VANCOUVER, BC, le 28 mars 2024 /CNW/ - Siskinds LLP a déposé une demande d'action collective contre SSR Mining Inc. (TSX, NASDAQ: SSRM ; ASX : SSR) et d'autres défendeurs devant la Cour Suprême de Colombie Britannique.

L'action concerne l'actif principal de SSR Mining, la mine Çöpler, située en Turquie. Le 13 février 2024, SSR Mining a annoncé qu'un glissement important, similaire à un glissement de terrain, s'était produit à la mine de Çöpler, entraînant la suspension des activités de la mine.

Le plaignant allègue que SSR Mining a fait de fausses déclarations au sujet de la mine de Çöpler, ce qui a entraîné des pertes pour les investisseurs. L'action collective vise à obtenir une compensation pour les investisseurs pour ces pertes.

L'action collective proposée est intentée au nom des investisseurs qui ont acquis des titres de SSR Mining entre le 30 mars 2021 et le 27 février 2024, et qui ont détenu une partie ou la totalité de ces titres jusqu'après la publication de l'un ou des deux communiqués de presse de SSR Mining du 13 février 2024 intitulé « SSR Mining annonce la suspension des opérations à Çöpler », et des résultats financiers de SSR Mining pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, le 27 février 2024.

