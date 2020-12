Signature d'une nouvelle convention pour les cols bleus et cols blancs de Thurso

GATINEAU, QC, le 15 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Les neuf salarié.e.s de la Municipalité de Thurso, en Outaouais, ont une nouvelle convention collective.

Les syndiqué.e.s ont voté à l'unanimité pour l'entente de principe conclue entre les parties le 30 novembre dernier. Le contrat de travail actuel arrivera à échéance le 31 décembre prochain.

D'une durée de cinq ans, celle-ci prévoit des augmentations salariales de 1,75% pour les deux premières années et de 2 % pour les trois dernières. Il s'agit d'augmentations considérables pour les salariés compte tenu du contexte actuel et de la fermeture temporaire de l'usine de cellulose, laquelle est au cœur de l'économie de cette ville.

« La partie syndicale est très satisfaite du dénouement des négociations, surtout parce qu'il n'a fallu qu'une journée et demie de rencontre pour en arriver à une entente », se réjouit Guy Gosselin, conseiller du SCFP.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 35 090 membres.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Ronald Boisrond, Communications, 514 802-2802, [email protected]

