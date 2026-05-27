Simply Spiked lance sa nouvelle gamme BOLD en transformant des panneaux publicitaires en profils de rencontre

La nouvelle Simply Spiked BOLD à 7 % d'alcool propose une solution de rechange aux célibataires qui en ont assez des applis de rencontre en remplaçant leurs profils en ligne par des panneaux publicitaires géants.

MONTRÉAL, le 27 mai 2026 /CNW/ - Simply Spiked monte l'énergie d'un cran partout au Canada avec son lancement le plus audacieux à ce jour. Découvrez Simply Spiked BOLD, une nouvelle gamme à 7 % d'alcool aux arômes vibrants comme la limade aux cerises et la limonade signature.

Pour souligner ce lancement, Simply Spiked BOLD invite les Canadiens à mettre plus d'audace dans leur vie amoureuse en tentant leur chance avec l'un des trois célibataires qui ont choisi de rendre publique leur quête de l'amour… à grande échelle.

Simply Spiked BOLD Key Visual (Groupe CNW/Molson Coors Beverage Company)

Si les applications de rencontre ont déjà été prometteuses, l'expérience s'est transformée en une routine monotone de balayages à gauche et à droite, au point où trouver l'amour semble devenu tout sauf audacieux. La fatigue des applications de rencontre est bien réelle : 78 % des zilléniaux affirment être fatigués du cycle sans fin de balayages, et recherchent plus d'effervescence, de spontanéité et d'occasions d'oser davantage.*

C'est pourquoi Simply Spiked BOLD encourage les Canadiens à sortir du cycle interminable des applications, à se lancer et à tenter leur chance avec trois célibataires audacieux : Julia, Jailen et Vanessa. Tous les trois sont prêts à laisser tomber les applis et à essayer une approche un peu plus… « BOLD ». Parce que s'il faut oser s'ouvrir au monde pour trouver l'amour, quoi de plus audacieux que de le faire avec un immense panneau publicitaire?

« Nous sommes enthousiasmés à l'idée de lancer la gamme Simply Spiked BOLD au Canada. Nous avons pris les arômes préférés des Canadiens et poussé l'expérience encore plus loin en les offrant avec 7 % d'alcool », explique Michelle Ramos, directrice principale, Marques mondiales et arômes chez Molson Coors entreprise de boissons. « Faire des rencontres amoureuses devrait être une expérience amusante et audacieuse. Il y a quelque chose de vraiment exaltant à sortir de sa zone de confort et à essayer quelque chose de différent, comme apparaître sur un immense panneau publicitaire, et c'est exactement l'énergie que nous voulions transmettre avec ce lancement. »

Avez-vous assez d'audace pour tenter votre chance avec l'un de nos célibataires ou connaissez-vous la personne idéale pour eux? Visitez simplyspiked.ca/fr-CA/boldmoves pour organiser des rencontres avec nos célibataires. Vous n'avez pas le goût de participer, mais avez quand même envie d'un été plus audacieux? Essayez la nouvelle gamme Simply Spiked BOLD à 7 % d'alcool, maintenant offerte dans les points de vente participants partout au Canada. Pour en savoir plus, visitez simplyspiked.ca et suivez @SimplySpikedCA sur les réseaux sociaux.

*Source : Forbes Health Survey

À propos de Molson Coors entreprise de boissons

Depuis plus de deux siècles, Molson Coors brasse des bières qui unissent les gens, quel que soit le moment célébré. Qu'il s'agisse de nos principales marques vedettes telles la Coors Light, la Miller Lite, la Coors Banquet, la Molson Canadian, la Carling et la Ožujsko, nos marques super premium telles la Madrí Excepcional, la Staropramen, la Blue Moon belge blanche, la Summer Shandy de Leinenkugel, ou nos marques économiques telles la Miller High Life et la Keystone Light, Molson Coors produit plusieurs marques de bière parmi les plus aimées et emblématiques. Si l'histoire de Molson Coors est ancrée dans la bière, l'entreprise propose également une gamme moderne qui s'étend au-delà du rayon des bières, comprenant notamment des boissons aromatisées comme Vizzy Hard Seltzer, des spiritueux et des boissons sans alcool. Molson Coors a également des marques partenaires telles que Simply Spiked, ZOA Energy et Fever-Tree, entre autres, grâce à des accords de licence, de distribution, de partenariat et de coentreprise. En tant qu'entreprise, Molson Coors a pour ambition de se positionner comme premier choix auprès de ses collaborateurs, de ses consommateurs et de ses clients, et son succès repose sur sa capacité de proposer des produits adaptés à un large éventail de segments de consommateurs et d'occasions. Pour en savoir plus sur Molson Coors, rendez-vous sur molsoncoors.com/fr.

SOURCE Molson Coors Beverage Company

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