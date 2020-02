Signature de nouveaux accords de conservation pour protéger le caribou des montagnes du Sud en Colombie-Britannique

VANCOUVER, le 21 févr. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger et à conserver la nature et les espèces sauvages. C'est un héritage important que nous lèguerons à nos enfants et petits-enfants. Le caribou des montagnes du Sud du Canada est une espèce emblématique, vitale pour les peuples autochtones de la Colombie-Britannique - mais son effectif est en sérieux déclin, et son rétablissement est peu probable en l'absence de mesures immédiates.

C'est pourquoi, aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé que le Canada a conclu deux accords de conservation définitifs avec la Colombie-Britannique et les Premières Nations de West Moberly et Saulteau pour faire progresser le rétablissement du caribou des montagnes du Sud. Lors de la signature à Vancouver, le ministre était accompagné par le chef Ken Cameron des Premières Nations Saulteau, le chef Roland Willson des Premières Nations de West Moberly, et des ministres de la Colombie-Britannique, soit l'honorable Doug Donaldson, ministre des Forêts, des Terres, de l'Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural, l'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie contre les changements climatiques, et l'honorable Bruce Ralston, ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières.

Les deux accords conclus en vertu de l'article 11 de la Loi sur les espèces en péril engagent les signataires à prendre des mesures immédiates et à long terme pour stabiliser et rétablir les populations de caribous des montagnes du Sud dans toute la Colombie-Britannique et témoignent d'une approche collaborative de la conservation des espèces en péril.

La signature de ces deux accords représente une collaboration historique entre tous les ordres de gouvernement, y compris les partenaires autochtones, pour mettre en œuvre des mesures telles que la protection et la restauration de l'habitat, la gestion des loisirs et la mise en enclos des femelles gestantes.

L'accord de partenariat comprend les engagements que les parties prendront pour soutenir l'expansion de l'habitat protégé du caribou, notamment au sein du parc provincial Klin-se-za, le lancement d'un programme de gardiens autochtones, le partage des connaissances et la recherche en collaboration, et la poursuite des mesures de rétablissement du caribou qui ont fait leurs preuves, comme la mise en enclos des femelles gestantes.

L'accord bilatéral en vertu de l'article 11 entre le Canada et la Colombie-Britannique établit un cadre de coopération pour le rétablissement de l'espèce. Ces mesures comprennent les engagements relatifs à la protection et à la restauration de l'habitat, à la planification des troupeaux, à la gestion des prédateurs, à la gestion des proies principales, à la chasse, à la science, au savoir autochtone, à la mise en enclos des femelles gestantes et à l'élevage en captivité, ainsi qu'à la surveillance.

Ensemble, les accords d'aujourd'hui montrent une voie à suivre claire et fixent des objectifs réalisables en vue de stabiliser et de rétablir le caribou des montagnes du Sud. Ces accords constituent également un modèle à suivre pour les efforts de rétablissement du caribou dans tout le pays. Les accords de conservation définitifs ont été rédigés à la suite de la consultation des collectivités, des Premières Nations et des parties prenantes concernées. Le texte intégral des accords peut être consulté en cliquant sur les liens plus bas.

« Les accords de conservation annoncés aujourd'hui représentent des mesures audacieuses pour soutenir la survie et le rétablissement du caribou des montagnes du Sud de la Colombie-Britannique, une espèce emblématique. Il a fallu beaucoup de travail pour en arriver là. Je tiens à remercier et à féliciter les dirigeants des Premières Nations Saulteau et de West Moberly pour leur plaidoyer et leur leadership continus dans le cadre de ces accords. Je tiens également à remercier le gouvernement de la Colombie-Britannique pour son partenariat. Les accords d'aujourd'hui sont une étape importante pour protéger cette espèce maintenant et à l'avenir, pour nos enfants et nos petits-enfants. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Depuis le début, le gouvernement est résolu à protéger cette espèce emblématique. Il ne fait aucun doute qu'il a fallu surmonter des obstacles en cours de route, mais je suis fier de la façon dont les différentes parties ont fait preuve de persévérance afin de trouver des solutions - et l'accord d'aujourd'hui est un grand pas en avant. »

- L'honorable Doug Donaldson, ministre des Forêts, des Terres, de l'Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural de la Colombie-Britannique

« Pendant des milliers d'années, les caribous nous ont procuré de la nourriture, des vêtements et des outils pour survivre aux hivers rigoureux. Pour nous, ce ne sont pas seulement des animaux. Ce sont nos frères et sœurs, nos amis et nos ancêtres. Les caribous souffrent depuis des décennies de la destruction progressive de leur habitat. Ils ont besoin de nous maintenant, de nous tous. Cet accord de partenariat nous donne de l'espoir. Il nous dit que l'aide est en route. »

- Roland Willson, chef des Premières Nations de West Moberly

« Il y a plusieurs années, le Créateur a fait une annonce à nos ancêtres voulant que les montagnes appelées « Twin Sisters » soient le lieu d'un sanctuaire. Notre peuple n'a jamais cessé de croire en cette prophétie et en l'assurance de sa réalisation. Il est tout à fait opportun que la protection de ce lieu annoncée ici, aujourd'hui, nous permette d'offrir pour l'avenir un havre de paix et de protection au caribou en péril. »

- Ken Cameron, chef des Premières Nations Saulteau

L'accord de partenariat entre les Premières Nations de West Moberly, les Premières Nations Saulteau, le Canada et la Colombie-Britannique comprend des engagements visant à protéger des centaines de milliers d'hectares d'habitat important du caribou dans le nord-est de la Colombie-Britannique.

Les Premières Nations de West Moberly et Saulteau vont lancer un programme de gardiens autochtones pour la conservation du caribou en consultation avec le Canada et la Colombie-Britannique.

Le Canada apportera une expertise technique et du financement pour soutenir les mesures de rétablissement et de restauration du caribou prévues dans ces accords.

apportera une expertise technique et du financement pour soutenir les mesures de rétablissement et de restauration du caribou prévues dans ces accords. L'accord bilatéral en vertu de l'article 11 conclu entre le Canada et la Colombie-Britannique établit un cadre de coopération et énonce des mesures immédiates et à long terme pour soutenir la conservation et le rétablissement du caribou des montagnes du Sud dans chacun des groupes du Nord, du Centre et du Sud de l'espèce de la province.

l'espèce de la province. Ces mesures comprennent les engagements relatifs à la protection et à la restauration de l'habitat, à la planification des troupeaux, à la gestion des prédateurs, à la gestion des proies principales, à la chasse, à la science, au savoir autochtone, à la gestion des loisirs, à la mise en enclos des femelles gestantes et à l'élevage en captivité, ainsi qu'à la surveillance.

