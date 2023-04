Résolument engagée dans la mode haut de gamme

QUÉBEC, le 12 avril 2023 /CNW/ - Forte du succès de sa première collection Édito par Simons, l'entreprise familiale poursuit sur sa lancée et propose une toute nouvelle capsule de pièces raffinées, provenant des quatre coins du monde, qui arriment parfaitement style et confort. La collection, qui sera en magasin dès aujourd'hui, propose une série de dix pièces, du trench structuré col en pointes à la robe chemise étagée à ceinture, inspirées des plus grandes archives de l'histoire de la mode et du savoir-faire artisan.

Une offre haut de gamme qui répond aux besoins de la clientèle

La robe longue maille de coton et le cardigan surdimensionné maille ajourée de la nouvelle collection haut de gamme Édito par Simons (Groupe CNW/La Maison Simons)

Issue d'ateliers d'Europe et du Canada, cette collection printanière propose des vêtements fabriqués de textiles de haute qualité, choisis avec minutie par l'équipe Simons. Alors que la première collection se voulait plutôt minimaliste en proposant des vêtements basiques aux couleurs neutres, la seconde édition dévoile quant à elle des pièces sophistiquées aux couleurs riches et aux motifs audacieux, comme la robe maxi maille de coton et la blouse en soie illusion botanique.

« Le succès de la première collection Édito a mis en lumière l'intérêt que porte notre clientèle féminine aux pièces de grande qualité qui résistent au temps », a indiqué Richard Simons, vice-président aux achats chez Simons. « C'est principalement ce qui nous a convaincus de lancer la deuxième collection, une démarche qui réaffirme notre engagement dans la mode haut de gamme. Cela démontre aussi notre agilité et notre capacité à développer des produits exclusifs grâce à notre exceptionnelle équipe de plus de 175 designers, créateurs et experts de la scène de la mode internationale. », précise-t-il.

La garde-robe évolutive et versatile au cœur de la philosophie Édito

Chaque pièce a été dessinée et conçue pour les clientes qui souhaitent se doter d'une garde-robe multifonctionnelle, évolutive et intemporelle. Les pièces de la collection sont non seulement complémentaires entre elles, mais les créateurs de Simons se sont assurés qu'elles se marient parfaitement à celles de la collection précédente, une approche qui permet à la clientèle de maximiser l'utilisation des vêtements en composant de multiples tenues, pour le jour ou le soir.

« Le caractère intemporel et complémentaire de la collection ne nous a pas empêchés d'être audacieux dans nos choix et de proposer des pièces aux tissus soyeux et chatoyants et aux imprimés très féminins. Nous souhaitons réellement offrir à nos clientes la possibilité de construire une garde-robe fonctionnelle, mais visionnaire, en présentant des pièces qui s'agencent aussi bien les unes avec les autres, d'une collection à l'autre. », a souligné Océane Stanislas, responsable des achats, une autorité en matière de mode et qui est à la tête de cette nouvelle collection Édito par Simons.

Une collection qui s'inscrit dans la nouvelle tendance du « quiet luxury »

Le début de l'année 2023 a également fait apparaître une nouvelle tendance mode où nous avons assisté au retour d'une approche plus discrète du haut de gamme, soit un « luxe discret » ou encore appelé « quiet luxury ». « Notre nouvelle collection exclusive s'inscrit parfaitement dans cette tendance d'offrir un style vestimentaire élégant qui résistera à l'épreuve du temps et où l'on devine le luxe. Édito présente des pièces de haute qualité, minimalistes et raffinées, taillées sur mesure et fabriquées dans des tissus plus durables qui ne se démoderont jamais, comme le coton, le cachemire et la soie », précise Océane Stanislas.

Des artisans de partout dans le monde ont participé à la fabrication des vêtements : la maille de la robe est tricotée au Pérou, le denim du pantalon provient du Maroc et la popeline du chemisier qui fera son retour en rayon est fabriquée en Italie. Le Canada n'est pas en reste, puisque les deux pièces imprimées sur soie italienne et la jupe gris foncé sont conçues à Vancouver, alors que le chandail à manches longues disponible en deux couleurs est confectionné en Ontario.

La capsule du printemps Édito par Simons est offerte maintenant à simons.ca et dans les succursales suivantes :

Place Sainte-Foy , Québec

, Québec Centre-ville, Montréal

Galeries d' Anjou , Montréal

, Montréal CF Carrefour Laval, Laval

CF Fairview Pointe Claire , Pointe-Claire

, CF Centre Rideau, Ottawa

Square One, Mississauga

West Edmonton Mall, Edmonton

The CORE, Calgary

Park Royal South , Vancouver

Des photos de la collection sont disponibles ici et la fiche technique des produits se trouve ici.

À propos d'Édito

Le rayon Édito offre à la clientèle de Simons une sélection de vêtements signés par de grands designers, proposant ainsi une vision intemporelle et féminine de la mode haut de gamme. En plus de marques de designers internationaux, tels que Lanvin, Marni et Jacquemus, Édito propose également des collections exclusives dessinées par les créateurs de Simons. Édito permet à Simons d'affirmer pleinement son rôle d'acteur majeur de la mode au Canada en soutenant les créateurs d'ici et d'ailleurs avec un accent tout particulier pour les jeunes designers. Édito enrichit l'offre de Simons pour le meilleur bénéfice de sa clientèle.

À propos de La Maison Simons

La Maison Simons a été fondée en 1840 par John Simons à Québec. À l'origine une mercerie, l'entreprise familiale est aujourd'hui synonyme de mode accessible et inspirée. Tout est mis en œuvre pour cultiver la créativité et bâtir des relations de qualité autant avec la clientèle, le personnel que les partenaires. L'entreprise est soucieuse de l'environnement et des communautés où elle opère.

Simons est reconnue comme une autorité mode avec son concept de magasinage original. Collections exclusives, marques émergentes locales et nationales ainsi que pièces de grands créateurs et créatrices internationaux sont offertes sous un même toit, à travers des univers distinctifs. La mode déco n'est pas en reste ; Simons propose de quoi habiller la chambre, la cuisine et la salle de bains.

Les 16 magasins Simons offrent un environnement captivant et original qui inspire les clients, autant par la mode proposée que par la place occupée par l'art et l'architecture. Magasins : dix au Québec, y compris son siège social dans le Vieux-Québec ; trois en Alberta ; un en Colombie-Britannique ; et deux en Ontario. Un dix-septième magasin verra le jour au printemps 2024 à Halifax.

