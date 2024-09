Principales réalisations en 2023 :

Réduction de 11 % des émissions de carbone de portée 1 et 2

6 % de la consommation totale d'énergie (2 044 800 kWh) provenait de l'énergie renouvelable autogénérée

47 % des gestionnaires s'identifient comme étant des femmes

Première année de l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg

NEW TAIPEI CITY, Taïwan, le 24 sept. 2024 /CNW/ - SINBON , un fournisseur de services de conception d'interconnexion électronique et d'intégration basé à Taïwan, dévoile les résultats de son rapport annuel sur le développement durable pour 2023. Plusieurs jalons importants démontrent l'engagement de l'entreprise envers les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ainsi que la responsabilisation et la transparence.

Pour consulter le rapport complet, rendez-vous sur le site : https://www.sinbon.com/files/2023_Sustainability_Report_EN.pdf

Rapport 2023 sur le développement durable de SINBON Electronics

« Au cours de la dernière année, SINBON a activement mis en œuvre sa stratégie de développement durable tout en atteignant une croissance constante de la performance de l'entreprise, a déclaré Joseph Wang, président de SINBON. Nous avons harmonisé les trois principaux cadres de travail en matière de durabilité environnementale, de participation sociale et de gouvernance d'entreprise, et nous maintenons les concepts d'intégrité, d'innovation et de partage pour améliorer notre compétitivité en matière de création de valeur durable. »

L'environnement et la gestion de l'énergie

Pour alimenter ses activités, SINBON a lancé plusieurs nouvelles installations d'énergie solaire d'une capacité totale de 3 MW, portant sa consommation totale d'énergie renouvelable autogénérée à 2 044 800 kWh, ou 6,56 % de la consommation totale d'électricité du Groupe. De plus, les usines de SINBON à Miaoli, Tongcheng, Jiangyin et Beijing ont toutes reçu la certification ISO 50001, qui aide les entreprises à conserver l'énergie au moyen d'un système de gestion de l'énergie, contribuant à des économies annuelles totales de 1 171 705 kWh.

Pour les émissions de carbone, SINBON a atteint une réduction de 11 % des émissions de carbone de portée 1 (directes) et de portée 2 (indirectes). Il s'agit d'un progrès important vers l'objectif à court terme de l'entreprise de réduire de 18 % les émissions de portée 1 et 2 d'ici 2025 (2021 étant l'année de référence). De plus, quatre produits SINBON ont reçu la certification ISO 14067, qui évalue et détermine officiellement l'empreinte carbone d'un produit.

Les revenus de SINBON provenant des industries durables sont passés de 44 % en 2022 à 47 % en 2023, et une part croissante de ces revenus provient du secteur de l'énergie verte en particulier, à 30,33 % comparativement à 26,81 % en 2022.

Pour la question de la biodiversité, SINBON adoptera le cadre du groupe de travail sur les déclarations financières liées à la nature en 2024 et s'est fixé l'objectif d'avoir un impact positif net sur la biodiversité d'ici 2050.

Personnes et collectivités

En raison de la priorité qu'elle accorde à son personnel, SINBON a été reconnue en 2023 par HR Asia comme le meilleur employeur en Asie. Prônant la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI), l'entreprise offre des cours et des programmes de formation sur la DEI pour éduquer et informer les membres de l'équipe. Pour accueillir et inclure des personnes de divers milieux, l'entreprise mène également des programmes de recrutement et de formation multiculturels. De plus, l'entreprise a atteint une représentation féminine de 47 % parmi les gestionnaires en 2023 - également la première année où elle a été incluse dans l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg parmi seulement 16 entreprises de Taïwan.

Pour les collectivités locales où l'entreprise exerce ses activités, SINBON a de nombreux programmes à offrir en retour :

715 kg au total de déchets nettoyés dans trois emplacements

250 arbres adoptés

Dons à quatre organismes de soins aux animaux

Don du produit de 1 000 paquets de riz Leopard Cat pour sauver le chat-léopard de la région de Miaoli, à Taïwan

Participation au programme Shennong pour aider les enfants de deux écoles primaires à apprendre à cultiver et à manger sainement

Des bénévoles bilingues de SINBON ont donné sept cours d'anglais à l'école élémentaire Sing Long

À propos de SINBON Electronics

Fondée en 1989 à Taïwan, SINBON Electronics est un important fournisseur de services de conception et de production intégrées pour des solutions d'interconnexion sur mesure. Animée par un engagement à l'égard de l'orientation client et des principes ESG, l'entreprise offre une vaste gamme de produits et de services destinés aux fabricants de matériel informatique d'origine et aux fournisseurs de concepts d'origine qui garantissent la fiabilité et l'efficacité, en combinant une vaste expertise en ingénierie, des connaissances de l'industrie et des innovations de pointe pour personnaliser les solutions et assurer le succès à long terme des clients. L'empreinte de SINBON est mondiale, avec des activités à Taïwan, en Chine, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Hongrie et aux États-Unis.

Pour en savoir plus sur les services de SINBON, visitez www.sinbon.com ou suivez-nous sur LinkedIn .

Personne-ressource : Division de la stratégie durable - Bureau ESG

Adresse : 4F-13, No. 79, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taïwan

Téléphone : +886-2-2698-9999

Télécopieur : +886-2-2698-1548

Courriel : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2511162/SINBON_report.jpg

SOURCE SINBON Electronics