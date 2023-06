Skip lance le tout premier Passeport d'été afin d'offrir des frais de livraison à 0 $ à tout le monde, tout l'été, et ce, sans frais d'abonnement.

Skip a également concocté une programmation estivale d'offres alléchantes dans le cadre de son événement Promos d'été, et démarre le tout avec un Big Mac de McDonald's gratuit du 30 juin au 2 juillet.

WINNIPEG, MB, le 28 juin 2023 /CNW/ - Pile à temps pour la venue de l'été, Skip, le réseau de livraison de nourriture le plus important au pays - et une marque fièrement canadienne - entame la saison estivale en beauté avec la première édition de son événement Promos d'été afin de remercier des millions d'utilisatrices et d'utilisateurs de choisir Skip tous les jours. Skip déploie le tout premier Passeport d'été afin d'offrir des frais de livraison à 0 $* tout l'été à toute sa clientèle, sans frais d'abonnement ou autres. À compter du 30 juin, les clientes et clients auront accès à leur nouveau Passeport d'été dans l'appli ou sur le site Web de Skip, en plus de pouvoir profiter d'une rotation d'aubaines et d'offres exclusives de la part de nos partenaires dans le cadre de l'événement Promos d'été.

Chaque semaine au cours de l'été, Skip continuera d'apporter encore plus d'économies et d'offres alléchantes à sa clientèle, en offrant des milliards de points en prime pour accompagner sa programmation estivale de promos éblouissantes provenant de restos favoris. Et pour donner le coup d'envoi, chaque cliente et client aura l'occasion de recevoir un Big Mac® de McDonald's gratuit**.

« En tant qu'entreprise créée par des gens d'ici, pour les gens d'ici, nous tenons à remercier notre clientèle partout au pays cet été en lui apportant encore plus d'avantages que notre valeur exceptionnelle habituelle, affirme Steve Puchala, directeur général par intérim de Skip. C'est avec grand enthousiasme que nous lançons le nouveau Passeport d'été, afin d'offrir des frais de livraison à 0 $* à toute notre clientèle d'un océan à l'autre. Nous lui donnons également accès à des offres exclusives chaque semaine jusqu'à la fin septembre, sans abonnement ni frais mensuels. »





Au cours de l'été, la clientèle peut s'attendre à des récompenses spéciales, des promos excitantes et des offres uniques de la part de leurs restaurants préférés. Voici un avant-goût des promos qui seront offertes :

3 au 9 juillet : Subway - 10 $ de rabais sur 20 $ avec un produit Pepsi

10 au 23 juillet : Popeye's - sandwichs au poulet 2 pour 1

18 au 23 juillet : McDonald's - Grand Big Mac gratuit

17 au 30 juillet : PFK - Fameux sandwichs au poulet 2 pour 1

Tout le monde peut télécharger l'appli Skip ou visiter le skipthedishes.com pour réclamer ses offres, dont un Big Mac® de McDonald's gratuit** du 30 juin au 2 juillet, en plus d'avoir droit aux frais de livraison à 0 $ grâce au Passeport d'été. N'oubliez pas de consulter l'appli chaque semaine pour de nouvelles offres et aubaines auprès de partenaires partout au pays.

* Passeport valide de sa date de délivrance jusqu'au 30 septembre 2023. Offert à toute la clientèle de Skip. Les frais de livraison à 0 $ ne peuvent être utilisés qu'auprès des partenaires participants et une valeur minimale de commande (avant les taxes, le pourboire et les frais) s'applique. Plus d'information sur les menus identifiés par l'icône de caméra. Des frais de service peuvent s'appliquer. Les conditions d'utilisation intégrales s'appliquent.

** Offre valable du 30 juin au 2 juillet 2023, ou jusqu'à épuisement des stocks, auprès des restaurants McDonald's du Canada participants. Nombre d'offres limité. Valide sur les commandes de 15 $ ou plus avant les taxes, le pourboire et les frais. Livraison disponible auprès des restaurants McDonald's participants.

