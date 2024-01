Sixième édition de la Semaine de découverte des musulmans : Du 25 au 31 janvier 2024

Les Québécois sont encouragés à mieux connaître leurs voisins musulmans grâce à des événements en présentiel et en virtuel

MONTRÉAL, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Pour le septième anniversaire de l'attentat à la mosquée de Québec, les Québécois sont une fois de plus invités à participer à la Semaine de découverte des musulmans (SSM), pour favoriser l'entre-connaissance et la compréhension interculturelle.

Vu le climat conflictuel mondial, donc la montée de la haine, il est plus nécessaire que jamais que l'humanité revienne à des valeurs de base, à savoir préserver la dignité et la justice pour chaque être humain. Les politiciens, les faiseurs d'opinions, ainsi que M. et Mme Tout-le-monde, doivent prendre un temps d'arrêt parce que nous sommes à la croisée des chemins. C'est pour cette raison que cette Semaine offre des espaces de dialogues pour chercher à trouver des pistes de conciliation dans un respect mutuel.

Le lancement aura lieu aujourd'hui à 13 h à l'Hôtel de ville de Montréal (Édifice Lucien-Saulnier, 155, rue Notre-Dame Est). Il sera suivi d'un vernissage d'œuvres par des artistes musulmans, dont le titre est Le rapprochement interculturel par l'art, à 16 h au Centre culturel marocain, (515, av. Viger Est). La journée se terminera par la table ronde Écriture et identité : écrivain.e.s de confession musulmane, en mode hybride, de 18 h 30 à 20 h, au Centre communautaire Côte-des-Neiges (6767, chemin de la Côte-des-Neiges, salle 694.

Pour voir toute la programmation, allez au site www.ssm-maw.com

À propos de la Semaine de découverte des musulmans

La Semaine de découverte des musulmans (SSM) est une semaine annuelle de solidarité et d'échange au cours de laquelle des personnes de tous âges, de toutes origines et de toutes croyances sont invitées à découvrir les réalisations, les contributions, les aspirations et les préoccupations des Québécois de confession musulmane.

Nous vous attendons en grand nombre.

SOURCE Semaine de sensibilisation musulmane

Renseignements: Contact média en français : Samira Laouni, T: 514.961.6859, C: [email protected]; Contact médias en anglais : Salam El-Mousawi, T : 514.889.5255, C : [email protected]