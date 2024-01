TORONTO, le 12 janv. 2024 /CNW/ - Siskinds LLP enquête sur des plaintes potentielles d'actionnaires contre Endeavour Mining plc (TSX: EDV) (LSE: EDV) (OTXCQ: EDVMF) ("Endeavour Mining") et certains administrateurs et dirigeants. L'enquête porte sur l'annonce faite par Endeavour Mining le 4 janvier 2024 du licenciement de son PDG, Sébastian de Montessus, pour faute grave impliquant une transaction non autorisée. À la suite de cette annonce, le cours de l'action d'Endeavour Mining a chuté de manière significative.

Les investisseurs qui ont acquis des actions d'Endeavour Mining après le 22 janvier 2021 et avant le 4 janvier 2024, ou qui disposent d'informations pertinentes pour l'enquête, sont invités à contacter Zohra Bhimani à l'adresse [email protected].

Vos informations seront conservées de manière strictement confidentiel. En nous contactant, vous ne retenez pas les services de Siskinds LLP et vous n'encourez aucune obligation en rapport avec l'action collective potentielle.

A propos de Siskinds LLP

Siskinds LLP est un pionnier en matière d'actions collectives et a été reconnu comme un cabinet canadien de premier plan par Chambers and Partners, une organisation mondiale de revue juridique, dans leur guide 2024. L'équipe des actions collectives, composée de 25 avocats en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique, agit exclusivement pour les demandeurs. https://www.siskinds.com/?lang=fr

SOURCE Siskinds LLP