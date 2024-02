Sinopé Technologies dévoile deux nouvelles interfaces intelligentes pour le contrôle à distance des thermopompes murales

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Le fabricant québécois d'appareils intelligents Sinopé Technologies permettra enfin au grand public de contrôler à distance ses thermopompes murales et d'arrimer des systèmes de climatisation et de chauffage distincts grâce à ses interfaces pour thermopompe murale, lesquelles se branchent directement dans les ports prévus à cet effet des thermopompes murales compatibles afin d'en permettre le plein contrôle à distance.

Sinopé Technologies réinvente une fois de plus le contrôle à distance et l'efficacité énergétique. Post this Contrôlez votre thermopompe murale à distance grâce aux interfaces intelligentes pour thermopompes murales de Sinopé Technologies. (Groupe CNW/Sinopé Technologies Inc)

Les consommateurs désirant se procurer une interface intelligente pour thermopompe murale peuvent visiter le https://www.sinopetech.com/produits/thermostat/interface-pour-thermopompe-murale-hp6000zb/

« Avec ces interfaces, Sinopé Technologies réinvente une fois de plus le contrôle à distance et l'efficacité énergétique de la façon la plus concise possible. Les interfaces ne font qu'un avec la thermopompe : elles s'alimentent directement auprès de celles-ci et leur confèrent toutes les capacités intelligentes, sans interférence ni intermédiaire», relate Maxime Labonté, Chef de l'exploitation commerciale chez Sinopé Technologies.

En plus de permettre le contrôle à distance de thermopompes murales qui ne sont pas a priori, intelligentes, les nouvelles interfaces ont la capacité d'interverrouiller des systèmes distincts de chauffage contrôlés par des thermostats de marque Sinopé (ex : plinthes électriques, plancher chauffant, etc.) et de climatisation. Il est ainsi possible d'empêcher que des plinthes électriques ne chauffent alors que la thermopompe murale climatise, un problème commun à l'automne et au printemps alors que les nuits sont plus fraîches que les journées.

Des fonctionnalités intelligentes axées sur l'efficacité énergétique

Les options de configuration intelligentes du produit permettent d'empêcher le chauffage ou la climatisation au-dessus ou en deçà d'une certaine température extérieure, évitant ainsi le gaspillage énergétique et maximisant la priorisation d'un autre système de chauffage en raison des performances limitées des thermopompes murales par grands froids.

Les interfaces pour thermopompe murale sont également compatibles avec la fonctionnalité Éco Sinopé, laquelle arrime le fonctionnement des appareils intelligents aux événements de pointe des fournisseurs d'électricité.

Les automatisations de temps, de présence (géorepérage) et d'appareils, les scènes, le contrôle à distance à l'aide des assistants vocaux Amazon Alexa et l'Assistant Google font partie des fonctionnalités disponibles pour les interfaces pour thermopompe murale Sinopé.

Éprouvée dans le secteur multirésidentiel depuis 2021

Initialement conçues pour répondre à la norme d'efficacité énergétique entrée en vigueur au Québec le 27 décembre 2021 stipulant que les nouveaux édifices d'habitation de plus de 3 étages ou de plus de 600 m², les bâtiments commerciaux, institutionnels et industriels devaient mettre en place des dispositifs empêchant le fonctionnement simultané du chauffage et de la climatisation, la solution de contrôle des thermopompes murales conçue par Sinopé Technologies a fait ses preuves dans les immeubles multirésidentiels depuis plus de 3 ans. Combinées au thermostat de ligne Sinopé TH1134ZB/HC , les interfaces pour thermopompe murale permettent même 1) d'éliminer la télécommande des thermopompes murales en rapatriant tout le contrôle des systèmes distincts depuis un thermostat unique et de 2) prioriser automatiquement la source de chauffage en fonction du seuil d'efficacité de la thermopompe.

À propos de Sinopé Technologies

Sinopé Technologies est le plus important fabricant canadien d'appareils intelligents pour les secteurs résidentiel et multirésidentiel. En plus de concevoir les produits de marque Sinopé, l'entreprise crée des appareils et des plateformes de gestion pour d'autres compagnies de renom en Amérique du Nord. Spécialisée en efficacité énergétique, Sinopé Technologies accompagne également de nombreux fournisseurs d'électricité et entreprises dans leur démarche d'optimisation de la consommation d'énergie.

SOURCE Sinopé Technologies Inc

Renseignements: Désirée Larocque, Sinopé Technologies, 450-741-7700, poste 5111, [email protected]