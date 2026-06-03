NEW YORK, 3 juin 2026 /CNW/ - SkinCeuticals , la marque de soins cutanés esthétiques médicaux numéro 1 dans le monde, se lance sur une nouvelle piste et devient partenaire officiel de Scuderia Ferrari HP, l'emblématique écurie de Formule 1. Marquant le tout premier partenariat de soins de la peau de Scuderia Ferrari HP, cette collaboration pluriannuelle réunira deux marques unies par un engagement commun envers la performance, l'innovation et une recherche incessante de l'excellence.

Photo avec l'autorisation de SkinCeuticals

Fondé sur des décennies de recherche sur les antioxydants, SkinCeuticals s'est imposé comme le numéro 1 mondial des soins cutanés esthétiques médicaux. Grâce à son expertise clinique, SkinCeuticals propose des solutions qui s'intègrent harmonieusement aux procédures esthétiques les plus avancées pour transformer la peau et protéger les résultats professionnels. Ce partenariat réunit deux pionniers dans leurs domaines respectifs - l'expertise en ingénierie de Scuderia Ferrari HP et la science des soins de la peau de SkinCeuticals - pour répondre aux exigences des environnements à enjeux élevés en termes de précision à tous les niveaux.

« Nous sommes fiers de nous associer à Scuderia Ferrari HP, une icône de la performance et l'une des marques les plus influentes au monde. Ce partenariat marque un moment passionnant pour SkinCeuticals alors que nous élargissons la marque dans de nouveaux espaces culturels qui reflètent les valeurs que nous avons toujours défendues : l'optimisation médicale, l'innovation de pointe et la beauté de la haute performance », déclare Julien Chardon, président mondial de la marque SkinCeuticals.

Cette initiative complète sera lancée dans le cadre d'une campagne mondiale qui suit la saison de Formule 1 et rejoindra les passionnés de soins de la peau axés sur la performance et les amateurs de la Scuderia Ferrari HP sur toutes les grandes plateformes. Tout au long de la campagne pluriannuelle, SkinCeuticals donnera vie à ce partenariat grâce à des récits à fort impact, à des expériences hôtelières haut de gamme et à des activations exclusives sur place lors de certains Grand Prix partout dans le monde, apportant le produit et l'identité clinique de la marque dans le monde de la F1.

« Nous sommes fiers d'accueillir SkinCeuticals en tant que partenaire officiel de soins de la peau de Scuderia Ferrari HP », déclare Lorenzo Giorgetti, directeur des revenus de course chez Scuderia Ferrari HP. « En tant que premier partenariat dans la catégorie des soins de la peau, cette collaboration renforce l'expérience client de la Scuderia Ferrari HP grâce à un partenaire qui partage notre engagement envers l'innovation, la recherche de l'excellence et la prestation d'expériences haut de gamme à notre communauté mondiale. Nous nous réjouissons à la perspective de concrétiser ce partenariat tout au long de la saison de course. »

Ensemble, SkinCeuticals et Scuderia Ferrari HP partagent la conviction que les performances maximales sont motivées par l'innovation, la discipline et l'évolution continues. Cet état d'esprit commun alimentera des expériences de soins de la peau améliorées, des activations mondiales et des moments inoubliables pour les marques, tant sur la piste qu'en dehors. Apprenez-en davantage sur SkinCeuticals en visitant SkinCeuticals.com et dans les cliniques du monde entier.

À PROPOS DE SKINCEUTICALS

Fondé sur des recherches novatrices sur les antioxydants, SkinCeuticals s'est imposé comme la principale force mondiale en matière de soins cutanés esthétiques médicaux. Notre expertise réside dans les produits fondés sur la science qui offrent des solutions transformatrices, s'intégrant harmonieusement aux procédures cosmétiques les plus avancées pour améliorer l'apparence de la peau et protéger les résultats professionnels. SkinCeuticals est le choix de confiance de plus de 12 000 dermatologues, chirurgiens plasticiens et professionnels de l'esthétique médicale dans le monde entier. Présente dans 42 pays, la marque est distribuée exclusivement dans les cliniques les plus avancées, les magasins phares SkinCeuticals, les comptoirs de vente de voyages à fort impact et sur SkinCeuticals.com.

APPROCHE INTÉGRÉE DES SOINS DE LA PEAU DE SKINCEUTICALS

SkinCeuticals est un pionnier des soins de la peau intégrés, avec une expertise de base ancrée dans des formulations fondées sur la science qui produisent des résultats transformateurs. Conçue pour s'harmoniser harmonieusement avec les procédures cosmétiques avancées, la marque rehausse l'aspect de la peau tout en aidant à protéger et à prolonger les résultats professionnels. Reconnu comme le numéro 1 mondial des soins cutanés esthétiques médicaux, SkinCeuticals est à l'avant-garde de la science des soins de la peau et développe des produits haute performance qui complètent même les traitements en cabinet les plus avancés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2993479/SkinCeuticals_Red_Bottle.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2992801/Skinceuticals_Ferrari_Official_Partner_Logo.jpg

SOURCE SkinCeuticals

CONTACT : [email protected]