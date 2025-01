Septième semaine annuelle de la Semaine de découverte des musulmans: Du 24 au 31 janvier 2025

Plus de 20 événements en ligne et en personne permettront à la fois de se recueillir et de célébrer la culture

MONTRÉAL, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Les membres de la communauté et les leaders de tous les horizons sont invités à se plonger dans une vaste série d'événements en ligne et en personne pour la septième Semaine de découverte des musulmans (SSM) qui se tiendra du 24 au 31 janvier 2025. Le lancement aura lieu le vendredi 24 janvier à 13h00 à l'hôtel de ville de Montréal (275, rue Notre-Dame Est, Montréal).

Le thème de cette année est « Apprendre à se connaître! »

Voir la liste complète des événements de la Semaine de découverte des musulmans.

« L'établissement de relations est essentiel pour cultiver des communautés saines et dynamiques », a déclaré Samira Laouni, présidente de la Semaine de découverte des musulmans « Nous venons tous d'horizons et de milieux différents, mais nous sommes tous de fiers Québécois, et lorsque nous investissons pour apprendre à nous connaître, tout le monde y gagne. »

Il y aura une forte présence interconfessionnelle et communautaire, avec la participation de membres de diverses communautés religieuses, y compris des prises de parole de la ministre Paula Kline et de Daniel Amar, directeur général du Musée de l'Holocauste de Montréal et de Boufeldja Benabdallah, président de la Mosquée de Québec. Nous entendrons également plusieurs politiciens et dirigeants, notamment les conseillers municipaux de Montréal Aref Salem et Alia Hassan-Cournol.

Cette année marque la quatrième Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'actions contre l'islamophobie. À l'approche du huitième anniversaire de l'attentat à la Mosquée de Québec, comme chaque année, SSM organise également une veillée le 29 janvier à Montréal au Métro Parc.

Lire la chronique de Salam El Mousawi et Samira Laouni pour le Journal de Montréal sur l'importance de la Semaine de découverte des musulmans.

QUI : Samira Laouni, Catherine Faille, Aref Salem, Alia Hassan-Cournol, Paula Kline, Daniel Amar, Boufeldja Benabdallah et d'autres.



QUOI : Lancement de la septième édition de la Semaine de découverte des musulmans



OÙ : Hôtel de ville de Montréal (275 rue Notre-Dame Est, Montréal).



QUAND : Vendredi 24 janvier 2025 à 13h00 ET



POURQUOI : La Semaine de découverte des musulmans se veut un événement unificateur, offrant une programmation captivante et diversifiée qui comprend des cérémonies commémoratives, des tables rondes et des réflexions artistiques sur les multiples facettes des communautés musulmanes du Québec.

