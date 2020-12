Six nouveaux administrateurs nommés au conseil d'administration de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ)

Ian Morissette , sous-ministre adjoint aux sociétés d'État, ministère de la Culture et des Communications, nommé à titre de représentant des pouvoirs publics ;

, sous-ministre adjoint aux sociétés d'État, ministère de la Culture et des Communications, nommé à titre de représentant des pouvoirs publics ; Hélène Drainville, sous-ministre adjointe aux Relations Afrique, Francophonie et affaires multilatérales, ministère des Relations internationales et de la Francophonie, nommée à titre de représentante des pouvoirs publics ;

Nathaly Riverin , présidente, Rouge Canari Inc., nommée présidente du conseil d'administration de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse, représentante de la société civile ;

, présidente, Rouge Canari Inc., nommée présidente du conseil d'administration de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse, représentante de la société civile ; Charles-Hugo Maziade , directeur général, Coop FA, nommé à titre de représentant de la société civile ;

, directeur général, Coop FA, nommé à titre de représentant de la société civile ; Catherine Tadros , cheffe de poste, Bureau du Québec à Toronto , nommée à titre de représentante des pouvoirs publics ;

, cheffe de poste, Bureau du Québec à , nommée à titre de représentante des pouvoirs publics ; Hasina Razafindratandra, présidente-directrice générale, Code H, représentante de la société civile.

Les administrateurs renouvelés :

Réjean Houle, secrétaire adjoint à la jeunesse, ministère du Conseil exécutif, nommé de nouveau, à titre de représentant des pouvoirs publics ;

Marc-Antoine Dufresne , directeur artistique adjoint et directeur communications, marketing, Village en chanson de Petite-Vallée, nommé de nouveau, à titre de représentant de la société civile ;

, directeur artistique adjoint et directeur communications, marketing, Village en chanson de Petite-Vallée, nommé de nouveau, à titre de représentant de la société civile ; Youmani Jérôme Lakoandé, président-directeur général, YULCOM Technologies Inc., nommé de nouveau, à titre de représentant des pouvoirs publics.

Citations

Je félicite les nouveaux administrateurs et administratrices pour leur nomination. Leur engagement envers l'Office Québec-Monde est précieux. L'OQMJ a besoin de gens passionnés, provenant de tous les horizons, pour réaliser pleinement sa mission de soutenir les démarches de perfectionnement professionnel et personnel des jeunes, ici ou à l'étranger. Ensemble, ils apporteront un bagage d'expériences variées et des expertises qui seront des atouts pour l'organisme. À toutes et à tous, le meilleur des succès !

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et ministre responsable de la région des Laurentides.

L'OQMJ a le privilège de bénéficier de l'expertise et des compétences généreusement mises au service de la mobilité internationale par des administratrices et administrateurs remarquables. Leur appui est des plus précieux pour le développement et la pérennité de l'OQMJ. Je tiens à remercier les membres sortants du conseil d'administration, soit Catherine Ferembach, sous-ministre associée chargée du secrétariat à la condition féminine, ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Bernier, président Commission québécoise des libérations conditionnelles, Roger T. Duguay, président-directeur général, Boyden, et Ève Ferguson Clark, Chargée de projets et des communications, Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka, pour leur importante contribution.

Jean-Stéphane Bernard, président-directeur général de LOJIQ|OQMJ, secrétaire général de l'OFQJ

À propos de LOJIQ

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent annuellement plus de 5 000 Québécois de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice au Québec, dans les provinces canadiennes ou à l'international. Dans le contexte actuel, LOJIQ a ajusté et bonifié son offre de service pour répondre stratégiquement à la relance économique du Québec, en proposant des projets en virtuel, en local, au Québec et au Canada. Ces projets permettent aussi de faire voyager et rayonner les idées et les actions portées par les jeunes adultes du Québec, en cohérence avec notre mission depuis plus de 50 ans.

LOJIQ relève de Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et ministre responsable de la région des Laurentides.

SOURCE Les Offices jeunesse internationaux du Québec

Renseignements: Jonathan Leibel, Chargé de l'information et des relations publiques, LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec, Tél. : 514 873-4255, poste 203, Cell. : 438 994-1189, [email protected]

Liens connexes

https://www.lojiq.org/