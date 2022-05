SiriusXM lance Ville en musique pour offrir des concerts uniques dans quatre villes canadiennes

Les candidatures sont ouvertes pour les villes qui accueilleront un spectacle avec Arkells, Dallas Smith, Walk off the Earth, ou 2Frères

TORONTO, le 26 mai 2022 /CNW/ - SiriusXM Canada a annoncé aujourd'hui le lancement de Ville en musique SiriusXM, un programme national visant à amener de grands artistes canadiens comme Arkells, Dallas Smith, Walk off the Earth et 2Frères dans quatre villes chanceuses du pays pour une soirée épique.

« Ville en musique SiriusXM offrira une expérience de concerts en direct de classe mondiale, mettant en vedette certains des meilleurs artistes canadiens, dans des villes qui ne font généralement pas partie de la tournée des spectacles », a déclaré Paul Cunningham, vice-président principal, ventes et marketing, SiriusXM Canada. « Le pouvoir de la musique en direct réside dans la connexion humaine et la joie d'une expérience partagée et renversante. C'est pourquoi nous sommes si enthousiastes à l'idée de partager cette expérience avec les communautés canadiennes par le biais de Ville en musique. »

Nommez votre ville

La période de mise en candidature se déroule du 25 mai 2022 au 12 juin 2022, sur villeenmusique.siriusxm.ca, et les communautés de partout au Canada sont invitées à partager ce qui rend leur ville spéciale et pourquoi elle devrait accueillir l'une des meilleures performances au Canada - comme Arkells, Dallas Smith, Walk off the Earth, ou 2Frères.

« Après avoir voyagé à travers le Canada, j'ai découvert que presque toutes les villes ont un lien unique avec la musique, qu'il s'agisse d'un artiste originaire de cette ville, d'une scène musicale locale hallucinante ou d'une chanson qui commémore leur ville natale », a déclaré l'artiste canadien Dallas Smith. « Ayant grandi dans une petite communauté comme Langley, mes groupes préférés ne se sont jamais arrêtés dans ma ville. C'est pourquoi je suis si ravi de m'associer à SiriusXM Canada pour Ville en musique et d'offrir à ces communautés un spectacle exceptionnel. »

Votez et rassemblez-vous pour votre ville

Le 21 juin, 16 finalistes seront annoncés dans quatre régions - l'Ouest canadien, l'Ontario, le Québec et l'Est canadien - et le rassemblement des votes commencera! Les Canadiens voteront pour leur ville préférée dans chaque région et les finalistes pourront augmenter leurs chances de gagner en se rendant sur les réseaux sociaux pour gagner des points et se rallier en vue du prix ultime.

Annonce des gagnants

Le 14 juillet, une ville de chaque région sera déclarée Ville en musique SiriusXM et la planification des concerts épiques commencera!

Pour en savoir plus sur Ville en musique, visitez villeenmusique.siriusxm.ca

Ville en musique n'est qu'une des nombreuses activités passionnantes que SiriusXM Canada a prévues pour 2022 grâce à son partenariat récemment annoncé avec Live Nation Canada. Ce partenariat stratégique mettra en lumière les événements musicaux et d'humour en direct d'un océan à l'autre en 2022 et au-delà, SiriusXM offrant des avantages, des activités, des diffusions et plus encore aux fans et aux abonnés de SiriusXM.

À propos des têtes d'affiche de Ville en musique

ARKELLS

Salué par le Globe and Mail comme « le groupe au style approprié de cette décennie », Arkells est largement considéré comme l'un des groupes les plus passionnés, exubérants et populaires sur scène aujourd'hui. En tant que piliers de la radio, observateurs curieux de culture en synchronisation avec les sports, Arkells sont restés toujours présents - sensibilisant la communauté et créant des expériences personnelles autour de leurs spectacles et de leur nouvelle musique à chaque tournant. L'exemple le plus emblématique est The Rally, le concert mettant en vedette Arkells dans sa ville natale qui a été salué comme l'un des plus grands spectacles du pays et qui devrait revenir en juin 2022. Arkells continue de diffuser de la nouvelle musique et des dates de tournée alors que le groupe et ses fans reviennent à des festivités en direct et en personne. Leur nouvel album BLINK ONCE, très attendu, est sorti aujourd'hui et l'album complémentaire BLINK TWICE, récemment annoncé, est attendu plus tard cette année.

DALLAS SMITH

L'artiste certifié platine de la musique country Dallas Smith « s'est tracé un chemin à travers tous les genres de la musique canadienne » (CBC Music) depuis près de deux décennies et ses fans continuent de prouver qu'ils le suivront partout où il veut aller. Gagnant de plusieurs prix JUNO et CCMA, Dallas Smith est l'un des artistes les plus célèbres de la musique country canadienne. Avec trois albums certifiés or et trois titres certifiés platine par l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement (CRIA), Smith est également le premier artiste canadien de l'ère Nielsen BDS et Mediabase, à avoir trois titres numéro 1 consécutifs sur le même album (Side Effects).

Walk off the Earth

Walk off the Earth est un groupe originaire de Toronto qui a atteint la célébrité il y a plus de dix ans et qui ne montre aucun signe de ralentissement. Walk off the Earth a apporté une touche unique à la scène musicale indépendante avec ses vidéos musicales spécialement conçues et ses reprises uniques de chansons à succès. Après ces débuts sur YouTube, ils ont pris d'assaut le monde de la musique avec leur son particulier et leur dynamique de groupe. Ayant même atteint les sommets des palmarès américains, Walk off the Earth s'est fait un nom dans toute l'Amérique du Nord. Cependant, ce groupe basé au Canada a toujours aimé revenir au pays pour des concerts et des événements. Après avoir vécu une perte tragique, la protection et la priorisation de leurs racines canadiennes sont devenues plus importantes que jamais. Passant beaucoup de temps à se reposer et à écrire en Ontario, le groupe a sorti son 8e album studio qui a reçu des critiques élogieuses.

2FRÈRES

2Frères est un duo folk-rock populaire originaire de Chapais, au Québec. Lauréats du Félix Groupe ou duo de l'année au Gala de l'ADISQ en 2016, les frères Sonny et Erik Caouette continuent d'étonner. Leur chanson, « Sous le même toit », est devenue en quelques jours leur 12e succès numéro 1 en carrière, un record dans l'histoire de la musique au Québec. À travers leur musique, Erik et Sonny partagent des moments de vie réels, petits et grands, dans des histoires qui déroulent comme des photos. Leur musique est une combinaison de riches compositions de cordes et de claviers, de performances inspirées par des musiciens talentueux et de mélodies inoubliables.

À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, des balados, ainsi que des émissions de divertissement et des discussions exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules de toutes les grandes marques automobiles, sur les téléphones intelligents et autres appareils connectés via l'Appli SXM de même qu'en ligne à siriusxm.ca/fr/.

Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts par des détaillants partout au pays et en ligne sur le site de SiriusXM. De plus, la Musique SiriusXM pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation détaillé.

SiriusXM Canada a été désignée comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada pendant treize années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

