OAKBROOK TERRACE, Ill., le 21 févr. 2025 /CNW/ - Sirva, Inc. ("Sirva") fournit des services de déménagement et de relocalisation à d'autres entreprises. Ses marques comprennent Sirva, Sirva Relocation, Sirva Move Management, Sirva Moving Services, Sirva Commercial Moving, Sirva Worldwide, BGRS, Allied International (pour le déménagement de biens ménagers), Allied Moving Services, Allied Van Lines, Allied Pickfords, North American Van Lines, North American International (pour le déménagement de biens ménagers), North American Moving Services Alliance, Sirva Mortgage inc., SMARTBOX, et Global Van Lines. Au Canada, Sirva, Inc., possède une société de transport d'articles ménagers, tandis que sa filiale BGRS fournit des services de gestion de relocalisation pour les particuliers, généralement dans le cadre d'une relocalisation parrainée par l'employeur. Outre les avis qui ont déjà été communiqués directement aux personnes concernées et aux clients corporatifs, Sirva souhaite donner un avis général d'un événement qui pourrait toucher la sécurité de certaines données, y compris les données que Sirva a reçues de ses clients individuels et corporatifs. Cet avis fournit des informations sur l'événement, la réponse de Sirva à ce jour et les ressources disponibles pour aider les individus à protéger leurs informations contre une éventuelle utilisation abusive, s'ils le jugent approprié.

Sirva a eu connaissance d'une activité suspecte impliquant son réseau informatique et a immédiatement entamé une enquête. L'enquête a déterminé que certains systèmes appartenant à Sirva ont été accédés par des acteurs inconnus entre le 16 août 2023 et le 17 octobre 2023, et qu'au cours de cette période, certains fichiers inclus dans les systèmes de Sirva relatifs aux services de biens ménagers auraient été copiés par un acteur non autorisé. L'enquête a également confirmé que, si les services fournis à travers les systèmes de BGRS au Canada ont été perturbés par l'événement pendant une courte période de temps, les fichiers conservés sur les serveurs de BGRS n'ont pas été consultés ou copiés à la suite de l'événement. Sirva gère un volume d'expéditions de biens ménagers au Canada nettement inférieur à celui des déménagements gérés par BGRS Canada.

Sirva a ensuite entrepris un examen approfondi des données potentiellement impliquées afin d'identifier leur contenu et les personnes auxquelles elles se rapportent. Sirva a déjà informé les clients associés à ces informations et travaille présentement avec eux pour notifier les personnes potentiellement concernées sur une base continue.

Quels renseignements personnels sont concernés? À l'heure actuelle, l'examen de Sirva a identifié que les catégories de renseignements personnels suivantes ont pu être concernées : nom de l'individu, coordonnées, date de naissance, numéro de sécurité sociale ou d'assurance sociale, permis de conduire ou tout autre numéro d'identification gouvernemental, les informations relatives au compte financier, dans certains cas avec un code d'accès; informations d'identification fiscale, adresses électroniques (professionnelles et personnelles), dans certains cas avec un code d'accès, une forme de signature et d'autres informations sensibles relatives à l'emploi et à l'embauche, y compris les identifiants d'emploi.

Sirva prend cet événement et la sécurité des renseignements personnels qui lui sont confiés très au sérieux. Dès la découverte de l'activité suspecte, Sirva a immédiatement débuté une enquête et sécurisé son réseau pour assurer la continuité des opérations commerciales normales pour ses clients, examiné les dossiers concernés, informé les clients potentiellement concernés et les personnes y étant associées, ainsi qu'informé les autorités fédérales et règlementaires compétentes, le cas échéant. Dans le cadre de son engagement continu envers la protection de la vie privée et la sécurité de son environnement, Siva a également procédé à une révision de ses politiques et procédures internes.

Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez contacter notre service d'assistance téléphonique au numéro gratuit +1 (615) 863-1870 (à l'extérieur des États-Unis) et au + 1 (866) 528-7586 (à l'intérieur des États-Unis). Cette ligne gratuite est disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous pouvez également écrire à Sirva, Inc. au 17W110 West 22nd Street, Oakbrook Terrace, IL 60181, USA, ou visiter le site internet de Sirva au https://www.sirva.com/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2610558/SIRVA_LOGO.jpg

SOURCE SIRVA Inc.