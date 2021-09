MONTRÉAL, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de Fierté Montréal est heureux d'annoncer la nomination de Simon Gamache à titre de directeur général de l'organisme. Il entrera en fonction le 27 septembre prochain.

Professionnel respecté du secteur des arts, Simon Gamache contribue depuis plus de 15 ans à l'avancement d'un écosystème culturel toujours plus résilient, inclusif et durable. Son parcours de gestionnaire (I Musici de Montréal, Banff Centre for Arts and Creativity, Analekta) l'a notamment amené à mobiliser des équipes multidisciplinaires, développer des partenariats institutionnels et financiers, stimuler la création artistique, administrer des centaines de productions et d'évènements, gérer la production de contenus multiplateformes, tout en participant au développement stratégique des organisations. Plus récemment, il a accompagné des organismes, administrations municipales et sociétés d'état dans la planification d'initiatives stratégiques, de projets de développement et de projets d'infrastructure.

« Simon Gamache possède un savoir-faire et un savoir-être qui font de lui une personne remarquablement qualifiée pour assumer la direction générale de Fierté Montréal à ce moment précis de notre évolution, » a dit Esther Léa Ledoux, présidente du conseil d'administration de Fierté Montréal. « Le comité de sélection a été impressionné par l'habileté de Simon à saisir les enjeux propres à notre organisation. Ses expertises et compétences multiples sont des atouts indéniables quant à l'atteinte de notre vision de célébrer le pouvoir et la beauté de la diversité en permettant aux communautés 2SLGBTQI+ de rayonner. Doté d'une vaste expérience de leadership au sein d'organisations dans le changement, Simon saura piloter Fierté Montréal dans sa prochaine phase de développement. »

« Je suis honoré et ému que l'on me confie la direction générale de Fierté Montréal. Je tiens à remercier le conseil d'administration de sa confiance, » a dit Simon Gamache. « Depuis plus de 40 ans, les montréalais.e.s issu.e.s de la diversité sexuelle et de genre marchent et se rassemblent pour célébrer, commémorer, inspirer et sensibiliser. Fierté Montréal a émergé de ce mouvement collectif. En cohérence avec sa formidable croissance des quatorze dernières années, l'organisme a aujourd'hui un rôle unique à jouer quant à l'atteinte de l'équité autant ici, dans les territoires francophones, qu'ailleurs dans le monde. J'ai hâte de me mettre au travail avec la grande équipe de Fierté Montréal et nos partenaires communautaires, publics et privés afin d'augmenter l'impact de nos actions. »

Titulaire d'une maîtrise en interprétation musicale (Université McGill), Simon Gamache a œuvré en tant que musicien pigiste avant de devenir gestionnaire. Engagé dans le secteur culturel, il a siégé sur de nombreux conseils d'administration, groupes de travail et comités de pairs tant aux niveaux régional, provincial que national. Il a déjà participé à la Conférence canadienne du gouverneur général sur le leadership, a été un Leadership Fellow au Sommet canadien des arts et est un Fellow d'Action Canada (Forum des politiques publiques). Il poursuit des travaux de recherche de deuxième cycle en gestion de l'innovation sociale à HEC Montréal.

Esther Léa Ledoux conclut : « La nomination de Simon Gamache vient appuyer notre ambition de poursuivre le développement de Fierté Montréal autant au niveau local qu'international. Je suis impatiente à l'idée de présenter Simon à nos partenaires, collaborateur.rice.s et allié.e.s à Montréal, au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Je me joins à toute l'équipe de Fierté Montréal afin de l'accueillir chaleureusement au sein de l'organisme ! »

À propos de Fierté Montréal

Depuis 2007, à l'initiative des communautés 2SLGBTQI+ montréalaises, le festival Fierté Montréal met de l'avant leurs droits et en célèbre la richesse culturelle et les avancées sociales. Ce plus grand rassemblement des personnes de la diversité sexuelle et de genre de la francophonie travaille localement au quotidien et sert de phare d'espoir pour les personnes vivant en terrains hostiles à nos communautés. En 2022, les festivités se tiendront du 8 au 14 août.

Fierté Montréal présente ses activités à Tiohtia:ke, sur le territoire non-cédé de la nation Kanien'kehá:ka. Nous la reconnaissons comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons. Tiohtia:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les Peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise.

