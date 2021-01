Skip et la Ligue nationale de hockey annoncent un partenariat pluriannuel au Canada

Skip renforce son appui du hockey au Canada en tant qu'appli officielle de livraison de nourriture de la LNH.

TORONTO, le 19 janv. 2021 /CNW/ - Skip, le réseau de livraison de nourriture le plus important et le plus populaire au Canada, et la Ligue nationale de hockey (LNH) ont annoncé aujourd'hui un partenariat canadien pluriannuel, faisant de Skip l'appli officielle de livraison de nourriture de la LNHMD. Le partenariat permettra de livrer une expérience de jour de match hors pair aux amateurs partout au pays, faisant ainsi en sorte que des millions de Canadiens tirent le meilleur parti du visionnement à la maison au cours de la saison 2020-21, et par la suite.

Les amateurs de hockey des quatre coins du pays peuvent soutenir leurs équipes favorites de la LNH et leurs restaurants locaux préférés simultanément pendant toute la saison 2020-21, grâce à l'avantage de visionner les matchs à domicile : commander leurs plats favoris de jour de match depuis le confort de leur maison, sans rater une seconde de l'action.

« Nous sommes ravis d'accueillir Skip, la plus importante application de livraison de nourriture au Canada, à la LNH », affirme Kyle McMann, vice-président principal, Développement des affaires en Amérique du Nord et Partenariats mondiaux, LNH. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de bâtir des programmes significatifs et créatifs pour nos amateurs avec ce partenariat, dont nous ferons la promotion sur les plateformes de médias de la LNH et de Skip afin de susciter l'intérêt de nos fans passionnés au Canada. »

« En tant que marque fièrement canadienne, nous sommes enchantés de pouvoir toucher les amateurs de hockey partout au Canada grâce à ce partenariat avec la Ligue nationale de hockey, et de pouvoir solidifier notre soutien du hockey au plus haut niveau au pays », ajoute Kevin Edwards, directeur général, Skip. « Nous savons que la nourriture est une part importante de l'expérience de jour de match, et nous nous engageons à être là pour les adeptes de hockey, de la mise au jeu jusqu'à la fin de la saison. »

Avec ses six partenariats avec des équipes de la LNH (les Canucks de Vancouver, les Oilers d'Edmonton, les Flames de Calgary, les Jets de Winnipeg, les Sénateurs d'Ottawa et les Canadiens de Montréal), Skip s'engage à livrer les plats favoris des jours de match et à améliorer l'expérience des fans à la maison.

À propos de Skip

Skip fait partie de Just Eat Takeaway.com, un chef de file mondial des services en ligne de livraison de nourriture. Skip relie des millions de clients à plus de 30 000 partenaires restaurateurs au Canada.

À propos de la LNH

Fondée en 1917, la Ligue nationale de hockey (LNHMD) compte 31 clubs membres et accueillera fièrement sa 32e franchise, le KrakenMC de Seattle, pour la saison 2021-2022. Chaque formation reflète la composition internationale de la LNH avec des équipes formées de joueurs provenant de plus de 20 pays différents. Ces équipes s'affrontent pour remporter le trophée le plus convoité et le plus prestigieux du sport professionnel - la coupe Stanley. Chaque année, la LNH divertit plus de 670 millions d'amateurs dans les arénas et par l'intermédiaire de partenariats à la télévision nationale et à la radio. Elle compte plus de 151 millions d'abonnés à son compte et à ceux de ses équipes et de ses joueurs sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et YouTube, et plus de 100 millions d'amateurs en ligne sur le site NHL.com. La Ligue diffuse ses matchs à la télévision dans plus de 160 pays et territoires par l'intermédiaire de ses titulaires de droits, dont NBC/NBCSN et NHL NetworkMC aux États-Unis, Sportsnet et TVA au Canada, Viasat dans les pays nordiques, ainsi que CCTV et Tencent en Chine. La LNH rejoint les amateurs de hockey partout dans le monde en permettant le visionnement en ligne de ses matchs dans tous les pays, notamment grâce à son service de diffusion en direct et sur demande, NHL.TVMC. Les amateurs peuvent accéder aux actifs numériques de la LNH sur leurs appareils mobiles grâce à l'appli gratuite NHL, sur neuf plateformes de réseaux sociaux, sur les ondes de la NHL Network RadioMC sur SiriusXM ainsi que sur le site NHL.com, qui est optimisé par SAP, est offert en huit langues et donne un accès sans précédent aux statistiques des joueurs et des équipes de même qu'aux sommaires officiels de tous les matchs en saison régulière et en séries éliminatoires depuis la création de la ligue. La LNH souhaite bâtir des communautés saines et vibrantes au moyen du hockey en augmentant la participation et l'engagement des jeunes, en favorisant des expériences positives en famille, en faisant la promotion de l'inclusion, d'une culture positive et du leadership, ainsi qu'en soutenant une incidence durable sur les collectivités.

