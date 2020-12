Signature d'une entente de partenariat entre LOJIQ et le RDÉE Canada

MONTRÉAL, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec et Le Réseau de développement économique et d'employabilité (RDÉE Canada) ont conclu une entente de partenariat pour une durée de trois ans. Cette entente permettra aux deux partenaires de développer et de renforcer leurs collaborations et leurs liens. Ce partenariat encouragera les échanges et la mobilité entre les jeunes adultes du Québec, les communautés francophones et acadienne du Canada et la Francophonie internationale. Tous deux ont à cœur de renforcer les capacités des jeunes pour qu'ils représentent la force vive de notre société. Pour ce faire, LOJIQ et le RDÉE Canada vont optimiser le soutien offert à ces jeunes adultes âgés de 18 à 35 ans. Leur développement personnel et professionnel sera favorisé dans des secteurs aussi variés que l'entrepreneuriat, le développement de carrière, l'insertion socio-professionnelle, la mobilité étudiante et l'engagement citoyen.

Le RDÉE Canada est un partenaire de choix avec qui nous sommes très fiers de pouvoir travailler ! Je me réjouis de mettre en œuvre les actions qui permettront le développement de nouvelles opportunités aux jeunes du Québec et aux jeunes francophones de tout le Canada. Nous concrétisons, par la signature de cette entente, notre volonté d'augmenter le nombre de jeunes Québécois qui réalisent un projet dans les provinces canadiennes mais aussi d'augmenter l'accueil de jeunes des provinces canadiennes au Québec. Longue vie à cette entente !

Jean-Stéphane Bernard, président-directeur général de LOJIQ

Nous souhaitons pousser ces jeunes adultes dans le dos pour qu'ils puissent acquérir un maximum de compétences personnelles et professionnelles, afin qu'ils sachent comment se lancer dans leurs études et ensuite sur le marché du travail. Le RDÉE Canada, ainsi que ses membres, et LOJIQ ont en commun la mission d'accompagner et de mettre en œuvre des projets jeunesse concrets.

La signature de cette entente permettra de renforcer la collaboration entre le Québec et les communautés francophones minoritaires des autres provinces du Canada, pour créer un bassin de jeunes adultes formés et engagés. Je suis persuadé que c'est le début d'une fructueuse collaboration entre nos deux organismes, pour une action de mobilisation des jeunes à l'échelle pancanadienne. Agissons ensemble !

Jean-Guy Bigeau, président-directeur général du RDÉE Canada

À propos de LOJIQ

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent annuellement plus de 5 000 Québécois de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice au Québec, dans les provinces canadiennes ou à l'international. Dans le contexte actuel, LOJIQ a ajusté et bonifié son offre de service pour répondre stratégiquement à la relance économique du Québec, en proposant des projets en virtuel, en local, au Québec et au Canada. LOJIQ relève de Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

À propos du RDÉE Canada

Le Réseau de développement économique et d'employabilité (RDÉE Canada) œuvre depuis plus de 20 ans pour favoriser le développement économique des communautés francophones et acadienne en appuyant les actions collectives de ses membres et en assurant un leadership national basé sur la collaboration et les partenariats.

