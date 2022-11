QUÉBEC, le 3 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Inspirée par les plus grands designers de mode des quatre coins du monde, La Maison Simons lance sa toute première collection dessinée dans ses studios qui prendra place dans son rayon Édito. Ce nouvel assortiment luxueux propose des pièces épurées, sublimées de matières nobles choisies avec minutie et sensibilité par l'équipe Simons. Raffinée et sobre, la collection se greffe aux pièces savamment sélectionnées déjà rassemblées dans le rayon Édito, proposant une garde-robe haut de gamme inédite.

La première collection exclusive haut de gamme : Édito par Simons (Groupe CNW/La Maison Simons)

« Chaque saison, nous avons le plaisir de choisir des pièces parmi les collections des créateurs internationaux les plus talentueux et, au fil des années, l'idée a germé de concevoir un vestiaire qui deviendrait une partie intégrante de l'offre Édito. Les basiques ultimes, réfléchis et intemporels, conçus avec un grand souci de qualité, du dessin au choix des matières », précise l'équipe créative d'Édito.

Par ses connaissances mode et sa vision unique des tendances, l'équipe a su manier le minimalisme comme une force tranquille. Durabilité, consciences écologique et sociale, qualité remarquable : la collection Édito par Simons déploie des silhouettes soignées à la simplicité étudiée, pensées pour être actuelles tout en transcendant les modes et le temps.

La collection Édito par Simons est offerte dès maintenant à simons.ca et dans les succursales suivantes :

Place Sainte-Foy , Québec

, Québec Montréal - Centre-ville, Montréal

Galeries d' Anjou , Montréal

, Montréal CF Carrefour Laval, Laval

CF Fairview Pointe Claire , Pointe-Claire

, CF Centre Rideau, Ottawa

Square One, Mississauga

West Edmonton Mall, Edmonton

The CORE, Calgary

Park Royal South , Vancouver

Des photos additionnelles de la collection Édito par Simons sont disponibles ici.

À propos de Simons

La Maison Simons a été fondée en 1840 par John Simons à Québec. À l'origine une mercerie, l'entreprise familiale est aujourd'hui synonyme de mode accessible et inspirée. Tout est mis en œuvre pour cultiver la créativité et bâtir des relations de qualité autant avec la clientèle, le personnel que les partenaires. L'entreprise est soucieuse de l'environnement et des communautés où elle opère.

Simons est reconnue comme une autorité mode avec son concept de magasinage original. Collections exclusives, marques émergentes locales et nationales ainsi que pièces de grands créateurs et créatrices internationaux sont offertes sous un même toit, à travers des univers distinctifs. La mode déco n'est pas en reste; Simons propose de quoi habiller la chambre, la cuisine et la salle de bains.

Les 16 magasins Simons offrent un environnement captivant et original qui inspire les clients, autant par la mode proposée que par la place occupée par l'art et l'architecture. Magasins : dix au Québec, y compris son siège social dans le Vieux-Québec; trois en Alberta; un en Colombie-Britannique; et deux en Ontario. Un dix-septième magasin verra le jour au printemps 2024 à Halifax.

