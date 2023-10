Skip lance le plus récent article de sa collection Sports de sofa, conçu pour les gens qui n'aiment pas salir leurs vêtements en mangeant

Dans un récent sondage* réalisé auprès de fans de hockey, Skip a appris que plus de 70 %* des fans aiment manger en regardant un match à la télé. En tant que marque canadienne, Skip connaît le hockey aussi bien que le fond de ses sacs de livraison - c'est pourquoi elle sait que personne ne veut manquer une seule seconde de l'action, encore moins pour s'occuper d'un dégât de nourriture potentiel.

Skip arrive donc à la rescousse avec le plus récent article de sa collection Sports de sofa, pour protéger les fans de dégâts de nourriture potentiels lors du visionnement de matchs à la télé. En effet, c'est un fait bien connu qu'il n'y rien de plus frustrant que de rater le but gagnant en infériorité numérique à cause d'un malencontreux dégât. En 2021, Skip a lancé ses Pantalons des séries, faits de matériel confortable et élastique, avec des serviettes de table intégrées sur lesquelles on peut essuyer nos mains collantes de nourriture sans s'inquiéter de tacher notre sofa. Pour la nouvelle saison de la LNHMD, Skip récidive et est fière de présenter le Poncho Jour de match pour aider les gens à protéger leurs vêtements lorsqu'elles ou ils mangent en regardant un match à la télé. Ça, c'est ce qu'on appelle un but dans le haut du filet.

Le Poncho Jour de match de Skip, fait de fibres absorbantes, est un article de mode passe-partout parfait, qui convient à tous les besoins de grignotage à l'aide de sa poche kangourou fabriquée de coton absorbant. Une fois de plus, Skip a demandé l'aide de la styliste canadienne, Izzy Camilleri, pour développer et donner vie à ce nouvel article de mode inspiré des fans de sports et de jeux vidéos, et des gens qui désirent protéger leurs vêtements lors de repas salissants.

« En tant que marque canadienne, nous réinventons constamment l'expérience télévisuelle du hockey à la maison et essayons toujours de l'améliorer, affirme Phil Sylver, directeur de création, de marque et de contenu de Skip. Le Poncho Jour de match est la preuve de notre compréhension de ce que signifie être une ou un vrai fan. Il démontre aussi comment Skip peut rendre l'expérience d'être fan encore plus amusante. »

Le Poncho Jour de match de Skip fait ses débuts à la télévision

Pour mettre en vedette le Poncho Jour de match, Skip a collaboré avec Marie-Philip Poulin, championne olympique et Leon Draisaitl, attaquant pour les OilersMD d'Edmonton. Les nouvelles publicités, en diffusion dès le 14 octobre, démontreront la fonctionnalité et les capacités du Poncho. Skip s'est aussi associée aux directeurs de The Jerk Store, représentés par The Deli, pour filmer la suite de la série des Pantalons des séries. La stratégie de marketing intégrée pour la LNHMD de Skip inclus aussi des publicités télévisées, une présence de marque dans les arénas canadiens, une grande variété de publicités numériques sur les médias sociaux, des vidéos en ligne, et plus.

Skip lance le concours Commande. Joue. Gagne. Plusieurs prix à gagner cet automne

Cet automne, tout le monde aura la chance de gagner son propre Poncho Jour de match en participant au concours Commande. Joue. Gagne. à partir de l'appli Skip. Après avoir passé une commande, les clientes et clients de Skip seront invité·es à courir la chance de gagner divers prix, comme les Ponchos Jour de match exclusif de Skip, des cartes-cadeaux de Skip et de la NHLShop.ca, ainsi qu'un voyage tout inclus, d'une valeur de 5 000 $, aux Étoiles de la LNHMD Rogers 2024 à Toronto La clientèle devra aussi garder l'œil ouvert pour des offres exclusives sur Skip pendant toute la saison de hockey.

Afin d'améliorer davantage l'expérience télévisuelle des fans, Skip a aussi réalisé un sondage auprès de fans de hockey du pays pour découvrir quelle est la nourriture que l'on préfère manger en regardant un match à la télé. Le choix le plus populaire? Les ailes de poulet, bien évidemment! 82 %* des participantes et participants ont choisi les ailes comme nourriture préférée pour accompagner le visionnement d'un match de hockey.

Parmi celles et ceux qui ont choisi les ailes de poulet, 61 %* disent consommer au moins 1,5 livre d'ailes au cours du visionnement d'un match. Ce qui n'est pas surprenant, puisqu'au cours de la dernière saison de hockey, 13 millions d'ailes de poulet ont été commandées sur le réseau Skip!

Nous présentons aussi un nouvel article exclusif à Boston Pizza et Skip : les Ailes double prolongation

Engagée à livrer encore plus de ce que les fans adorent pour la nouvelle saison de hockey, Skip a collaboré avec Boston Pizza pour créer les « Ailes double prolongation » : une commande double des délicieuses ailes de Boston Pizza accompagnée de trois fois plus de sauce. Cet article sera offert seulement sur Skip.

Les fans pourront commander les Ailes double prolongation à partir de l'appli ou du site Web de Skip, dès le 11 octobre 2023. Commande, Joue, et Gagne avec Skip au cours de cette saison de la LNHMD!

* Selon les résultats d'un sondage réalisé en ligne par Skip, du 22 au 25 septembre 2023, auprès d'un échantillon représentatif de 1 504 Canadiennes et Canadiens membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été réalisé en français et en anglais. À des fins de comparaison seulement. Un échantillon de probabilité de cette taille pourrait avoir une marge d'erreur de +/-2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.



NHL, l'emblème NHL, LNH et l'emblème LNH sont des marques de commerce déposées, et l'emblème Match des Étoiles de la LNH sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Les marques de la LNH et celles des équipes appartiennent à la LNH et à ses équipes. © LNH 2023. Tous droits réservés.

SOURCE SkipTheDishes