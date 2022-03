MONTRÉAL, le 11 mars 2022 /CNW Telbec/ - Solidaire avec la communauté ukrainienne et envers la situation actuelle dans le pays, Vidéotron annonce qu'elle offrira Ukraine 24, une chaîne HD de nouvelles en continu 100 % en ukrainien. La nouvelle chaîne est disponible à compter d'aujourd'hui sur Illico (#875) et dès le 16 mars sur Helix Télé (#383). Ukraine 24 sera d'ailleurs accessible à tous nos clients en débrouillage pendant 30 jours et ensuite disponible au sein de notre sélection de chaînes de télévision au choix. Nous souhaitons ainsi permettre à nos clients qui ont de la famille ou des proches dans ce pays d'avoir accès à de l'information en temps réel et surtout, dans leur langue maternelle.

Davantage de contenu ukrainien sur Toober via Helix Télé

De plus, Vidéotron désire informer ses clients que l'application de diffusion de chaînes internationales Toober sur Helix Télé propose plusieurs contenus ukrainiens dont 1+1 International, Pershiy Natsionaniy (First National), 5 Kanal (Channel 5) et UATV, Espresso TV Kyiv TV.

Suspension des frais pour les appels interurbains

Vidéotron tient à rappeler que tous les frais pour les appels vers l'Ukraine faits à partir du Canada sont toujours suspendus, et ce, jusqu'au 31 mars 2022. Il s'agit d'une autre mesure permettant aux clients qui ont de la famille ou des proches dans ce pays de communiquer avec ceux-ci sans se soucier des tarifs internationaux habituels. Cette mesure est automatiquement ajoutée aux comptes clients et s'applique à la téléphonie résidentielle, affaires et mobile. Il n'est pas nécessaire de communiquer avec Vidéotron avant d'effectuer un appel vers la destination.

À propos de Vidéotron

Vidéotron filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 31 décembre 2021, Vidéotron comptait 1 418 600 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico et Vrai, ses services de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 503 400. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 840 800 clients abonnés à ses services au 31 décembre 2021. À cette date, Vidéotron avait activé 1 601 900 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie filaire à 824 900 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

