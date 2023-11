Signature de convention collective à Notre-Dame-de-la-Merci

NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI, QC, le 23 nov. 2023 /CNW/ - La dizaine d'employé(e) cols bleus et cols blancs de la Municipalité de Notre-Dame-de-La-Merci, dans la région de Lanaudière, ont un nouveau contrat de travail. Celui-ci a été ratifié aujourd'hui par les représentant(e)s des deux parties.

« Cette négociation a été fort productive. Elle s'est déroulée dans le respect. En effet, seules quelques séances ont été nécessaires pour conclure une entente satisfaisante », se réjouit Martin Forest, conseiller du SCFP.

Parmi les améliorations négociées, notons une hausse salariale de 15 % sur cinq ans, avec une possibilité de 16 % selon l'IPC des deux dernières années de la convention collective, ainsi qu'une bonification de la contribution de la Municipalité au REER des salarié(e)s.

Les parties se sont aussi entendues sur l'augmentation du nombre d'heures de libération syndicale afin de permettre la tenue de rencontres de comités paritaires. De plus, plusieurs primes ont été ajoutées, notamment de chef d'équipe, de disponibilité et pour les téléphones cellulaires.

La convention collective comprend également la création de trois nouvelles fonctions pour les cols bleus, et de deux pour les cols blancs.

