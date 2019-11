Situation au Mouvement Desjardins

MONTRÉAL, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers a été informée hier en fin de journée que le Mouvement Desjardins venait d'être avisé par la Sûreté du Québec que la fuite de renseignements personnels dont il a été victime est plus importante qu'initialement annoncé.

Il s'agit d'une situation très sérieuse que l'Autorité suit de près depuis le début. L'Autorité est en contact étroit avec Desjardins afin d'obtenir toutes les informations requises face à ce nouveau développement.

L'Autorité rappelle que le Mouvement Desjardins a mis en place le 15 juillet dernier une protection permanente, automatique et gratuite contre la fraude et le vol d'identité pour tous ses membres. L'institution protège en totalité les actifs et les transactions de ses membres. L'Autorité est d'avis que ces mesures déjà en place ainsi que celle annoncée aujourd'hui par l'institution permettront de protéger et d'assister les membres touchés.

Face aux circonstances des dernières heures, l'Autorité tient également à réitérer ses messages de prudence à l'endroit des membres de Desjardins à propos des risques de courriels (pourriels), messages textes et appels frauduleux dont ils pourraient faire l'objet. Des fraudeurs pourraient être tentés de les contacter afin de leur soutirer des renseignements personnels. Ne répondez pas à ces demandes et ne cliquez pas sur des liens qui vous sont transmis de façon non sollicitée. En cas de doute, contactez votre institution financière.

Pour plus d'information et de conseils à ce sujet, l'Autorité invite les citoyens à consulter son site Internet à l'adresse https://lautorite.qc.ca/grand-public/prevention-de-la-fraude/vol-de-renseignements-personnels/

En raison de l'obligation légale de confidentialité à l'égard de ses travaux de surveillance prudentielle et des enquêtes policières toujours en cours, l'Autorité n'émettra aucun autre commentaire.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

