Droits de vente canadiens assumés pour Bayer SencorMD 75 DF et SencorMD 480 F

WINNIPEG, Manitoba, le 2 mars 2026 /CNW/ - Sipcam Agro annonce aujourd'hui une nouvelle entente commerciale (droits de vente) qui permet à l'entreprise d'assumer les droits exclusifs de vente et de distribution des herbicides SencorMD 75 DF et SencorMD 480 F au Canada. Cette transition, réalisée en partenariat avec Sumitomo Corporation, qui a racheté SENCOR solo dans 24 pays, dont le Canada, à Bayer, renforce le portefeuille croissant de solutions de protection des cultures du Canada et son engagement à long terme envers les producteurs canadiens.

Sencore Logo

Les produits SencorMD sont reconnus depuis des décennies pour leur rendement éprouvé sur les mauvaises herbes à feuilles larges et herbeuses résistantes dans une vaste gamme de cultures, y compris les légumineuses, les pommes de terre, le soja et d'autres cultures. En intégrant les produits SencorMD 75 DF et SencorMD 480 F à son portefeuille canadien, Sipcam Agro accroît sa capacité à offrir des produits éprouvés dans le domaine des herbicides, des fongicides, des insecticides et des biostimulants.

« Nous sommes heureux d'intégrer ces marques bien établies SencorMD au portefeuille canadien », déclare Howie Zander, gestionnaire de comptes nationaux chez Sipcam Agro. « Les producteurs canadiens comptent sur Sencor pour obtenir une performance éprouvée à large spectre. En tant que mode d'action du groupe 5, Sencor est un outil très important pour aider les producteurs à gérer la résistance aux mauvaises herbes. Les producteurs apprécient également l'emballage pratique des marques Sencor. »

Sipcam commencera à gérer toutes les activités de vente, de marketing et de distribution des produits SencorMD 75 DF et SencorMD 480 F au Canada après la période de transition. Les étiquettes, les formulations et le statut réglementaire des produits demeureront inchangés, assurant ainsi une disponibilité ininterrompue pour les détaillants et les producteurs.

Cet accord témoigne de l'investissement continu de Sipcam Agro dans l'expansion de son portefeuille canadien avec des solutions qui répondent aux besoins changeants de ses clients. Sipcam continue de construire une gamme diversifiée d'herbicides, de fongicides, d'insecticides et de biostimulants, conçus pour soutenir une production durable et rentable dans les principaux systèmes de culture.

Pour de plus amples renseignements sur les produits SencorMD ou le portefeuille canadien, les clients peuvent communiquer avec Sipcam Agro au 833 844-1924, à [email protected] ou visiter www.sipcamagrocanada.ca.

À propos de Sipcam Agro

Sipcam Agro USA Inc., dont le siège social est situé à Durham, en Caroline du Nord, appartient au groupe Sipcam-Oxon, une entreprise italienne privée reconnue dans le monde entier pour ses 80 ans d'expertise en formulation et en fabrication de produits chimiques. Pensé pour servir ses clients en Amérique du Nord et au Canada grâce à des capacités de production mondiales, Sipcam Agro offre des installations de formulation aux États-Unis, des années d'expérience en produits de protection des cultures et du gazon et un vaste espace d'entreposage. Depuis 2024, Sipcam Agro au Canada s'efforce d'être un fournisseur fiable et de grande qualité de produits de protection des cultures à prix concurrentiels. De concert avec l'équipe talentueuse et le portefeuille supérieur de l'entreprise, Zander contribue à renforcer la présence internationale de Sipcam afin de permettre des partenariats étroits immédiats avec de nouveaux clients clés au Canada. Pour en savoir plus, visitez www.sipcam.com et www.sipcamagrocanada.ca.

©2026 Sipcam Agro USA, Inc. Le logo Sipcam Agro USA et le logo Sipcam Agro Canada sont des marques de commerce de Sipcam Agro USA, Inc.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2922816/Sencor.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2275452/5829351/Sipcam_Agro_USA_LogoV1.jpg

CONTACT : Elizabeth Taras, spécialiste des communications, [email protected], 413 687-3144