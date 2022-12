SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - Sinopé Technologies, le plus important manufacturier canadien d'appareils intelligents pour les secteurs résidentiels et multirésidentiels, dévoile Calypso, un contrôleur de chauffe-eau intelligent conçu pour générer des économies d'énergie payantes en période de pointe hivernale dans le cadre des programmes de tarification dynamique offerts par les fournisseurs d'électricité et lors d'absences prolongées.

Calypso est conçu pour générer les économies d'énergie les plus payantes Tweet this « Calypso est lancé symboliquement aujourd’hui, car c’est aujourd’hui que débute la saison 2022-2023 de la tarification dynamique d’Hydro-Québec à laquelle peuvent désormais s’inscrire tous les clients québécois résidentiels et agricoles du fournisseur d’électricité. Le fait d’éteindre un chauffe-eau électrique en période de pointe peut s’avérer très payant sans générer d’inconfort pour les utilisateurs », révèle Maxime Caron-Labonté, Chef de l’exploitation commerciale chez Sinopé Technologies. (Groupe CNW/Sinopé Technologies Inc)

« Calypso est lancé symboliquement aujourd'hui, car c'est aujourd'hui que débute la saison 2022-2023 de la tarification dynamique d'Hydro-Québec à laquelle peuvent désormais s'inscrire tous les clients québécois résidentiels et agricoles du fournisseur d'électricité. Le fait d'éteindre un chauffe-eau électrique en période de pointe peut s'avérer très payant sans générer d'inconfort pour les utilisateurs », révèle Maxime Caron-Labonté, Chef de l'exploitation commerciale chez Sinopé Technologies.

Compact, facile d'installation et muni d'une sonde de température, le contrôleur de chauffe-eau intelligent Calypso est conçu pour faciliter le contrôle à distance du chauffe-eau et pour s'arrimer à la tarification dynamique des fournisseurs d'électricité de façon confortable et sécuritaire.

Le chauffage de l'eau représente jusqu'à 20 % de la consommation d'énergie annuelle des ménages québécois. Le fait d'éteindre le chauffe-eau lors des événements de pointe dans un contexte de tarification dynamique ou lors d'absences prolongées fait partie des gestes payants à adopter pour réduire la facture d'électricité.

En 2021, les écosystèmes de gestion de l'énergie de Sinopé Technologies, dont fait partie le contrôleur de chauffe-eau intelligent Calypso, ont remporté le Grand Prix au concours Integrated Home Competition décerné par le Consortium for Energy Efficiency.

Fonctionnement

Calypso s'installe directement sur les chauffe-eau électriques existants et permet d'en automatiser le contrôle à distance. Grâce à la sonde de température dont il est muni et aux algorithmes programmés dans l'appareil, le contrôleur intelligent Calypso réactivera automatiquement le chauffe-eau afin de maintenir une température adéquate.

Le contrôleur de chauffe-eau intelligent Calypso est compatible avec la fonctionnalité Éco Sinopé disponible dans l'application Neviweb conçue par Sinopé Technologies. Éco Sinopé permet d'arrimer gratuitement et sans engagement les appareils intelligents compatibles à la tarification dynamique d'Hydro-Québec. À l'hiver 2021-2022, les utilisateurs de la fonctionnalité ont économisé en moyenne 191 $ sur leur facture d'électricité selon un sondage réalisé par l'entreprise.

Le contrôleur de chauffe-eau intelligent Calypso est disponible dès maintenant en version Zigbee sur la boutique en ligne de Sinopé Technologies ( www.sinopetech.com/boutique ) au coût de 99,99 $. La version Wi-Fi du produit sera commercialisée au printemps 2023.

Les fonctionnalités intelligentes disponibles pour ce produit incluent les automatisations qui s'exécutent en fonction du temps, du lever/coucher du soleil, de l'action d'un appareil ou de votre présence; le géorepérage; et les graphiques de consommation d'énergie.

Un câble de détection d'eau conçu par Sinopé Technologies, également manufacturier du système intelligent de protection contre les dégâts d'eau Sedna, peut être connecté au contrôleur de chauffe-eau intelligent Calypso donnant ainsi l'option d'éteindre le chauffe-eau dès qu'une fuite d'eau est détectée.

À propos de Sinopé Technologies

Sinopé Technologies est le plus important manufacturier canadien d'appareils intelligents pour les secteurs résidentiel et multirésidentiel. En plus de concevoir les appareils de marque Sinopé, l'entreprise crée des appareils et plateformes de gestion pour d'autres entreprises de renom en Amérique du Nord. Spécialisée en efficacité énergétique, Sinopé Technologies accompagne également de nombreux fournisseurs d'électricité et entrepreneurs dans leur démarche d'optimisation de la consommation d'énergie.

SOURCE Sinopé Technologies Inc

Renseignements: Désirée Larocque, Sinopé Technologies, 450-741-7700, ext. 5111, [email protected]