Après 240 ans, Molson tend la caméra aux Canadiens pour redéfinir notre identité nationale à l'approche de la Fête du Canada

Dès aujourd'hui, Molson va cacher des caméras jetables d'un océan à l'autre pour inviter les Canadiens, Tous ensemble, à partager les moments, les lieux et les visages qui définissent leur Canada. Trouvez une caméra, prenez des photos et renvoyez-la : votre photo pourrait faire partie d'une campagne nationale aux côtés d'autres Canadiens. Les participants dont les photos seront sélectionnées pour une diffusion à l'échelle nationale recevront un prix en argent de 1 500 $.

Alors que notre fierté pour notre identité canadienne continue de grandir, les voix qui tentent de la définir se font, elles aussi, de plus en plus nombreuses. Avec toutes les idées préconçues sur ce que veut dire « être canadien » -- être trop poli et s'excuser pour tout, s'habiller en bûcheron ou tripper sur la poutine et le sirop d'érable -- on finit par perdre de vue ce que ça représente vraiment, au profit de clichés dépassés.

Molson existe depuis 240 ans. La bière a été levée, partagée, servie et dégustée par les Canadiens depuis les tout débuts du Canada. Et si Molson a appris quelque chose au fil des ans, c'est que la beauté d'être canadien, c'est justement que ça ne se résume pas à une seule voix, un seul mot, une seule manière d'être ou un seul trait de personnalité. L'identité canadienne est aussi unique que les millions de personnes qui habitent notre pays.

« Après plus de deux siècles au cœur de l'expérience canadienne, Molson sait que la définition la plus authentique de ce que ça veut dire "être canadien" ne se trouve ni dans une salle de réunion ni dans des stéréotypes dépassés. Elle se retrouve plutôt dans des millions de moments du quotidien -- dans les cours arrière, sur les quais, lors des grandes célébrations et autour des tables de cuisine », affirme Eric Kouri, directeur marketing chez Molson. « Cette année, Molson célèbre plus que la Fête du Canada : la marque donne aux Canadiens l'occasion de participer à un nouveau portrait national qui met en lumière les histoires uniques des gens qui font de ce pays leur chez-soi. »

Vous pourrez trouver des caméras jetables Molson dans certains endroits cachés à Montréal, Toronto et Vancouver, ou courir la chance d'en gagner une en visitant le www.molson.ca/fr-CA/CHEZ-NOUS-PAR-NOUS du 12 mai au 4 juin. Ce concours est réservé aux consommateurs ayant l'âge légal pour consommer de l'alcool. Trouvez une caméra, prenez des photos et renvoyez-la : votre photo pourrait faire partie d'une campagne nationale à l'occasion de la Fête du Canada et tout au long de l'été.

Suivez @molson sur Instagram pour obtenir des indices sur l'emplacement des caméras et restez à l'affût cet été pour voir le Canada raconté par les Canadiens.

Parce que seul un Canadien sait vraiment ce que ça signifie d'être canadien.

À propos de Molson Coors

Depuis plus de deux siècles, Molson Coors brasse des bières qui unissent les gens, quel que soit le moment célébré. Qu'il s'agisse de la Coors Light, de la Miller Lite, de la Molson Canadian, de la Carling, de la Madrí Excepcional, de la Staropramen ou de la Coors Banquet, ou encore de la Blue Moon Belgian White, de la Leinenkugel's Summer Shandy, de la Vizzy Hard Seltzer, de la Topo Chico Hard Seltzer, de Simply Spiked Limonade, du ZOA Energy, du Blue Run Spirits, de la Creemore Springs, ou bien d'autres, Molson Coors produit plusieurs marques de bières parmi les plus aimées et emblématiques. Bien que l'histoire de la Société soit enracinée dans le brassage de bières, Molson Coors propose un portefeuille moderne de produits qui s'étend au-delà du marché brassicole, en proposant des boissons énergisantes, des spiritueux en bouteille, des cocktails prêts-à-boire, du cidre et bien plus encore.

Pour en savoir plus sur Molson Coors, rendez-vous sur molsoncoors.com/fr.

SOURCE Molson Coors Beverage Company

Pour toute demande, veuillez contacter : Joëlle Paquette, [email protected]