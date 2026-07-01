SKINCEUTICALS ANNONCE ALI LARTER COMME AMBASSADRICE DE LA MARQUE

L'actrice et productrice s'associe à la marque pour promouvoir une « inversion du vieillissement » grâce à des soins de la peau intégrés axés sur les résultats

NEW YORK, 1er juillet 2026 /CNW/ - SkinCeuticals, la marque de soins cutanés esthétiques médicaux numéro 1 dans le monde, est ravie d'annoncer que l'actrice et productrice Ali Larter devient sa plus récente ambassadrice de la marque. Voix acclamée à Hollywood, Ali Larter fait confiance à SkinCeuticals pour ses soins de la peau depuis plus de 20 ans et partage l'engagement de SkinCeuticals envers des résultats de haut niveau soutenus par la science. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Ali Larter mettra en avant l'approche de la marque en matière de soins de la peau intégrés, qui combine des solutions avancées à domicile avec des traitements professionnels réalisés en cabinet, dévoilant ainsi le secret de la longévité et de la santé durable de sa peau.

Photo avec l'autorisation de SkinCeuticals

« J'ai été présentée pour la première fois à SkinCeuticals par l'intermédiaire de mon dermatologue et C E Ferulic est rapidement devenu mon étalon-or. Vingt ans plus tard, ma peau n'a jamais été aussi belle », a déclaré Ali Larter. « Je suis ravie de m'associer à SkinCeuticals pour montrer que lorsque vous investissez dans des soins de la peau fiables, les résultats parlent d'eux-mêmes. »

Révélant désormais le secret de son éclat apparemment intemporel, Ali Larter attribue ce résultat au célèbre sérum C E Ferulic, un incontournable de sa routine de soins de la peau depuis de nombreuses années. Largement considéré comme la référence en matière de soins de la peau antioxydants, SkinCeuticals C E Ferulic est le sérum à la vitamine C le plus prescrit par des dermatologues américains. Avec plus de 20 ans d'études cliniques et plus de 30 documents de recherche publiés validant son efficacité, la formule en instance de brevet offre une protection environnementale avancée et améliore cliniquement les 8 signes du vieillissement, y compris l'inversion visible de 10 ans de signes du vieillissement comme le manque de fermeté et de matité, tout en améliorant l'apparence des ridules, des rides et des altérations de la pigmentation, sur tous les tons de peau. C E Ferulic est la pierre angulaire de l'approche de SkinCeuticals en matière de soins de la peau intégrés, c'est aussi le catalyseur de l'inversion du vieillissement.

« Je suis ravi de travailler avec Ali Larter, dont la carrière et la présence à Hollywood sont devenues de plus en plus emblématiques au fil du temps », a déclaré Julien Chardon, président mondial de la marque SkinCeuticals. « Ali a fait confiance à notre science en tant qu'utilisatrice authentique de SkinCeuticals bien avant le début de ce partenariat, ce qui rend ce moment particulièrement significatif. »

En tant qu'ambassadrice de la marque, Ali Larter fera les manchettes d'une campagne de soins de la peau intégrés menée sur un an, offrant un aperçu intime de sa routine de soins de la peau, des traitements auxquels elle fait confiance et des produits sur lesquels elle compte pour effacer visiblement les effets du temps sur sa peau. La campagne sera lancée avec un concept créatif qui reflète l'évolution d'Ali - sur les plans personnel et professionnel, au passé comme au présent - tout en mettant en évidence le régime SkinCeuticals qui lui a permis de sembler rajeunir avec le temps. La campagne soulignera la philosophie intégrée de SkinCeuticals et montrera comment des soins de la peau cohérents à domicile améliorent les avantages à long terme des traitements professionnels pour des résultats visiblement transformateurs.

À PROPOS DE SKINCEUTICALS

Fondée sur des décennies de recherche novatrice sur les antioxydants, SkinCeuticals est la marque de soins cutanés esthétiques médicaux numéro 1 dans le monde. Pionnière des soins de la peau intégrés, la marque a une obsession pour des résultats scientifiques axés sur la performance. La marque se consacre à la production de solutions avancées et éprouvées en clinique qui aident à prévenir, à protéger et à corriger les signes visibles du vieillissement tout en favorisant la santé de la peau à long terme. Conçues pour compléter les procédures esthétiques médicales les plus avancées, les formules de SkinCeuticals bénéficient de la confiance de plus de 13 000 dermatologues, chirurgiens plasticiens et professionnels de l'esthétique médicale dans le monde entier. Ancrée dans l'expertise clinique et animée par un engagement envers l'innovation scientifique, SkinCeuticals continue de faire progresser les normes des soins de la peau professionnels. Pour en savoir plus, visitez SkinCeuticals.com.

APPROCHE DE SKINCEUTICALS EN MATIÈRE DE SOINS DE LA PEAU INTÉGRÉS

SkinCeuticals est un pionnier des soins de la peau intégrés, avec une expertise de base ancrée dans des formulations fondées sur la science qui produisent des résultats transformateurs. Conçue pour compléter harmonieusement les procédures esthétiques avancées, la marque améliore l'aspect de la peau tout en aidant à préserver et à prolonger les résultats obtenus grâce aux traitements professionnels. Reconnue comme la marque de soins cutanés esthétiques médicaux numéro 1 dans le monde, SkinCeuticals est à l'avant-garde de la science des soins de la peau et développe des produits haute performance qui complètent même les traitements en cabinet les plus avancés.

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SOURCE SkinCeuticals

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