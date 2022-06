SiriusXM annonce les 16 communautés finalistes du concours national Ville en musique

Les Canadiens peuvent maintenant voter pour offrir une expérience de concert unique à quatre villes chanceuses

TORONTO, le 22 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, SiriusXM Canada a annoncé les 16 finalistes de son concours national Ville en musique lancé le 26 mai. La période de vote est maintenant ouverte pour les 16 communautés qui s'affrontent pour la chance d'accueillir des artistes canadiens en tête d'affiche dans leur ville comme Arkells, Dallas Smith, Walk off the Earth ou 2Frères.

Suite à la réception de candidatures enthousiastes de plus de 400 communautés uniques à travers le pays, SiriusXM Canada a retenu 16 communautés finalistes, réparties dans quatre régions différentes : le Québec, l'Est du Canada, l'Ontario et l'Ouest du Canada, grâce à des témoignages sincères décrivant ce qui fait la particularité de chaque communauté.

« Les témoignages que nous avons reçus dans le cadre du concours Ville en musique SiriusXM révèlent la véritable passion et la fierté que les Canadiens éprouvent pour leurs communautés locales et leur amour de la musique en direct », affirme Paul Cunningham, vice-président principal, Ventes et marketing, SiriusXM Canada. « Ville en musique est plus qu'un simple concert, c'est un événement qui s'inscrit dans notre mission continue d'offrir aux Canadiens un meilleur accès aux artistes locaux et d'offrir des moments mémorables que vous ne pouvez vivre qu'avec SiriusXM. »

Les communautés et les artistes vedettes sélectionnés dans le cadre du concours Ville en musique sont les suivants :

QUÉBEC (2Frères)

Blanc Sablon, Qc

Blanc Sablon est une toute petite communauté très animée qui doit son nom à l'impressionnante plage sablonneuse de sa baie et sert de porte d'entrée vers l'extrémité est de la Basse-Côte-Nord.

Mont-Saint-Hilaire, Qc

Situé au bord de la rivière Richelieu , Mont-Saint-Hilaire est un havre d'artistes qui se trouve dans la région montagneuse de la Montérégie au sud du Québec.

Rivière-du-Loup, Qc

Située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent , Rivière-du-Loup vous charmera par l'odeur salée de son air marin, son histoire remarquable, sa nature invitante, ses attraits uniques et ses festivals locaux hauts en couleur.

Sept-Îles, Qc

Nichée entre terre et mer, la beauté époustouflante et l'histoire de Sept-Îles inspirent les musiciens locaux depuis des générations.

L'EST DU CANADA (Arkells)

Corner Brook , T.-N.-L.

C'est la ville la plus septentrionale du Canada atlantique, et la communauté de mélomanes de Corner Brook est un magnifique terrain de jeu pour les amateurs de plein air et de sports. Tout au long de la pandémie, certains résidents ont aidé à garder le moral en partageant et en créant de la musique sur les médias sociaux.

Gander, T.-N.-L.

Connue pour sa convivialité et son hospitalité, et rendue célèbre par la comédie musicale de Broadway Come from Away, Gander est devenue un lieu sécuritaire pour atterrir lorsque l'espace aérien en Amérique du Nord a été fermé le 11 septembre.

Miramichi , N.-B.

Situés entre de magnifiques rivières et vallées de la côte du Nouveau-Brunswick, les habitants de Miramichi savent rassembler leur communauté pour faire la fête. La ville accueille l'un des plus grands festivals culturels du pays, le Canada's Irish Festival.

Summerside , Î.-P.-É.

Cette ville pittoresque située au bord de la mer a un grand cœur et aime rassembler les gens. Summerside attire les gens de sa communauté grâce à son expérience authentique et à la célébration de diverses traditions culturelles.

ONTARIO (Walk off the Earth)

Belleville, Ont.

Située sur la rive nord de la baie de Quinte, la magnifique communauté de Belleville est une destination culturelle sous-estimée du sud de l'Ontario. À titre de communauté amicale engagée dans le soutien des arts et de la culture, Belleville serait ravie d'accueillir son propre concert de grands noms.

Orangeville, Ont.

Orangeville , située près du lac Ontario dans le comté de Dufferin, possède une scène artistique florissante et un amour immense pour la musique. Les résidents célèbrent la musique lors du festival de jazz et de blues d' Orangeville , et la communauté aime se réunir pour passer un bon moment.

Timmins, Ont.

Surnommée la « ville au cœur d'or » Timmins est entourée d'une nature sauvage, de rivières et de lacs, offrant une infinité d'aventure en plein air. Cette petite ville compte également une importante communauté francophone, et plus de 50 % des résidents sont bilingues en français et en anglais.

Uxbridge, Ont.

L'OUEST DU CANADA (Dallas Smith)

Estevan, Sask.

Située dans le sud-est de la Saskatchewan , tout près de la rivière Souris , Estevan est connue comme la capitale du soleil au Canada , mais les récentes fermetures d'usines ont été difficiles pour cette communauté. Un concert local aiderait à donner aux gens d' Estevan un peu de légèreté et de joie.

Lloydminster , Alb. / Sask.

Forts d'un esprit communautaire sans pareil et nichée sur la frontière entre l' Alberta et la Saskatchewan , Lloydminster est la seule ville frontalière du Canada . Les dernières années ont été particulièrement difficiles à cause de l'impact de la pandémie, mais le moral et la volonté des habitants de s'entraider ne se sont pas démentis.

Nanaimo , C.-B.

Tout comme le dessert qui porte son nom, Nanaimo , située sur la côte est de l'île de Vancouver , offre beaucoup de plaisir et de douceur à ses habitants, qui profitent d'un magnifique environnement où vivre, travailler et s'amuser. Cette ville apprécie énormément la musique en direct et offre une scène musicale locale animée.

Sylvan Lake , Alb.

Située au cœur de l' Alberta , Sylvan Lake doit son nom au lac d'eau douce de 15 kilomètres qui longe la ville. Cette communauté très unie apprécie la musique et aime faire la fête, bénéficiant d'une scène artistique et culturelle dynamique qui appuie les artistes et musiciens locaux.

Il est temps de voter pour le Canada

Les amateurs de musique de partout au Canada sont invités à voter pour la ville qu'ils préfèrent dans chacune des régions, du 21 juin 2022 au 11 juillet 2022, en se rendant à villeenmusique.siriusxm.ca. Les résidents des 16 villes finalistes peuvent augmenter les chances de leur ville de prédilection par l'intermédiaire des réseaux sociaux en utilisant #SXMVilleEnMusique pour obtenir des votes supplémentaires et se rallier à leur communauté. Le 14 juillet, une ville de chaque région sera couronnée Ville en musique SiriusXM en fonction des témoignages des candidatures et du nombre total de votes et de points de ralliement obtenus pendant la période de vote.

« Nous avons hâte de retrouver le publique québécois et sommes heureux de collaborer avec SiriusXM pour offrir un concert inoubliable! Quel que soit la ville choisie, nous allons offrir un spectacle unique! » a déclaré Sonny du groupe 2Frères.

Visitez villeenmusique.siriusxm.ca pour en savoir plus sur les 16 communautés finalistes, voter et consulter le règlement complet du concours. Les Canadiens peuvent également participer à la campagne Ville en musique en utilisant #SXMVilleEnMusique et en suivant @siriusxmcanada.

