus alléchant

Pour celles et ceux qui n'ont pas encore atteint le niveau Or, vous n'avez qu'à commander deux fois ou plus avant la fin de chaque mois, et vous aurez un accès instantané au Passeport livraison à 0 $ pour le mois suivant. Cette offre durera jusqu'à la fin décembre.

Comme toujours, les Récompenses Skip sont pour tout le monde, d'un océan à l'autre, sans abonnement ni frais mensuels, et absolument aucun coût additionnel.

À propos de Skip

Skip fait partie de Just Eat Takeaway.com , un chef de file mondial des services en ligne de livraison de nourriture. Skip relie des millions de personnes à plus de 50 000 partenaires au Canada.

SOURCE SkipTheDishes