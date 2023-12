TORONTO, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Siskinds LLP enquête sur des réclamations potentielles liées à des préjudices résultant d'une vaste épidémie d'infections à la salmonelle causées par des cantaloups contaminés des marques « Malichita » et « Rudy », et d'une série de rappels associés à l'épidémie.

Siskinds cherche à obtenir une indemnisation pour les Canadiens qui ont consommé des cantaloups ou des produits contenant des cantaloups rappelés et qui ont souffert d'une maladie ou d'un décès, ainsi que pour les personnes qui ont dû se débarrasser de cantaloups ou de produits contenant des cantaloups rappelés après avoir reçu un avis en lien avec une possible contamination par la bactérie Salmonella.

Demandes de renseignements

Les personnes qui ont consommé ou acheté des cantaloups ou des produits contenant des cantaloups rappelés, ou qui pourraient avoir des informations pertinentes pour l'enquête, sont invitées à contacter Bridget Moran à l'adresse [email protected] ou au numéro 519-660-7842. Pour des communications en français, vous pouvez nous contacter à l'adresse [email protected] ou au numéro 418-694-2009, ou sans frais au numéro 1-877-735-3842.

Si vous souhaitez recevoir des informations sur cette action collective potentielle, nous vous invitons à remplir le formulaire d'information sur notre site web à l'adresse www.siskinds.com/class-action/cantaloupes/?lang=fr en cliquant sur le bouton "Joindre".

Vos informations seront conservées de manière strictement confidentielle. En nous contactant, vous n'engagez pas Siskinds LLP et vous ne contractez aucune obligation.

A propos de Siskinds LLP

Siskinds LLP est un pionnier en matière d'actions collectives et a été reconnu comme un cabinet canadien de premier plan par Chambers and Partners, une organisation mondiale de revue juridique, dans leur guide 2024. L'équipe des actions collectives, composée de 25 avocats en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique, agit exclusivement pour les demandeurs. https://www.siskinds.com/?lang=fr

