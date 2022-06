« Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir finalement nous établir ici, à Halifax, une ville à laquelle nous nous intéressons depuis un certain temps. Halifax étant l'une des villes canadiennes dont la croissance se fait le plus rapidement, elle est particulièrement attrayante, et ce, sans compter la grande qualité de vie qui y est offerte. C'est exaltant de pouvoir arriver dans le marché de cette ville à un tel moment de son développement. Nous nous laisserons inspirer à la fois par la culture et les communautés, mais aussi par toutes les beautés que la ville, la province et la région ont à offrir », a dit Bernard Leblanc, Président et Chef de la direction de Simons, jeudi matin, durant une rencontre exclusive tenue au centre-ville de Halifax pour les médias, les partenaires et le milieu d'affaires.

« Nous croyons que la clientèle de ce marché apprécie autant les designs locaux qu'internationaux, ainsi que la mode durable. C'est pourquoi nous sommes heureux de lui offrir des pièces mode d'exception, tout en lui proposant des solutions de magasinage qui respectent ses idéaux sociaux et environnementaux », continue-t-il.

Malgré le fait que le commerce en ligne ait crû fortement durant la pandémie, le retour des ventes en magasin, qui comptent maintenant pour les deux tiers du total des ventes chez Simons, est une indication claire que la population aime profiter d'une expérience hybride. « L'expérience en magasin demeure essentielle. Depuis cinq générations, nous nous soucions d'offrir un service à la clientèle attentionné et distinctif, et nous sommes impatients de servir la communauté de Halifax, » dit Bernard Leblanc.

Un magasin fidèle aux traditions de Simons

Le magasin du Halifax Shopping Center présentera un concept architectural unique, créé par Lemay Michaud Architecture, alors que McKinley Studios aura la charge du design intérieur. Les deux firmes, partenaires de longue date de Simons, ont collaboré dans le passé avec l'entreprise sur de nombreux projets.

John Simons, le fondateur de Simons, traversait souvent l'Atlantique afin de dénicher des marchandises anglaises et européennes. On dit qu'il aurait fait plus de 70 voyages de la sorte pendant qu'il était à la tête de Simons. En hommage à cette partie de l'histoire de la famille Simons, l'architecture du magasin néo-écossais évoquera la riche histoire navale et maritime de Halifax et de la région.

Simons est reconnu pour accorder une grande place à l'art, et son magasin de Halifax ne fera pas exception. Une personne renommée de la communauté artistique sera choisie pour produire la principale installation artistique du magasin, permettant ainsi à la clientèle d'être en contact avec le travail remarquable d'artistes du Canada.

Un assortiment trié sur le volet - autant en ligne qu'en magasin - ainsi que des initiatives durables

Le magasin néo-écossais offrira les collections exclusives à Simons ainsi que des marques nationales et internationales, choisies méticuleusement.

La clientèle pourra donc s'imprégner des différents univers mode Simons suivants : Twik, mode émergente créative, Icône, mode féminine audacieuse, Contemporaine, mode éditée moderne, Miiyu, lingerie féminine et détente, Le 31, mode masculine actuelle, Djab, mode street masculine, i.FiV5 pour l'homme et la femme, mode science sportive, et Simons Maison, mode déco recherchée.

Depuis plus de 20 ans, la compagnie a innové afin de remplir ses responsabilités sociales et de réduire son empreinte environnementale. Le programme Vision, lancé il y a deux ans, place l'entreprise dans une position de vecteur de changements social et environnemental. D'ici la fin de 2022, 70 % des vêtements de ses collections exclusives rencontreront au moins un critère de durabilité Vision. La compagnie souhaite atteindre les 80 % en 2023 et les 100 % en 2025.

De fortes racines canadiennes avec une touche néo-écossaise

Depuis 2018, Simons a rendu sa plateforme numérique Fabrique 1840 disponible aux designers et aux artisans et artisanes du Canada. Cet espace donne à la clientèle un accès unique à des produits faits ici, et permet de mettre en vedette nos talents nationaux. Elle offre entre autres des produits de la maison, des meubles, de la céramique, des accessoires et de l'art moderne. Chaque produit est choisi pour son attrait indéniable et se démarque par la qualité de son design et de ses matériaux.

Parmi les uniques artisans et artisanes haut de gamme de Fabrique 1840, on trouve des membres de la communauté néo-écossaise tels que Little Brummie (Halifax), Offcut Studio (Conquerall Mills) et 3rd Story Workshop (Halifax).

Des photos des produits néo-écossais disponibles sur Fabrique 1840 sont disponibles ici.

À propos de Simons

La Maison Simons a été fondée en 1840 par John Simons à Québec. À l'origine une mercerie, l'entreprise familiale est aujourd'hui synonyme de mode accessible et inspirée. Tout est mis en œuvre pour cultiver la créativité et bâtir des relations de qualité autant avec la clientèle, le personnel que les partenaires. L'entreprise est soucieuse de l'environnement et des communautés où elle opère.

Simons est reconnue comme une autorité mode avec son concept de magasinage original. Collections exclusives, marques émergentes locales et nationales ainsi que pièces de grands créateurs et créatrices internationaux sont offerts sous un même toit, à travers des univers distinctifs. La mode déco n'est pas en reste ; Simons propose de quoi habiller la chambre, la cuisine et la salle de bains.

Les 16 magasins Simons offrent un environnement captivant et original qui inspire les clients, autant par la mode proposée que par la place occupée par l'art et l'architecture. Magasins : dix au Québec, y compris son siège social dans le Vieux-Québec; trois en Alberta; un en Colombie-Britannique; et deux en Ontario. Un dix-septième magasin verra le jour au printemps 2024 à Halifax.

SOURCE La Maison Simons

Renseignements: Eric Aach, [email protected], 514-569-3594; Tara Wickwire, [email protected], 902-403-6391