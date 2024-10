Un nouvel outil d'IA d'Isarta qui réduit les biais inconscients et accélère la sélection des candidatures



MONTRÉAL, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Isarta annonce le lancement d'un outil d'intelligence artificielle innovant conçu pour simplifier et optimiser le tri des candidatures et améliorer l'équité dans le recrutement. Grâce à cet outil, les recruteurs peuvent réduire considérablement le temps consacré au tri des CV, se concentrant ainsi sur l'évaluation qualitative des candidats.

L'outil IA en vidéo (20s) Capture d'écran de l'outil IA (Groupe CNW/Isarta Inc.)

Ce nouvel outil analyse en profondeur les CV reçus et aide les recruteurs en suggérant quels candidats devraient être considérés pour un poste, en se basant sur leurs compétences et qualifications spécifiques. Il fournit également des commentaires et des suggestions générés par l'IA, permettant ainsi un classement rapide et efficace des candidatures. Cet outil fait gagner un temps précieux aux employeurs souvent submergés par un volume élevé de CV, tout en réduisant les biais inconscients dans le processus de sélection.

De plus, les recruteurs peuvent combiner les pourcentages de correspondance entre les candidats et les offres d'emploi avec les suggestions générées par l'IA, offrant ainsi une évaluation indépendante basée sur les compétences et qualifications des candidats. Cette double perspective permet un processus de présélection plus complet et impartial.

Le recruteur reste maître du processus

Cet outil d'aide à la décision maintient le rôle central du recruteur, qui conserve le contrôle total sur le processus de sélection finale. L'IA intervient en automatisant les tâches répétitives et fastidieuses, permettant ainsi aux recruteurs de se concentrer sur les entretiens et les évaluations détaillées des candidats. En intégrant les suggestions générées par l'IA aux pourcentages de correspondance, l'outil favorise un processus de recrutement plus objectif et indépendant, réduisant ainsi le risque de biais potentiels.



Innovations des outils d'IA

« Après avoir lancé en 2017 un algorithme de correspondance entre candidats et offres d'emploi, et en 2023 des outils d'IA d'aide à la rédaction et à la traduction d'offres d'emploi et de lettres de présentation personnalisées, l'entreprise continue d'innover pour améliorer le recrutement et la recherche d'emploi », souligne Martin Shamlou, directeur des produits et solutions clients chez Isarta.

En outre, la solution utilisée assure la sécurité et la confidentialité des données, qui ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles d'IA.

À propos d'Isarta

Isarta est une plateforme de référence spécialisée dans le recrutement, la formation et l'information dans les domaines des communications, du marketing, du numérique et des ventes. Elle met en relation des employeurs avec des professionnels qualifiés, propose des offres d'emploi, des recherches de profils ciblés, et offre des formations continues pour le développement des compétences. La plateforme fournit également des données salariales et suit les tendances en marketing, numérique et ressources humaines. S'appuyant sur son expertise sectorielle et son vaste réseau, Isarta utilise l'intelligence artificielle pour développer des solutions adaptées aux besoins en recrutement et en recherche d'emploi.

