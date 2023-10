OTTAWA, QC, le 23 oct. 2023 /CNW/ - La Fondation Rideau Hall (FRH) et Universités Canada ont le plaisir d'annoncer les projets retenus dans le cadre du concours de 2024 du programme Bourses de la reine Elizabeth II (BRE). D'une valeur de 1,6 million de dollars, ces bourses appuieront 133 étudiantes et étudiants de six universités canadiennes afin de former la prochaine génération de chefs de file et de bâtisseuses et bâtisseurs communautaires.

Les projets retenus permettront aux personnes qui y prennent part de vivre des expériences d'études, de recherche et d'apprentissage intégré au travail dans les domaines de la santé, de l'éducation et du développement économique et social. Voici les six universités et projets gagnants :

Algoma University - Former des chefs de file mondiaux au moyen d'expériences communautaires axées sur la décolonisation et la sensibilisation interculturelle

Mount Royal University - Former des chefs de file et une communauté par le sport

University of Northern British Columbia - Favoriser la mobilité des connaissances grâce au programme Travelling knowledges

University of Prince Edward Island - Améliorer les moyens de subsistance durables dans une région agricole du Kenya grâce à de la formation et des travaux de recherche multidisciplinaires, novateurs et axés sur la collectivité

Toronto Metropolitan University - De l'eau pour la vie : accroître la résilience des collectivités dispersées et situées sur des réserves du nord de la Colombie-Britannique

University of Victoria - La diplomatie universitaire en pratique

« Grâce à la généreuse contribution des Fondations communautaires du Canada en collaboration avec la Fondation Victor Dahdaleh, une nouvelle cohorte de boursières et boursiers de la reine Elizabeth II du Canada et d'ailleurs auront l'occasion de développer leur empathie et une perspective mondiale, d'explorer divers points de vue et d'échanger des idées, soit des expériences plus importantes que jamais pour comprendre les complexités du monde d'aujourd'hui. Nous sommes enthousiastes à l'idée de les soutenir dans leur parcours et de voir les retombées importantes de leurs travaux à l'étranger », a affirmé Teresa Marques, présidente-directrice générale de la Fondation Rideau Hall.

« Depuis près d'une décennie, les expériences à l'étranger rendues possibles grâce au programme BRE contribuent à former des dirigeantes et dirigeants communautaires, et je suis ravi qu'une nouvelle cohorte profitera de telles occasions de leadership en 2024, a déclaré Philip Landon, président-directeur général par intérim d'Universités Canada. Le programme BRE est d'une importance cruciale puisqu'il permet aux étudiantes et étudiants d'approfondir leurs connaissances sur les collectivités mondiales et la manière de faire progresser la santé, l'éducation et le développement économique et social partout dans le monde. »

« L'éducation nous permet de remettre en question les limites du possible. L'expérience à l'étranger que j'ai moi-même vécue a changé ma façon de voir les choses et m'a donné la confiance, les relations et les connaissances nécessaires pour bâtir une entreprise et une vie qui tiennent compte des réalités mondiales. Le programme BRE offre cette chance inestimable à d'innombrables jeunes d'aujourd'hui. Il me tarde de voir comment les travaux et les connaissances de ces jeunes chefs de file contribueront à faire une différence dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du développement », a affirmé Victor Dahdaleh.

Le programme BRE est administré par la Fondation Rideau Hall en collaboration avec Universités Canada et avec le soutien des Fondations communautaires du Canada, l'un de ses partenaires fondateurs.

Créé en 2012, le programme a accordé jusqu'à présent plus de 2 500 bourses à des gens du Canada et du monde entier. Les boursières et boursiers de la reine Elizabeth II incarnent et véhiculent l'importance soutenue des échanges culturels, du leadership et de la participation citoyenne. Ce nouveau cycle de financement permettra à 47 universités canadiennes de mener 112 projets d'envergure dans 80 pays du monde.

Un complément d'information sur le programme BRE se trouve au www.queenelizabethscholars.ca/fr/.

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme caritatif indépendant et apolitique qui a pour but de réunir des idées, des gens et des ressources qui mettent en lumière l'excellence canadienne. La FRH collabore avec des partenaires pour améliorer des vies et créer les conditions permettant à davantage de Canadiens et de Canadiennes de réussir et de prospérer.

À propos d'Universités Canada

Porte-parole des universités canadiennes au Canada et à l'étranger, Universités Canada fait la promotion de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation au profit de tous les Canadiens.

