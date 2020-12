QUÉBEC, le 15 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La direction de SiliCycle se réjouit d'avoir signé une Lettre d'intention avec la Société Québécoise du Cannabis (SQDC) pour l'approvisionnement de ses produits de marques de commerce Tyche™ en 2021.

SiliCycle avait obtenu l'autorisation de l'AMP (Autorité des marchés publics) ainsi que sa licence de transformation du cannabis de Santé Canada au cours des derniers mois. La réalisation de ces étapes cruciales ont permis la conclusion des discussions avec la SQDC et la signature de cette lettre.

« Nous sommes très heureux que notre associé Stéphane Maher, Vice-Président au Développement des affaires de notre filiale Tyche CBD Inc. ait conclut cette première lettre d'intention avec la SQDC. Ses efforts et ses discussions des derniers mois ont été fructueux et nous remercions les dirigeants de la SQDC pour leur ouverture et leur volonté de collaborer avec les transformateurs québécois » mentionne le président de SiliCycle, Hugo St-Laurent.

Rappelons que la nouvelle usine a une capacité de transformation (extraction, purification et embouteillage) pouvant atteindre plus de 10 millions de bouteilles par année et que l'usine est dotée d'unités de préparation de produits finis incluant teintures, vaporisateurs, gélules, et autres formats de produits finis.

À propos de SiliCycle Inc.

SiliCycle Inc. est une entreprise qui a été fondée en 1995 à Québec. Elle est un leader mondial dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits spécialisés destinés à l'industrie pharmaceutique. Expert technique en chimie, SiliCycle vend dans 100 pays ses solutions en extraction et purification de molécules d'intérêt et en chimie de la silice. Le savoir-faire de SiliCycle est recherché par les grandes fabrications industrielles jusqu'aux laboratoires analytiques des compagnies pharmaceutiques, cosmétiques, nutraceutiques et alimentaires du monde entier qui utilisent des produits et services CRO/CMO.

À propos de Tyche CBD Inc.

Tyche CBD Inc est une société basée à Vancouver qui se spécialise dans la commercialisation des produits à base de CBD produits par PurCann Pharma, filiale du Groupe SiliCycle. Stephane Maher et son équipe possèdent une vaste expérience en développement de produits, de marchés et du commerce de détail.

Hugo St-Laurent, Président, 418 874.0054; Pierre Drapeau, Responsable affaires publiques, 418 456.6385

