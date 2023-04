Site de l'ancienne usine Aleris : Une étape importante des travaux de réhabilitation du MELCCFP s'amorce à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 13 avril 2023 /CNW/ - Dans la poursuite des travaux de réhabilitation du site de l'ancienne usine Aleris à Trois-Rivières, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) annonce qu'une étape importante a été franchie.

Devant l'ampleur de la contamination des sols et des eaux souterraines de ce site industriel et l'inaction du propriétaire et des anciens exploitants, le Ministère a pris en charge la réhabilitation du terrain afin de le rendre sécuritaire pour la population et l'environnement et de permettre sa réutilisation.

Pour ce faire, le MELCCFP a confié un mandat à la firme Sanexen services environnementaux pour l'exécution des travaux évalués à près de 17,5 M$. La firme Technorem assurera, quant à elle, la surveillance des travaux de réhabilitation.

Au cours des deux premières années de ce chantier, les sous-sols et les fondations de l'ancienne usine seront démolis, des sols contaminés seront excavés et des hydrocarbures seront pompés. Il est important de mentionner que plusieurs mesures seront mises en place pour limiter l'impact des travaux sur la population avoisinante. L'horaire normal de travail, par exemple, sera limité, les travaux étant uniquement réalisés du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h. De même, plusieurs mesures sont prévues pour limiter l'émission de poussières, ces mesures pouvant même aller jusqu'à la suspension des travaux, advenant le cas où les vents souffleraient en direction des secteurs résidentiels ou commerciaux.

Ensuite, des sols contaminés seront traités sur place au moyen de la technique des biopiles. Celle-ci consiste à former des empilements avec les sols excavés pour favoriser la biodégradation des contaminants. Le traitement de ces sols contaminés se poursuivra pendant environ deux ans. L'objectif visé est de décontaminer ce terrain afin d'y permettre, au terme de ce vaste chantier, un usage résidentiel.

Rappelons que, depuis la fermeture de l'usine Aleris en 2009, le MELCCFP a mené plusieurs démarches pour faire décontaminer ce site. Depuis 2011, des sommes importantes ont été déboursées par le Ministère pour exécuter les travaux requis, et des avis de réclamation de près de 10 M$ ont été transmis à Corporation de développement TR inc. et à Recyclage Arctic Béluga inc. Le Ministère n'exclut aucune action, ni aucun recours, pour se faire rembourser les sommes investies pour assurer la réhabilitation de ce site.

Faits saillants :

Une étude de caractérisation a estimé le volume des sols contaminés présents sur le terrain à 76 000 m 3 , et déterminé la présence d'hydrocarbures en phase libre à différents endroits sur le site.

, et déterminé la présence d'hydrocarbures en phase libre à différents endroits sur le site. À la suite de cinq ordonnances prises dans ce dossier, le Ministère a effectué les travaux suivants :

Caractérisation du terrain et maintien en fonction des pièges hydrauliques;



Gestion et disposition des matières dangereuses résiduelles du site et des débris de démolition;



Démolition des infrastructures.

En outre, le 28 novembre 2019, l'entreprise Corporation de développement TR inc. a été déclarée coupable d'une infraction à la Loi sur la qualité à l'environnement pour avoir, en tant que propriétaire du site, refusé ou négligé de se conformer à l'ordonnance numéro 667, qui lui a été imposée le 7 juin 2017 en vertu de la même loi.

Liens connexes :

Pour consulter les textes des ordonnances dans ce dossier : https://www.registres.environnement.gouv.qc.ca/ordonnances/index.htm.

Source et information :

Sophie Gauthier

Conseillère en communication et porte-parole

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les

changements climatiques, de la Faune et des Parcs

[email protected]

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs