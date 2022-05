Comme chacun des magasins Simons, celui du CF Fairview Pointe Claire est unique en son genre par son architecture, son design et ses œuvres réalisées par des artistes canadiens. Il est le fruit d'une étroite collaboration avec la firme d'architectes et de design LEMAYMICHAUD et propose une expérience de magasinage créative, mise en valeur par un design destiné à faciliter et à rehausser le parcours client.

Un consommateur en mode hybride

Au moment où les entreprises misent surtout sur le web, La Maison Simons réaffirme toute sa confiance en son réseau de magasins fort, stratégiquement implanté et qui répond à une grande demande des consommateurs qui souhaitent une expérience de magasinage exceptionnelle, en particulier après les années de pandémie qu'ils ont connues.

« Le consommateur est désormais en mode hybride et souhaite une offre omnicanale accessible en magasin et en ligne », a déclaré Bernard Leblanc, président et Chef de la direction de La Maison Simons. Originaire de l'Ouest-de-l'Île, M. Leblanc vit sa première ouverture de magasin depuis sa nomination à la tête de l'entreprise par Peter Simons en mars 2022. « Bien que le magasinage en ligne ait connu une extraordinaire croissance dans les dernières années, le retour en force des ventes en magasin montre hors de tout doute que les consommateurs souhaitent profiter d'un mode hybride de magasinage et que l'expérience en magasin demeure essentielle. C'est pourquoi nous sommes persuadés d'avoir fait le bon choix en ouvrant cette nouvelle adresse », a-t-il poursuivi.

Une offre soignée autant en magasin que sur le site web et des initiatives durables

La Maison Simons propose une offre distinctive comprenant des collections exclusives ainsi qu'une soigneuse sélection de marques nationales et internationales. Depuis plus de 20 ans, l'entreprise innove pour remplir ses responsabilités sociales et réduire son empreinte environnementale. Son programme Vision, créé il y a 2 ans, lui permet de se positionner comme acteur de changement dans une démarche écoresponsable. En 2022, 70 % des vêtements de ses collections exclusives répondent à au moins un de leurs standards de durabilité Vision. L'entreprise souhaite atteindre 80 % en 2023 et 100 % d'ici 2025.

La technologie au service de l'expérience client

Le développement technologique permet désormais aux consommateurs de tirer avantage de l'espace physique et relationnel. Les services numériques mis à leur disposition en tout temps facilitent leur expérience d'achat et la compréhension de l'offre étendue et distinctive à laquelle ils ont accès.

La Maison Simons planifie le développement de ses technologies en fonction des besoins évolutifs de ses clients. L'expérience numérique est dynamique sur toutes les plateformes, multipliant ainsi les points de contact et facilitant la relation des clients avec la marque.

À cet égard, l'application mobile de La Maison Simons a récemment été primée. Selon l'étude WOW 2021 de la firme Léger, la plateforme mobile a été nommée Meilleure expérience application au Canada. Son environnement personnalisé à contenu ciblé enrichit grandement l'expérience client.

L'art, un ajout au parcours client

Depuis ses tout débuts, La Maison Simons accorde à l'art une place de choix dans son réseau de magasins. Depuis 1840, cet engagement est cultivé et nourri par les rencontres et les découvertes faites au gré des voyages. Le 16e magasin Simons ne fait pas exception à la règle. En effet, plusieurs œuvres d'art ponctuent le parcours client, dont une œuvre monumentale de l'artiste de Vancouver Brendan Tang. Pareidolia, un ensemble de nuages suspendus au-dessus de l'escalier du vestibule nord, attire l'attention et participe à la volumétrie de l'espace. Pareidolia s'ajoute à plusieurs œuvres qui décorent les murs et les plafonds des magasins Simons, dont La Coupole de Saint-Amand-les-Eaux, de Walter Crane, Solstice, le kaléidoscope lumineux de Guido Molinari, et l'œuvre de la céramiste Pascale Girardin, Au Pied Des Grumes, pour ne nommer que celles-là.

Des racines canadiennes fortes

Depuis 2018, La Maison Simons met à la disposition des créateurs et artisans canadiens sa plateforme numérique Fabrique1840, donnant ainsi accès aux consommateurs à des produits uniques, fabriqués au pays; une fenêtre exceptionnelle aux artisans d'ici. Objets pour la maison, meubles, céramiques, accessoires, œuvres d'art moderne -- chaque produit est soigneusement sélectionné pour son attrait indéniable et se démarque par la qualité de sa conception et de ses matériaux.

Des photos additionnelles du magasin sont disponibles ici.

À propos de La Maison Simons

La Maison Simons a été fondée en 1840 par John Simons à Québec. À l'origine une mercerie, l'entreprise familiale est aujourd'hui synonyme de mode accessible et inspirée. Tout est mis en œuvre pour cultiver la créativité et bâtir des relations de qualité autant avec la clientèle, le personnel que les partenaires. L'entreprise est soucieuse de l'environnement et des communautés où elle opère.

Simons est reconnue comme une autorité en mode avec son concept de magasinage original. L'entreprise propose un très large éventail de collections mode avant-garde, de collections privées exclusives pour hommes et femmes, complétées par une sélection de marques nationales et de grandes collections de créateurs. Simons offre également la mode maison pour habiller la chambre, la salle de bains et la cuisine.

Les 16 magasins Simons offrent un environnement captivant et original qui inspire les clients autant par la mode proposée que par la place occupée par l'art et l'architecture. Magasins : dix au Québec, y compris son siège social dans le Vieux-Québec ; trois en Alberta ; un en Colombie-Britannique ; et deux en Ontario.

Magasin au CF Fairview Pointe Claire

FICHE TECHNIQUE

EMPLACEMENT Situé au 6701, autoroute Transcanadienne, Unité Y020, Pointe-Claire, QC H9R 0H1 Accès direct avec :

L'autoroute Transcanadienne (A-40)



Future station Fairview-Pointe-Claire du REM (en construction) ESPACE 91,000 pieds carrés, comprenant 74,000 pieds carrés de commerces de détail Principale caractéristiques du projet Vestibule de l'entrée Nord entièrement vitré, d'une hauteur de 3 étages

Façade de l'entrée mail d'une hauteur de 2 étages, avec accès direct au niveau 2 et vue sur le niveau 3

Puits de lumière central, illuminant les niveaux 2 et 3, au centre du magasin, vis-à-vis l'ouverture du niveau 3 sur le niveau 2, où se trouvent les escaliers mobiles reliant les niveaux 2 et 3 NOMBRE D'ÉTAGES 3 étages :

le niveau 1 comporte un vestibule d'entrée adjacent à l'entrée numéro 6 du centre d'achats



les espaces commerces de détail et administratifs se retrouvent aux niveaux 2 et 3 caractéristiques de durabilité Système de contrôle de l'éclairage LED hautement performant Caractéristiques de construction Superficie locative totale: 91,000 pieds carrés

Espaces administratifs : 14,000 pieds carrés

Surface de détail: 74,000 pieds carrés

Autres (corridors d'issue, etc.) : environ 3,000 pieds carrés ASCENSEURS et mobilité: 1 ascenseur et 1 monte-charge

4 Escaliers mobiles reliant les niveaux 1, 2 et 3

1 Escalier reliant les niveaux 2 et 3 STATIONNEMENT et accès : Accès direct au magasin par l'entrée extérieure Nord

Accès au vestibule Simons au niveau 1 via l'entrée numéro 6 du centre d'achats

Accès via le mail au niveau 2 INVESTISSEMENT 26,5 Millions Ouverture 5 Mai 2022 ARCHITECTEs Architecture Lemay Michaud Architecture et Design Design d'intérieur Mckinley Studios ENTREPRENEURS Mécanique et Électricité Cima + Entrepreneur Général L'Intendant œuvres d'ART Œuvre d'art principale : Brendan Tang - Mariage d'une œuvre existante de la collection de Simons, IRL, constituée de nuages abstraits en bois, avec une nouvelle série de nuages en polyuréthane dur, Pareidolia. L'ensemble de 9 nuages est suspendu au-dessus de l'escalier architectural reliant les niveaux 2 et 3 du magasin, près du vestibule de l'entrée Nord. Œuvres d'art autres :

MATEL - murales sur mesure installées vis-à-vis les comptoirs de service dans le secteur twik



Catherine Blanchet - dessin hyper-réaliste au crayon de bois d'un morceau de minerai, situé dans le secteur Edito pour femmes



Haut Beau - tapisseries sur mesures, présentées dans le département Le31 pour hommes



FNF Ébénisterie - totems sur mesure en bois de noyer, dans le département Edito pour hommes, et logo djab architectural surdimensionné fait d'un assemblage de planches à roulettes (skateboards) dans le secteur djab

SOURCE La Maison Simons

Renseignements: Eric Aach, [email protected], 514-569-3594