Simparica Trio(MC), un antiparasitaire mensuel pour chiens combinant trois ingrédients actifs, reçoit un avis de conformité de la Direction des médicaments vétérinaires de Santé Canada

Donne aux médecins vétérinaires une nouvelle option pour le traitement des parasites externes et internes

Traite les tiques et les puces et exerce un effet persistant contre ces parasites pendant un mois

Traite les nématodes gastro-intestinaux

Prévient la dirofilariose (« maladie du ver du cœur » causée par Dirofilaria immitis)

KIRKLAND, QC, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - Zoetis Inc. (NYSE: ZTS) a annoncé aujourd'hui que Simparica TrioMC, un antiparasitaire mensuel pour chiens qui combine trois ingrédients actifs, a reçu un avis de conformité de la Direction des médicaments vétérinaires de Santé Canada.

« L'homologation de Simparica TrioMC fournit aux médecins vétérinaires une option sûre et efficace pour le traitement des infestations parasitaires externes et internes chez les chiens sous la forme d'un nouveau comprimé à croquer qui s'administre par voie orale », a affirmé la Dre Clotilde Francis, médecin vétérinaire de Zoetis Canada. « Une excellente protection contre la dirofilariose a été démontrée lors d'une étude récente menée sur le terrain, durant laquelle aucun des chiens recevant le nouveau produit n'a obtenu un résultat positif au dépistage de l'infection par des vers du cœur adultes1. »

« Nous sommes fiers de présenter Simparica TrioMC aux médecins vétérinaires du Canada en tant que nouvel antiparasitaire pour chiens combinant trois ingrédients actifs », a déclaré Jair Garcia, vice-président principal de Zoetis pour le Canada et le nord de l'Amérique latine. « Ce produit novateur est le résultat de la collaboration de scientifiques de Zoetis du monde entier, qui partagent la détermination de mettre au point de nouveaux médicaments qui apportent une réelle valeur ajoutée à nos clients vétérinaires et aux animaux qu'ils soignent. L'ajout de ce nouvel antiparasitaire à large spectre d'action à notre gamme de produits à base de sarolaner aide à offrir à chaque animal le traitement antiparasitaire qui répond le mieux à ses besoins. »

Le marché mondial des antiparasitaires pour chiens représente plus de 4 milliards de dollars américains 2, et constitue la plus grande catégorie de médicaments pour chiens.

Simparica TrioMC démontre l'innovation continue de Zoetis dans le domaine des antiparasitaires

Les ingrédients actifs de Simparica TrioMC sont le sarolaner, efficace contre les puces et les tiques, la moxidectine, efficace contre le ver du cœur et certains vers intestinaux, et le pamoate de pyrantel, efficace contre certains nématodes gastro-intestinaux.

À propos des parasites internes et externes

En plus de constituer un fardeau car ils se nourrissent du sang des chiens infestés, les puces et les tiques peuvent également transmettre des agents pathogènes qui causent des maladies pouvant être très invalidantes et difficiles à traiter. Les larves de certains vers gastro-intestinaux peuvent être excrétées dans l'environnement et constituer un risque de zoonose pour l'humain, tandis que la dirofilariose (causée par D. immitis et parfois appelée « maladie de ver du cœur ») peut être mortelle pour les chiens infectés 3.

À propos de Zoetis

Zoetis, chef de file de la santé animale, est une société qui s'emploie à soutenir sa clientèle et les activités commerciales de celle-ci. S'appuyant sur plus de 65 ans d'expérience en santé animale, Zoetis découvre, développe, fabrique et commercialise des médicaments, des vaccins et des produits de diagnostic, en plus d'offrir des appareils, des tests génétiques et un large éventail de services. Zoetis sert des médecins vétérinaires, des agriculteurs et des personnes qui élèvent et soignent des animaux de ferme et de compagnie et vend ses produits dans plus de 100 pays. En 2018, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires annuel de 5,8 milliards de dollars et comptait environ 10 000 employés. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.zoetis.com.

AVIS DE DIVULGATION

Déclarations prospectives : Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les vues actuelles de Zoetis en ce qui concerne les plans commerciaux ou les perspectives, les attentes concernant les produits, les approbations réglementaires et les autres événements futurs. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performances ou d'actions futures. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient ou si les hypothèses sous-jacentes de la direction se révélaient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux envisagés dans un énoncé prospectif. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Zoetis décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Une autre liste et une description des risques, des incertitudes et d'autres questions se trouvent dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, y compris dans les sections suivantes : « Énoncés prospectifs et facteurs pouvant impacter les résultats futurs » et « Point 1A. Facteurs de risque », dans nos rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et dans nos rapports actuels sur le formulaire 8-K. Ces dépôts et les dépôts ultérieurs sont disponibles en ligne sur www.sec.gov, www.zoetis.com ou sur demande auprès de Zoetis.

1 https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13071-019-3702-6

2 D'après des estimations internes

3 Lignes directrices du CPEP (Canadian Parasitology Expert Panel), https://research-groups.usask.ca/cpep/index.php#Protocol

SOURCE Zoetis Inc.

Renseignements: Clotilde Francis, 514-237-6620, clotilde.francis@zoetis.com; Stephanie Lyttle, 514-501-8685, stephanie@comunika.com