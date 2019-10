SiriusXM procède au lancement de ses stations des Fêtes

15 stations de musique sans publicité mettant en vedette une vaste collection de musique des Fêtes pour toute la famille

TORONTO, le 25 oct. 2019 /CNW/ - SiriusXM annoncé aujourd'hui le lancement de sa programmation variée du temps des Fêtes qui comprend quinze stations de musique sans publicité, dont les très attendues stations Holly et Holiday Traditions. La station Hallmark Channel Radio donnera le coup d'envoi de la saison des Fêtes le vendredi 25 octobre, et 12 autres stations de musique commenceront à diffuser à partir du vendredi 1er novembre.

Les stations des Fêtes de SiriusXM offriront aux auditeurs une variété de chansons des Fêtes traditionnelles, de chants de Noël classiques, de chansons pop des Fêtes, de classiques country de Noël, de chansons des Fêtes contemporaines, de musique soul de saison, de musique soulignant Hanoukka et de succès de musique classique de Noël.

SiriusXM lancera de nouveau une collection de stations de musique des Fêtes en ligne, soit 70s/80s Christmas, Rockin' Xmas, Holiday Chill-Out, Jazz Holidays ainsi qu'une station de musique latine de saison. Les abonnés pourront écouter ces stations en ligne, en déplacement par l'intermédiaire de l'application mobile SiriusXM et à la maison sur un éventail d'appareils connectés, notamment les téléviseurs intelligents, Alexa d'Amazon, Apple TV, PlayStation, Roku et les haut-parleurs Sonos. Consultez le site www.siriusxm.ca/fr/ecoutez-en-tout-temps/ pour en savoir plus.

Programmation des stations des Fêtes de SiriusXM :

Holly ( par satellite et en continu aux stations 65 et 30)

Cette station offrira des succès des Fêtes contemporains mettant en vedette Mariah Carey, Gwen Stefani, Michael Bublé, Pentatonix, Josh Groban, Kelly Clarkson, John Legend, Idina Menzel et bien plus encore.

Du vendredi 1er novembre au jeudi 5 décembre, à 3 h (HE) à la station 65.

Du jeudi 5 décembre au samedi 28 décembre, à 3 h (HE) à la station 30.

Holiday Traditions (par satellite et en continu à la station 73)

Cette station offrira de la musique des Fêtes traditionnelle des années 1940, 1950 et 1960, notamment des chansons de Bing Crosby, Andy Williams, Ray Conniff et Nat King Cole.

Du vendredi 1er novembre au jeudi 26 décembre, à 3 h (HE).

Hallmark Channel Radio (par satellite et en continu à la station 70)

Le compte à rebours jusqu'à Noël de la station Hallmark célèbre son 10e anniversaire comme l'une des traditions de votre famille pour les Fêtes. Il est maintenant temps de ramener la chaleur et la joie de la saison des Fêtes à SiriusXM avec la station Hallmark Channel Radio, mettant en vedette de la musique et des chants de Noël indémodables - une façon parfaite de célébrer la magie de cette période festive de l'année. Vous y entendrez les chansons que vous aimez, interprétées par vos vedettes préférées de la station Hallmark, comme Candace Cameron Bure, qui vous partageront leurs chants de Noël préférés et leurs traditions, et qui vous feront découvrir les coulisses de leurs nouveaux films.

Du vendredi 25 octobre au jeudi 26 décembre, à 3 h (HE).

Holiday Pops (en continu à la station 780 et par satellite à la station 76)

Cette station offrira des chants de Noël classiques et des pièces populaires des Fêtes interprétés par les plus grands artistes classiques de tous les temps, dont le Chœur du Tabernacle mormon, Luciano Pavarotti, l'Orchestre philharmonique de New York, le Chœur du King's College, Boston Pops et Thomas Hampson.

Du vendredi 1er novembre au mardi 24 décembre, à 3 h (HE) à la station 780 en continu seulement

Du mardi 24 décembre au jeudi 26 décembre, à 3 h (HE) à la station 76

Country Christmas (en continu à la station 779 et par satellite à la station 58)

Une programmation variée de musique de Noël country, avec Garth Brooks, Carrie Underwood, Blake Shelton, Willie Nelson, Kacey Musgraves et bien plus encore.

Du vendredi 1er novembre au mardi 3 décembre, à 3 h (HE) à la station 779 en continu seulement

Du mardi 3 décembre au jeudi 26 décembre, à 3 h (HE) à la station 58

Navidad (en continu à la station 781)

Cette station offrira de la musique latine des Fêtes et des rythmes traditionnels interprétés, entre autres, par Víctor Manuelle, Gloria Estefan, José Feliciano, Marco Antonio Solis, El Gran Combo et Tito El Bambino.

Du vendredi 1er novembre au mardi 7 janvier, à 3 h (HE).

Holiday Soul (en continu à la station 778 et par satellite à la station 49)

Cette station offrira de la musique des Fêtes soul et Motown des années 1960 et 1970 ainsi que du R&B des Fêtes des années 1980 et du début des années 1990, par des artistes tels que Aretha Franklin, Temptations, James Brown, Lou Rawls, Smokey Robinson & The Miracles, Dionne Warwick, The Jackson 5, The Four Tops, The Supremes, The O'Jays, Gladys Knight, Luther Vandross, Whitney Houston et Toni Braxton.

Du vendredi 1er novembre au mardi 3 décembre, à 3 h (HE) à la station 778 en continu seulement

Du mardi 3 décembre au jeudi 26 décembre, à 3 h (HE) à la station 49

Radio Hanukkah (par satellite et en continu à la station 788)

Cette station offrira une vaste collection de musique soulignant Hanoukka, y compris des classiques contemporains, traditionnels et pour enfants, ainsi que des réflexions quotidiennes et des prières liées à cette fête.

Du vendredi 20 décembre au mardi 31 décembre, à 3 h (HE)

Acoustic Christmas (en continu à la station 782 et par satellite à la station 14)

Décrochez grâce à des chansons des Fêtes acoustiques. Des versions réimaginées des classiques aux nouvelles chansons de Noël d'auteurs-compositeurs et de groupes comme Jack Johnson, George Ezra, Norah Jones, Maroon 5, Jason Mraz, The Lumineers, Jewel et bien d'autres

Du vendredi 1er novembre au samedi 14 décembre, à 3 h (HE) à la station 782 en continu seulement

Du vendredi 20 décembre au jeudi 26 décembre, à 3 h (HE) à la station 14

Christmas Spirit (en continu à la station 787 et par satellite à la station 63)

De la musique de Noël et des pièces populaires des Fêtes interprétées exclusivement par des artistes chrétiens contemporains, comme MercyMe, Lauren Daigle, for KING & COUNTRY, Michael W. Smith et bien d'autres.

Du vendredi 1er novembre au samedi 14 décembre, à 3 h (HE) à la station 787 en continu seulement

Du vendredi 20 décembre au jeudi 26 décembre, à 3 h (HE) à la station 63

70s/80s Christmas (en continu à la station 783)

Chantez en cœur avec les chansons de Noël et des Fêtes les plus populaires et les plus reconnaissables des années 1970 et 1980.

Du vendredi 1er novembre au jeudi 26 décembre, à 3 h (HE).

Rockin' Xmas (en continu à la station 784)

La station Rockin' Xmas propose des chansons de Noël classiques aux accents rock, notamment des succès, des raretés, des enregistrements en direct et des pièces qui pourraient vous faire rire aux éclats.

Du vendredi 1er novembre au jeudi 26 décembre, à 3 h (HE).

Holiday Chill-Out (en continu à la station 785)

SiriusXM vous offre ula station Holiday Chill-Out qui diffuse 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 de la musique des Fêtes électronique downtempo d'artistes comme Kaskade et Lost Frequencies, DJ Style et plus encore.

Du vendredi 1er novembre au jeudi 26 décembre, à 3 h (HE).

Jazz Holidays (en continu à la station 786)

Lancez les marrons sur les charbons et préparez-vous à passer sous le gui avec les succès de Noël des légendes classiques et des vedettes du jazz contemporain. Mettant en vedette des chansons de Kenny G, Ella Fitzgerald, Count Basie Orchestra, Diana Krall, Wynton Marsalis, Dave Koz, et Vince Guaraldi.

Du vendredi 1er novembre au jeudi 26 décembre, à 3 h (HE).

New Year's Nation (par satellite et en continu à la station 30)

La station New Year's Nation a été créée sur mesure pour servir de bande originale ultime aux fêtes du Nouvel An à travers le pays. Elle offrira les plus grands succès de tous les genres diffusés sur la plateforme musicale de SiriusXM.

Du samedi 28 décembre au jeudi 2 janvier, à 3 h (HE)

