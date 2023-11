Skip dévoile les commandes les plus populaires au Canada en 2023

Bouchées branchées et plats favoris au pays, tous sont révélés dans les tendances Skip pour 2023.

TORONTO, le 23 nov. 2023 /CNW/ - En tant que réseau de livraison bien d'ici, Skip continue d'en livrer toujours plus aux Canadiennes et Canadiens; et les données sont palpitantes! Skip présente ses tendances de commande pour 2023 : elles révèlent les articles les plus populaires, les commandes les plus chères et les statistiques les plus intéressantes de l'année. Saviez-vous qu'en Ontario, on achète plus de cornichons que jamais, et qu'en Alberta, les gens raffolent de thé aux perles?

Voici un aperçu de ce que la clientèle Skip a commandé cette année :

La plus grosse commande passée était au Québec et a coûté 1 259,71 $. Elle contenait 55 sandwichs, 3 pizzas et 7 poutines. Y'a pas plus québécois que ça!

Elle contenait 55 sandwichs, 3 pizzas et 7 poutines. Y'a pas plus québécois que ça! Les gens partout au pays adorent le poulet au beurre. Ce plat est l'article le plus commandé de l'année, suivi de près par le pain naan à l'ail.

Ce plat est l'article le plus commandé de l'année, suivi de près par le pain naan à l'ail. Les chips sont l'article le plus commandé auprès des épiceries. Nous le savons bien, nous adorons grignoter ici. Alors, ce n'est pas une surprise de voir les chips dépasser le lait, le pain et les œufs dans cette catégorie!

Nous le savons bien, nous adorons grignoter ici. Alors, ce n'est pas une surprise de voir les chips dépasser le lait, le pain et les œufs dans cette catégorie! L' Ontario raffole des cornichons! La popularité des cornichons a monté en flèche. Les Ontariennes et Ontariens en ont vraiment fait tout un plat cette aneth… euh année! La province a même organisé son tout premier Pickle Fest. Est-ce vraiment surprenant, alors, que plus de cornichons aient été commandés en Ontario que dans les autres provinces en 2023?

La popularité des cornichons a monté en flèche. Les Ontariennes et Ontariens en ont vraiment fait tout un plat cette aneth… euh année! La province a même organisé son tout premier Pickle Fest. Est-ce vraiment surprenant, alors, que plus de cornichons aient été commandés en que dans les autres provinces en 2023? L' Alberta a commandé plus de thés aux perles que toutes les autres provinces réunies. Nous sommes épa-thés!

« La publication de nos tendances annuelles de commande est un de nos moments préférés de l'année! En tant que marque canadienne, nous adorons examiner les habitudes de commandes de nos communautés d'un océan à l'autre. Les découvertes de cette année sont fascinantes, annonce Melanie Fatouros-Richardson, vice-présidente, communications et relations gouvernementales chez Skip. En 2023, les Canadiennes et Canadiens ont profité de la liste de plus en plus diversifiée de produits offerts sur Skip. Nous sommes fiers d'aider notre clientèle à économiser du temps en livrant encore plus de choses qu'elle adore, directement à sa porte. »

Consultez toutes les tendances de 2023 ci-dessous :

Les 5 plus grosses commandes de l'année

Québec : La plus grosse commande passée a coûté 1 259,71 $. Elle contenait 55 sandwichs, 3 pizzas et 7 poutines. Y'a pas plus québécois que ça!

La plus grosse commande passée a coûté 1 259,71 $. Elle contenait 55 sandwichs, 3 pizzas et 7 poutines. Y'a pas plus québécois que ça! Colombie-Britannique : Une personne a dépensé 1 060,50 $ sur 15 bouteilles d'alcool (dont 2 bouteilles de Grey Goose, c'est fancy!)

Une personne a dépensé 1 060,50 $ sur 15 bouteilles d'alcool (dont 2 bouteilles de Grey Goose, c'est fancy!) Alberta : Une personne a commandé 36 assiettes de poulet et 2 salades (juste assez pour dire que c'était un repas santé) pour 921,61 $.

Une personne a commandé 36 assiettes de poulet et 2 salades (juste assez pour dire que c'était un repas santé) pour 921,61 $. Ontario : Une commande de 789,50 $ a été passée en Ontario, qui comprenait 70 tacos et 25 commandes de chips avec de la guacamole, de la salsa et de la sauce au raifort. Quel festin à la mexicaine!

Une commande de 789,50 $ a été passée en Ontario, qui comprenait 70 tacos et 25 commandes de chips avec de la guacamole, de la salsa et de la sauce au raifort. Quel festin à la mexicaine! Manitoba : Avec 10 salades César, 10 côtes de bœuf, 3 brochets et 3 assiettes de pâtes, la plus grosse commande de la province s'élevait à 748 $!

Les 10 articles les plus commandés au pays

Selon les plats les plus dévorés de l'année, c'est bien évident que nous adorons la cuisine indienne ici. Non seulement le pain naan apparaît 3 fois dans la liste des 10 articles les plus commandés au pays, mais le poulet au beurre - le plat indien par excellence - figure aussi au premier rang national, ainsi que dans le top 10 de toutes les provinces.

Poulet au beurre Pain naan à l'ail Soupe miso Poutine Pain naan au beurre Rouleau californien Rondelles d'oignon Salade César Ailes de poulet Pain naan

Les 10 articles les plus commandés lors d'occasions spéciales

L'amour des gens pour le poulet au beurre est sans limite. Il est même le plat le plus commandé au jour de l'An et à la fête du Canada. Qui n'aime pas un bon cari au milieu de l'été?

Veille du jour de l'An - Poulet au beurre

Super Bowl - Ailes de poulet

Saint-Valentin - Rouleau californien

- Rouleau californien Fête du Canada - Poulet au beurre

- Poulet au beurre Action de grâce - Samosa

Les 10 articles d'épicerie les plus commandés au pays

Ce n'est pas un secret, quand vient le temps de grignoter, les gens d'ici choisissent les chips sans hésitation. Ce sont les articles les plus commandés auprès de Skip Express Lane, le service de livraison d'épicerie rapide de Skip.

En plus d'adorer les grignotines salées, les Canadiennes et Canadiens ont aussi un goût marqué pour les surprises (et les bonnes affaires), avec le sac mystère* de Skip qui se hisse au top 10.

Chips Pepsi Crème glacée Bananes Lait Pain Sac mystère Œufs Bonbons Trempette à chips

* Le sac mystère de Skip à 9,99 $ contient 5 articles, d'une valeur totale de 25 $. Chaque sac est différent et peut contenir n'importe quel produit provenant d'un emplacement Skip Express Lane.

Bouchées branchées

Les provinces qui ont commandé le plus de cornichons

Cette année, les cornichons ont été très tendance sur les médias sociaux. La clientèle de Skip semble avoir partagé l'engouement, mais quelle province en a croqué le plus? La grande gagnante, c'est l'Ontario, où 45 % de tous les cornichons livrés en 2023 ont été commandés. Ça en fait des pickles!

Ontario Alberta Colombie-Britannique Saskatchewan Manitoba

Les provinces qui ont commandé le plus de thé aux perles

Le thé aux perles est aussi très populaire sur les médias sociaux. Mais une province les adore plus que les autres - l'Alberta. Cette année, les gens de l'Alberta ont commandé plus de thés aux perles que dans toutes les autres provinces réunies.

Alberta Manitoba Colombie-Britannique Ontario Québec

À propos de Skip

Skip fait partie de Just Eat Takeaway.com, un chef de file mondial des services en ligne de livraison de nourriture. Skip relie des millions de personnes à plus de 50 000 partenaires au Canada. La liste toujours grandissante d'épiceries, de commerces, de dépanneurs et de détaillants d'alcool fait de Skip la source par excellence pour compiler des données sur l'industrie et sur les tendances de la clientèle.

SOURCE SkipTheDishes

Renseignements: Skip : [email protected]