Silvy Wright de Northbridge élue présidente du conseil d'administration du Bureau d'assurance du Canada

« L'industrie de l'assurance évolue à un rythme sans précédent et fait face à de nouveaux défis. En tant que porte-parole de l'industrie de l'assurance de dommages, le BAC est particulièrement bien placé pour aider à répondre aux préoccupations communes et à trouver des solutions aux problèmes urgents », a déclaré Silvy Wright, présidente du conseil d'administration du BAC. « Ces défis vont des travaux de préparation aux événements météorologiques extrêmes au pays, aux réformes de l'assurance automobile au Canada, aux nouvelles technologies et aux éléments perturbateurs de l'industrie. Par l'entremise du BAC, les assureurs de dommages continueront d'inciter les gouvernements et les intervenants canadiens à apporter des changements qui profiteront aux entreprises et aux consommateurs canadiens. J'ai hâte de continuer cet important travail et de défendre les valeurs communes de notre industrie. »

Mme Wright est présidente et chef de la direction de Northbridge depuis 2011. Auparavant, elle a joué un rôle crucial pour faire de Markel Insurance le premier assureur du camionnage au Canada, notamment à titre de présidente et chef de la direction en 2006, après avoir occupé plusieurs postes de direction au sein de la compagnie. Avant de se joindre à Markel, Mme Wright avait assumé d'autres postes de direction dans les secteurs de l'assurance et des services financiers.

« Dans son nouveau rôle de présidente du conseil d'administration, Mme Wright fera profiter le BAC de sa vaste expérience et de ses connaissances, et de son expertise unique en matière d'assurance entreprise », a déclaré Don Forgeron, président et chef de la direction, BAC. « Nous sommes heureux de travailler avec elle pour atteindre nos objectifs d'aider les consommateurs et de maintenir la solidité et la vigueur de l'industrie de l'assurance au Canada. Grâce au leadership de Mme Wright, le BAC continuera de faire progresser ses priorités stratégiques auprès des collectivités, des intervenants et des gouvernements du pays. »

À propos du Bureau d'assurance du Canada

Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) est l'association sectorielle nationale représentant les sociétés privées d'assurance habitation, automobile et entreprise du Canada. Ses sociétés membres représentent 90 % du marché de l'assurance de dommages au Canada. Depuis plus de 50 ans, le BAC travaille avec les gouvernements de tout le pays pour veiller à ce que l'assurance habitation, automobile et entreprise soit à la portée de tous les Canadiens. Le BAC appuie la vision des consommateurs et des gouvernements, lesquels ont confiance en l'industrie de l'assurance de dommages et lui accordent leur soutien et leur estime. Il se fait le champion des enjeux importants et informe les consommateurs sur les façons de protéger leurs maisons, leurs véhicules et leurs biens.

L'industrie de l'assurance de dommages touche la vie de presque tous les Canadiens et joue un rôle essentiel pour maintenir la viabilité des entreprises et la solidité de l'économie canadienne. Elle emploie plus de 126 000 Canadiens, paie des impôts de 9 milliards de dollars et gère des primes d'un total de 54,7 milliards de dollars.

Si vous avez des questions au sujet de l'assurance habitation, automobile ou entreprise, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre d'information des consommateurs du BAC, au 1 844 227­5422.

